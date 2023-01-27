كم سيرتفع قرضك العقاري هذا العام؟

من المرجح أن يتم رفع سعر الفائدة في شباط/فبراير بعد أن جاءت أرقام التضخم أعلى من المتوقع، ولكن مالكي المنازل سيكونون في وضع أفضل بقليل من السابق.

Two homes, one with a red door, on a street.

Interest rates have increased by 3 percentage points since May last year. Source: AAP / Diego Fedele

النقاط الرئيسية
  • من المحتمل أن يقوم بنك الاحتياطي الأسترالي برفع أسعار الفائدة في شباط/فبراير
  • لكن يبدو أن التضخم آخذ في الانخفاض في جميع أنحاء العالم
  • يأمل أحد الخبراء ألا يكون هناك المزيد من رفع الفائدة بعد شباط/فبراير
من المرجح أن تكون هناك زيادة أخرى في أسعار الفائدة في شباط/فبراير بعد أن تم الكشف عن أرقام تضخم أعلى من المتوقع هذا الأسبوع، ولكن هناك أمل في أن تكون تلك الزيادة الأخيرة هذا العام.

وقال شين أوليفر كبير الاقتصاديين في AMP Capital إن أرقام التضخم من المرجح أن تدفع بنك الاحتياطي الأسترالي إلى رفع سعر الفائدة مرة أخرى ربما بنسبة 0.25 نقطة مئوية في اجتماعه المقبل.

وقال إن هذا سيضيف 80 دولار شهرياً لمن لديهم قرض عقاري بقيمة 500 ألف دولار، أي ما يعادل 900 دولار إضافية في السنة.
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منذ أيار/مايو من العام الماضي، عندما بدأ بنك الاحتياطي الأسترالي في رفع معدل النقد من مستوى قياسي منخفض بلغ 0.1 في المائة، ارتفعت أسعار الفائدة بمقدار 3 نقاط مئوية، وقال أوليفر إن هذا رفع مدفوعات الرهن العقاري بنحو 12,000 دولار في السنة.

وصرّح لأس بي أس: "هذه الأرقام هي لمن لديهم رهن عقاري قيمته 500 ألف دولار. في سيدني، الرهون العقارية أعلى بكثير من ذلك".

أضاف، "زيادات مدفوعات الرهن العقاري للبعض ستصل إلى 20,000 دولار سنوياً أكثر مما كانت عليه قبل عام".
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Source: RateCity Source: SBS
لكن أوليفر قال إن هناك إشارات إلى أن الزيادة في شباط/ فبراير قد تكون الأخيرة هذا العام، وقد تبدأ الفائدة في الانخفاض.

وقال إن هناك أدلة واضحة على أن الضغوط التضخمية بدأت في التراجع، مما يجعل من غير المرجح أن يواصل بنك الاحتياطي الأسترالي رفع أسعار الفائدة.
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وقال إن التضخم في الولايات المتحدة بلغ ذروته في منتصف العام الماضي عند 9.1 في المائة وانخفض الآن إلى حوالي 6 في المائة.

أضاف: "أعتقد أننا في المكان الذي كانت فيه الولايات المتحدة في منتصف العام الماضي - نحن في الذروة وسنشهد انخفاضاً في التضخم خلال هذا العام".

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نشر في: 27/01/2023 2:07pm
By Charis Chang
تقديم: Nassif Khoury
المصدر: SBS
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