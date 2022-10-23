إلغاء قانون تجريم حيازة كميات صغيرة من المخدرات في العاصمة الأسترالية فما نتائج هكذا قرار؟

النقاط الرئيسية: ألغى قانون العمل الجنائي تجريم حيازة كميات صغيرة من المخدرات غير المشروعة ويقول بعض الخبراء إنه يجب على السلطات القضائية الأخرى اتباعها

ما هي النتائج التي يمكن أن تتعلمها أستراليا من عدم تجريم المخدرات في بلدان أخرى

يعاني حوالي 5 في المئة من الأستراليين من مشكلة الإدمان أو تعاطي المخدرات

أصبحت العاصمة الأسترالية كانبرا أول ولاية أسترالية تلغي تجريم كميات صغيرة من المخدرات غير المشروعة، ويقول بعض الخبراء إنه يجب على الولايات والأقاليم الأخرى اتباعها.





تقول نيكول لي، الأستاذة في المعهد الوطني لأبحاث المخدرات في جامعة كيرتن، إن أستراليا يجب أن تنظر في الحالات في الخارج، حيث قامت الحكومات بإلغاء تجريم المخدرات المحظورة وحذو حذوها.



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وتقول إنه يجب علينا الابتعاد عن معاقبة متعاطي المخدرات بتهم جنائية إذا كنا جادين في التعامل معها على أنها مشكلة صحية.





"لكي نتمكن من توفير العلاج ولكي نكون قادرين على توفير التعليم، نحتاج إلى الابتعاد قدر الإمكان عن نظام العدالة الجنائية، وهذا ما يفعله إلغاء التجريم فهو يصرف الناس بعيداً عن نظام العدالة الجنائية".





تقول السيدة لي إن إلغاء التجريم هو "الخطوة الأولى" في إصلاح قانون المخدرات، وأنه يجب على أستراليا أن تنظر في البلدان الأخرى التي أظهرت بعض النجاح في الحد من تعاطي المخدرات.



البرتغال

ألغت البرتغال تجريم استخدام المخدرات غير المشروعة وحيازتها منذ 21 عاماً، وشهدت منذ ذلك الحين انخفاضاً في الاستهلاك.





وظفت الحكومة البرتغالية جواو كاستل برانكو غولاو، الذي عمل كطبيب في لشبونة في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، بمهمة معالجة وباء الهيروين الذي يصيب البلاد بالشلل.







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قدر السيد جواو أن حوالي 100000 شخص في البرتغال، أي حوالي 1 في المئة من السكان، كانوا يستخدمون الهيروين قبل إلغاء التجريم.





منذ أن ألغت البرتغال تجريم تعاطي المخدرات، انخفض عدد الأشخاص الذين يتعاطون الهيروين إلى حوالي 33000 في عام 2015.





ولديها الآن واحد من أدنى معدلات الوفيات المرتبطة بالمخدرات في أوروبا الغربية وتعاطي المخدرات بين الشباب أقل من المتوسط الأوروبي.





وقالت السيدة لي إن نموذج البرتغال يركز على الانتقال إلى مساعدة متعاطي المخدرات على التعافي والأمان بدلاً من معاقبتهم.





"إذا تم القبض عليك بتعاطي المخدرات، فلن يتم توجيه أي تهم إليك أو معاقبتك، ولكن عليك أن تقف أمام لجنة ستقرر ما الذي تحتاجه لمساعدتك".





"إذا كنت مدمناً على المخدرات، فقد تتم إحالتك للعلاج"





"ما رأيناه على مدار العشرين عاماً الماضية هو أن تعاطي المخدرات إما قد استقر أو انخفض، وانخفض معدل الجريمة، وخضع المزيد من الأشخاص للعلاج".



