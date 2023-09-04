هكذا يمكنكم التصويت في الاستفتاء المقبل على صوت السكان الأصليين

النقاط الرئيسية: سيبدو يوم الاستفتاء وكأنه يوم انتخابات فيدرالية

يجب تسجيل جميع المواطنين الأستراليين المؤهلين الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا فأكثر للتصويت في الاستفتاءات

زعيم المعارضة بيتر داتون يطالب باحتساب علامة خطأ على أنها تصويت بـ"لا"

رفضت لجنة الانتخابات الأسترالية بشكل قاطع المزاعم القائلة بأن القواعد المطبقة في تصويت الصوت يمكن أن تحرف النتيجة.





أثارت القوانين التي تقول إن علامة صواب ستعتبر تصويتًا بنعم، لكن علامة خطأ لن تحتسب على الإطلاق، غضب التحالف وبعض وسائل الإعلام المحافظة، التي تدعي أنها ستمنح معسكر «نعم» ميزة غير عادلة.





زعيم المعارضة بيتر داتون يطالب إذا كان سيتم اعتبار علامة صواب تصويتًا بنعم، ويقول إنه مستعد لدعم تشريع يسن ذلك.



Peter Dutton claims the rules are unfair. Source: AAP / Darren England وقال لإذاعة 2 جي بي يوم الخميس: «يبدو لي أنهم ينتهزون الفرصة لتحريف هذا لصالح التصويت بنعم في حين أن الأستراليين يريدون فقط استفتاء نزيه وليس مراوغ».





لكن اللجنة ردت على تلك المزاعم واعتبرتها محاولة لتقويض الثقة في الانتخابات الأسترالية.





إليكم ما تحتاجون معرفته.



هل التصويت إلزامي في الاستفتاء؟

يجب تسجيل جميع المواطنين الأستراليين المؤهلين الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا فأكثر للتصويت في الاستفتاءات، تمامًا كما هو الحال في الانتخابات الفيدرالية.





ليس هذا هو الحال بالنسبة للاستفتاءات العامة - مثل السؤال المتعلق بإضفاء الشرعية على زواج المثليين من عام 2017 - حيث لا يكون التصويت إلزاميًا لأن النتائج لا تغير الدستور.



ما هي التعليمات؟

سيبدو يوم الاستفتاء وكأنه يوم انتخابات فيدرالية. ستذهب إلى مركز الاقتراع كالمعتاد وقد بعد ذلك.





ستكون ورقة الاقتراع نفسها مختلفة جدًا - ستأتي بسؤال ثنائي ومربع واحد للإجابة.



The Voice referendum ballot will come with clear instructions to write "Yes" or "No". ستكون التعليمات بسيطة: اكتب إما «نعم» أو «لا» بالكامل، باللغة الإنجليزية، في المربع.





اتباع التعليمات يجعل التصويت «رسميًا»، وهذه هي الطريقة الوحيدة لضمان احتساب تصويتك.





وقال المتحدث باسم لجنة الانتخابات إيفان إيكين-سميث إن الناخبين لن يساورهم أدنى شك بشأن ما يجب القيام به في يوم الاستفتاء.





وقال لشبكة «إس بي إس نيوز»: «التعليمات واضحة حقًا».



ما هو التصويت الصحيح في الاستفتاء؟

عدم اتباع التعليمات يجعل تصويتك «غير رسمي» ومعرضًا لخطر عدم الاحتساب.





يقول توم روجرز، رئيس اللجنة، إن بعض العلامات يمكن اعتبارها تصويتًا بنعم، لكن علامة خطأ ستعتبر غير صالحة.





من الجدير بالذكر أن هذه القوانين لم يتم وضعها من قبل اللجنة، وهي سارية منذ عقود دون مشاكل كبيرة.



ستكون بطاقات الاقتراع الخاصة بالاستفتاء مختلفة تمامًا عن تلك المستخدمة في الانتخابات الفيدرالية. Source: Getty / سعيد خان تتلقى لجنة الانتخابات المشورة القانونية عندما يكون هناك جدل حول كيفية تطبيق القوانين.





بحسب القوانين لا ينبغي استبعاد بطاقات الاقتراع غير الرسمية حيثما أمكن ذلك، ولكن يجب أن يكون واضحًا ما الذي كان الشخص يحاول التصويت لصالحه.





وهذا يعني أنه من المرجح أن يتم احتساب حرف «Y» على أنه تصويت بنعم، ومن المرجح أن يتم احتساب «N» على أنه تصويت بلا.



لكن علامتي صح وخطأ تعتبران أصعب في التفسير.





وذلك لأن الناس غالبًا ما يستخدمون علامة خطأ في أمور - بما في ذلك النماذج الجمركية ونماذج تعداد ABS - بمعنى «نعم».



ماذا يقال أيضًا عن استفتاء الصوت؟

تقول نائبة زعيم التحالف سوزان لي إن معنى علامة خطأ «بسيط»، وحذرت من أن القواعد الحالية يمكن أن تؤثر بشكل خاص على مجتمعات المهاجرين.





وقالت: «هذا هو العصر الحديث ولدينا الكثير من الأستراليين الذين لا يتحدثون الإنجليزية، ونريد أن يصوت الجميع في هذا الاستفتاء».





لكن معسكر «نعم» تساءل عن سبب عدم إثارة التحالف للقضية عندما أقر البرلمان قوانين لتحديث قواعد الاستفتاء في وقت سابق من هذا العام.



يقول واين سوان إنه يشعر بالاشمئزاز من هذه المزاعم. Source: AAP قال رئيس حزب العمال واين سوان لبرنامج Today Show يوم الجمعة إنه «يشعر بالاشمئزاز» من مثل هذه التصرفات.





وقال: «هذه مجرد محاولة لاستخدام النظام الانتخابي لتشويه سمعة الاستفتاء. إنه أمر مروع.»



