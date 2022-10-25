أرقام صادمة: تعاني ثلث العائلات الأسترالية من انعدام الأمن الغذائي فما هو السبب؟

النقاط الرئيسية ثلث العائلات الأسترالية تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

العائلات التي لديها أطفال هي من أكثر المتأثرين.

يتوافر الدعم من مصادر حكومية وغير حكومية لكنها غير كافية في ظل ارتفاع الأسعار.

بدأت شارلوت، الأم العزباء، تعاني من انعدام الأمن الغذائي لأول مرة في عام 2019 بعد أن أنجبت ابنتها. وعلى الرغم من أنها تعمل بدوام جزئي وتتلقى المساعدة الحكومية، ولكن في ضوء استمرار ارتفاع تكلفة المعيشة وارتفاع إيجار العقارات، أصبح من الصعب عليها دفع النفقات اليومية.





تقول شارلوت أنه من المحبط أن ترى نفسها في المكان الذي هي فيه، تدرس وتعمل لتكون شخصاً ناجحاً كي لا تعتمد على المساعدات الحكومية، في الوقت الذي اضطرت فيه الأسبوع الماضي إلى أن تضحي بوجبة الغداء حتى ترسل الطعام المتبقي لديها مع ابنتها إلى الحضانة، واكتفت بأخذ موزة ولوح ميوزلي منتهي الصلاحية وجدته في الخزانة.



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ولكن شارلوت ليست الوحيدة، فقد وجد تقرير جديد صادر عن Foodbank المنظمة الخيرية الأسترالية للإغاثة من الجوع، إن ثلث الأسر الأسترالية تعاني من انعدام الأمن الغذائي، كما أنه من المرجح لهذا العدد أن يزداد.



Source: SBS

ما هو انعدام الأمن الغذائي وما حجم هذه المشكلة؟

يعني مصطلح انعدام الأمن الغذائي عدم اليقين بشأن الحصول على ما يكفي من الغذاء والتنازل عن التغذية، إلى أنماط الأكل المضطربة وتقليل تناول الطعام.





ووفقًا لتقرير Foodbank Hunger لعام 2022، تكافح أكثر من نصف مليون أسرة في أستراليا يومياً من أجل وضع الطعام على المائدة.





ووجد التقرير أنه في الأشهر الـ 12 الماضية، عانت أكثر من مليوني أسرة أسترالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد أي نفاد الطعام بسبب القيود المالية، وكانت الأسر التي لديها أطفال أكثر عرضة للمعاناة من هذه المشكلة، حيث أفاد 32 في المئة أنهم يعانون من انعدام شديد في الأمن الغذائي مقارنة بالمعدل الوطني البالغ 21 في المائة.



كما تؤثر هذه المشكلة على كل من العاطلين عن العمل والموظفين في أستراليا، حيث أن 54 في المئة من الأسر التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي تشمل شخص عاملاً.





قالت بريانا كيسي، الرئيس التنفيذي لـ Foodbank Australia في حديث لـ SBS News إن السبب الرئيسي لانعدام الأمن الغذائي يمكن أن يعزى إلى ضغوط تكلفة المعيشة من زيادة تكاليف المواد الغذائية والبقالة، وزيادة تكاليف الطاقة وزيادة تكاليف الإسكان، وللأسف أن الأمور تزداد سوءاً.



ما هو الدعم المتاح وهل هو كاف؟

في أستراليا، تم تصميم سلسلة من دفعات الدعم لتوفير المساعدة للمحتاجين والتي تشمل إعانات رعاية الأطفال، ومعاشات الشيخوخة، ومعاشات دعم الإعاقة، ومدفوعات مقدم الرعاية، ومدفوعات JobSeeker ، وعلاوة الشباب.





وتقدم أيضًا جمعيات خيرية ومنظمات مثل Foodbank و Ozharvest والصليب الأحمر الأسترالي وجمعية St Vincent de Paul المساعدة.



Supplied: Foodbank Source: SBS وبحسب ما تقول شارلوت، التي تتلقى مدفوعات الأبوة والأمومة، إن الدعم المتاح حالياً من خلال البرامج التي تمولها الحكومة لا يكفي ببساطة للتعامل مع ضغوط تكلفة المعيشة، حتى وجدت نفسها واقعة في فخ استخدام أشياء مثل Afterpay لشراء بطاقة هدايا البقالة التي يمكنها استخدامها في Wooliesأو الحصول على دفعات مسبقة منCentrelink ثم تسديدها من دفعتها كل أسبوعين.





وقالت السيدة كيسي لقناة SBS News الإخبارية إنها تأمل أن تحوي الميزانية الفيدرالية الجديدة على دفعة فورية من المساعدات للأشخاص المستضعفين في جميع أنحاء أستراليا، وإلا ستكون الحاجة إلى ضخ فوري للأموال إلى Foodbank وغيرها من منظمات الإغاثة الغذائية.





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