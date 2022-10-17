تعرّف على جيرانك أينما كنت في أستراليا: أين ولدوا وما هي لغتهم وأي ديانة يتبعون

في أستراليا اليوم، وُلد حوالي 28% من السكان في الخارج ونصفهم تقريباً لديهم أب أو أم ولدا في الخارج - ولكن في بعض الأماكن، تكون هذه النسبة أعلى من ذلك بكثير.





كشف التعداد السكاني 2021 الذي صدر هذا العام، أن أكثر من مليون مهاجر جديد استقبلتهم أستراليا منذ عام 2017، وحوالي 220,000 منهم قدموا من الهند - وهي أكبر زيادة في المهاجرين المولودين خارج أستراليا. وتتفوق الهند حالياً على الصين ونيوزيلندا لتصبح ثالث أكبر موطن أصلي للمهاجرين بعد أستراليا وإنجلترا.





ابحث في الخريطة أدناه لمعرفة أهم بلدان الميلاد في ضاحيتك (ما عدا أستراليا) واكتشف خريطتين أخريين توضحان أهم اللغات والأديان.



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فيما يتعلق بعدد الجنسيات المختلفة، فإن ضاحية بوينت كوك في ملبورن تتصدر القائمة باعتبارها الأكثر تعدداً من الناحية الثقافية، حيث تضم سكاناً مولودين في 146 دولة مختلفة، تليها ضاحية ملبورن الداخلية (137 دولة)، وضواحي بلاكتاون وماروبرا في سيدني (133 دولة).





لن يتفاجأ العديد من سكان سيدني بكون ضاحية هايماركت الداخلية بالمدينة والمعروفة بأنها موقع الحي الصيني وموطن عدد كبير من طلاب الجامعات، تضم أعلى نسبة من المولودين في الخارج بين المناطق التي يزيد عدد سكانها عن 1,000 نسمة. فقد ولد حوالي 78 في المائة من سكان هايماركت خارج أستراليا وهم ينتمون إلى مجموعة متنوعة من البلدان، بما في ذلك 21% من الصين، و17% من تايلاند، و11% من إندونيسيا، و3% من كل من ماليزيا وكوريا.





في المقابل، تشمل المناطق التي تضم أصغر نسبة من المولودين في الخارج (بين المناطق التي يزيد عدد سكانها عن 1,000 شخص) مجتمعات السكان الأصليين في شيربورج وياراباه في كوينزلاند وميلينجمبي في المقاطعة الشمالية.





فيما يتعلق الأمر باللغات، يتحدث الأستراليون أكثر من 350 لغة مختلفة في جميع أنحاء أستراليا، بما في ذلك 167 لغة من لغات السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس التي تم تحديدها في التعداد السكاني، وبعضها يظهر في الخريطة أدناه.





وازداد عدد الأشخاص الذين يستخدمون لغة أخرى غير الإنجليزية في المنزل بنحو 800 ألف شخص منذ عام 2016 إلى أكثر من 5.5 مليون شخص. ويقول حوالي 850 ألف شخص في أستراليا إنهم لا يتحدثون الإنجليزية جيداً أو لا يتحدثون بها على الإطلاق.





ابحث في الخريطة أدناه لمعرفة اللغات الأكثر استخداماً في الضاحية الخاصة بك.



لا تزال الماندرين هي اللغة الأكثر شيوعاً بعد الإنجليزية في المنازل بأستراليا ويتحدث بها حوالي 700,000 شخص، تليها اللغة العربية ويبلغ عدد الناطقين بها حوالي 367,000 شخص.





وشهدت اللغة البنجابية، وهي لغة شائعة في الهند وباكستان، الزيادة الأكبر، حيث يتحدث حالياً أكثر من 239,000 شخص اللغة البنجابية في المنزل، بزيادة قدرها 80% منذ عام 2016.



وكان أحدث تعداد سكاني أيضًا مثيراً للاهتمام بالنسبة للدين، حيث اعتبر 38.9% من الأشخاص في أستراليا بأنهم لا ينتمون لأي دين (مقارنة بـ 30.1% في عام 2016) بينما سجّل 43.9% ديانتهم على أنها مسيحية (كانت 52.1% في عام 2016)، يليها الإسلام (3.2%) والهندوسية (2.7%) والبوذية (2.4%).





وتقع جميع الضواحي الـ 10 الأكثر تديناً في أستراليا في مناطق نائية، أو في أجزاء من غرب سيدني حيث نسبة السكان المهاجرين أعلى من المتوسط.





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تظهر العديد من ضواحي غرب سيدني التزاماً قوياً بالدين، ويشمل ذلك بونغاريبي، حيث يتبع 34% من السكان الديانة الهندوسية، وإليزابيث هيلز (44% كاثوليك)، وماونت لويس (40% كاثوليك)، وجيراوين (52% هندوس)، وأبوتسبري (53% كاثوليك)، وماونت فيرنون (58% كاثوليك) وكارن هيل (37% كاثوليك).





وتضم القائمة أيضاً ضاحية روكسبيرغ في شمال ملبورن، حيث يتبع الإسلام 34% من السكان.



تعرف على المزيد حول المكان الذي تعيش فيه واللغة التي تتحدثها وكيف تتغير الدولة بناءً على نتائج التعداد السكاني لعام 2021 باستخدام SBS Census Explorer .



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