A drug user who identified himself as "Joao" exchanges used needles for new ones with Elio Lampreia, in Lisbon, Portugal. Mr Lampreia works in one of the 36 street teams of Portugal's Institute for Drugs and Drug Addiction that exchange used needles for new ones and try to direct drug addicts to treatment Source: AP / Armando Franca/AP

الولايات المتحدة

في تشرين الثاني (نوفمبر) 2020، أقر ناخبو ولاية أوريغون الإجراء 1100، الذي ألغى تجريم حيازة كميات صغيرة من جميع المخدرات للاستخدام الشخصي بما في ذلك الكوكايين والهيروين.





ولاية أوريغون هي الولاية الأمريكية الوحيدة التي طبقت هذه السياسة.





قالت السيدة لي إن بورتلاند هي دراسة حالة مهمة لأن معدلات تعاطي المخدرات زادت في الواقع بعد إلغاء التجريم.





وقالت إن ذلك يظهر ضرورة مطابقة عدم التجريم مع الاستثمار في التثقيف والوقاية من المخدرات.





ومنذ إقرار إلغاء التجريم، بلغت وفيات الجرعات الزائدة في ولاية أوريغون أعلى مستوى لها على الإطلاق في عام 2021، عند 1069 حالة وفاة، بزيادة قدرها 41 في المئة عن عام 2020.





قد تكون هذه الأرقام قد تأثرت أيضاً بعوامل الصحة العقلية التي سببها الوباء.



Farm workers remove stems and leaves from newly-harvested marijuana plants, at Los Suenos Farms, America's largest legal open-air marijuana farm, in Avondale, southern Colorado. For the fall 2016 harvest, the farm's 36 acres are expected to yield five to six tons. Source: AP / Brennan Linsley/AP

هولندا

في هولندا، تعتبر حيازة المخدرات أو بيعها أو إنتاجها مخالفاً للقانون.





ومع ذلك، فإن الحكومة تتسامح مع بيع العقاقير الخفيفة فيما يسمى "المقاهي".





مصطلح "المقهى" عبارة عن مؤسسة يُباع فيها الحشيش وفقاً لشروط صارمة معينة، ولكن لا يتم بيع أو استهلاك المشروبات الكحولية.



A tourist smokes marijuana at a coffee shop called "de Dampkring" or "Atmosphere", in the centre of Amsterdam, Netherlands. Source: AP / PETER DEJONG/AP

تايلاند

في تموز/يونيو، أصبحت تايلاند أول دولة في آسيا تبطل تجريم الحشيش على الصعيد الوطني، وهو معروف هناك باسم جانجا.





تعد حيازة جميع أجزاء نبات القنب وزراعتها وتوزيعها واستهلاكها وبيعها أمراً قانونياً.



A marijuana pop-up truck in Bangkok's Sukhumvit Rd, Soi 11, selling legal marijuana. Credit: SOPA Images/Sipa USA

أستراليا؟

استبعدت رئيسة وزراء كوينزلاند، أناستاسيا بالاشتشوك، إلغاء التجريم، على الرغم من ضغوط لجنة الإنتاجية في كوينزلاند (QPC).





"لا توجد أي خطط لإلغاء التجريم".





وجاءت تعليقاتها بعد تقرير من QPC قال إنه إذا ألغت الدولة تجريم المخدرات، "فإن عدد نزلاء السجون سينخفض بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30 في المائة في عام 2025".



وقال التقرير: "سيوفر هذا ما بين 165 مليون دولار و270 مليون دولار من تكاليف السجون السنوية وتجنب 2.1 مليار دولار من استثمارات السجون".





من ناحية أخرى، يضغط حزب الخضر من أجل إلغاء تجريم المخدرات على مستوى البلاد.





يعاني حوالي 5 في المئة من الأستراليين من مشكلة الإدمان أو تعاطي المخدرات.



أكثر العقاقير غير المشروعة استخداماً في أستراليا هي الحشيش والإكستاسي والكوكايين والميثامفيتامين.





واستخدم حوالي 1 من كل 6 أستراليين مخدرات غير مشروعة في الأشهر الـ 12 الماضية.





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