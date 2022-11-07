"لم يعد المشردون فقط بحاجة للإغاثة الغذائية": الأسر الأسترالية تعاني من ارتفاع تكاليف المعيشة

النقاط الرئيسية: وجد تقرير صادر عن بنك الطعام الشهر الماضي أن ثلث الأسر الأسترالية تعاني من انعدام الأمن الغذائي

ارتفاع التضخم هو السبب جزئياً في ارتفاع تكلفة الغذاء مع ارتفاع المعدل السنوي إلى 7.3 في المائة

الأضرار التي لحقت بالمحاصيل بسبب الفيضانات وغيرها من الظواهر الجوية تساهم في ارتفاع الأسعار

في الوقت الذي يكافح فيه ملايين الأشخاص في جميع أنحاء أستراليا لتغطية نفقاتهم، سلطت إحدى القصص التي تمت مشاركتها على الراديو الضوء على مدى خطورة .





صرح مات تيلي من مؤسسة Foodbank Australia الخيرية للإغاثة من الجوع لراديو ABC في ملبورن يوم الجمعة: "إحدى الأمهات التي رأيتها الأسبوع الماضي كانت تجمع بعض الطعام من حافلة السوبر ماركت المتنقلة وسألتني: إلى متى يمكنني تناول هذا الزبادي بعد انتهاء صلاحيته؟"





قلت: «ليس هناك داع للمخاطرة. لماذا؟» وقالت: «آمل أن أحتفظ بها ليوم عيد الميلاد».





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«كان ذلك سيكون وجبتها اللذيذة لأطفالها في يوم عيد الميلاد. بعض الزبادي».



أخذت الصحفية إيمي ريميكيس في البكاء عند مناقشة القصة في برنامج Insiders على تلفزيون ABC يوم الأحد.





وقالت: «نحن نتحدث عن التضخم وتكلفة المعيشة على المسرح السياسي... ولكن هذا في الواقع يؤثر حقًا على الناس».





«حقيقة أن لدينا أطفالًا سيحصلون على زبادي منتهي الصلاحية كوجبة في عيد الميلاد في واحدة من أغنى البلدان في العالم أمر بغيض، ونحن حقًا بحاجة إلى معالجة هذا الأمر.»



من المحزن أن مثل هذه القصص «المفجعة» أصبحت أكثر شيوعًا، حسبما صرحت بريانا كيسي، الرئيسة التنفيذية لبنك الطعام لـ SBS News.





وقالت: «أتمنى أن أقول إن هذه القصة حالة معزولة، ولكن للأسف نسمع قصصًا كهذه كل يوم».





«نسمع عن الأشخاص الذين يشترون وجبات جاهزة باستخدام Afterpay لأنهم لا يستطيعون تحمل تكاليف الفواكه والخضروات الطازجة ولا يستطيعون تحمل تكلفة المكونات؛ نسمع عن المتقاعدين الذين خفضوا وجباتهم الغذائية إلى وجبة أو وجبتين على الأكثر يوميًا لأن المعاش التقاعدي لا يكفي لتغطية احتياجات الإقامة الخاصة بهم وكذلك احتياجاتهم الغذائية؛ نسمع عن الآباء الذين يتسمون بالإبداع الشديد في الطريقة التي يخبرون بها أطفالهم أنهم ليسوا جائعين ولا يحتاجون إلى تناول الطعام في تلك الليلة عندما لا يكون هناك ببساطة ما يكفي من الطعام لهم لإعالة أسرهم».





وجد تقرير صادر عن بنك الطعام الشهر الماضي أن ثلث الأسر الأسترالية تعاني من انعدام الأمن الغذائي .



وقالت السيدة كيسي إن المؤسسة الخيرية تقدم الإغاثة الغذائية لنحو مليون شخص في جميع أنحاء البلاد كل شهر.





وقالت: «أعتقد أن الكثير من الناس سيشاهدون تلك المشاهد المفجعة التي شاهدناها في ذروة COVID للأشخاص الذين يصطفون حول المبنى للوصول إلى بنوك الطعام».





«الطلب في أجزاء كثيرة من أستراليا الآن أعلى مما كان عليه خلال تلك الفترة.»





قالت السيدة كيسي إن ارتفاع تكلفة المعيشة هو السبب الأكثر شيوعًا الذي يجعل الناس في أستراليا يكافحون من أجل وضع الطعام على الطاولة.





وقالت: «عندما ننظر في ذلك، يتعلق الأمر بالتكلفة العالية للأغذية ومحلات البقالة، وبالتكلفة العالية للطاقة - بحيث يشمل ذلك الغاز والكهرباء والوقود، وإذا كان الناس محظوظين بما فيه الكفاية لامتلاك سيارة خاصة - ثم يتعلق الأمر بالقدرة على تحمل تكاليف السكن وتوافره».





السبب الرئيسي الآخر هو الدخل المنخفض.





تقول كيسي: «تعمل 54 في المائة من الأسر التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي. لذا فإن أكثر من نصفهم حصلوا على وظيفة، ويحصلون على دخل، ولكن للأسف، أجورهم ليست كافية لمواكبة تلك الزيادات الأخرى.»





«إنها عملية موازنة محفوفة بالمخاطر حقًا، وللأسف، عندما يكون لديك دخل منخفض محدود، وتزيل كل تلك التكاليف الأخرى، فإن الطعام هو الشيء الوحيد الذي يضطر الناس إلى تركه تمامًا من الميزانية».



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ارتفاع التضخم هو السبب جزئياً في ارتفاع تكلفة الغذاء مع ارتفاع المعدل السنوي إلى 7.3 في المائة في ربع سبتمبر.





كما أن الأضرار التي لحقت بالمحاصيل بسبب الفيضانات وغيرها من الظواهر الجوية تساهم في ارتفاع الأسعار.





ارتفعت تكلفة الفاكهة بنسبة 6.6 في المائة في ربع سبتمبر، بينما ارتفعت أسعار الخضروات بنسبة 2.9 في المائة.





ومع توقع ارتفاع التضخم إلى ذروته عند 7.75 في المائة في وقت لاحق من هذا العام، قبل أن ينخفض بمرور الوقت إلى 3.5 في المائة حتى 2023-24، ومن المتوقع أن تظل الأجور الحقيقية راكدة حتى عام 2024، قالت السيدة كيسي إن الوضع المالي للعديد من الناس من المرجح أن يزداد سوءًا.





وقالت: «عندما ننظر إلى أنواع الأشخاص الذين يحتاجون إلى الإغاثة الغذائية، في الماضي، ربما كان هناك افتراض بأنهم أشخاص بلا مأوى يعيشون في الشوارع - الآن، هم الأشخاص الذين يعيشون في شارعك وهذا هو الفرق الأساسي».





«نحن بحاجة إلى التأكد من وجود دعم حقيقي وملموس للغاية متاح استجابة لأزمة تكلفة المعيشة هذه».





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