أسعار الفاكهة والخضروات سترتفع مرة أخرى والسبب هذه المرة الفيضانات

النقاط الرئيسية: تقول وزارة الخزانة إنه من المتوقع أن ترتفع أسعار الفاكهة والخضروات من جديد بسبب الفيضانات التي أثرت على المحاصيل

الفيضانات أثرت بشكل خاص على شمال فيكتوريا وهي منطقة زراعة الفاكهة بشكل أساسي

صرحت AUSVEG أعلى هيئة لمزارعي الخضار الأستراليينإنه من السابق لأوانه التنبؤ بتأثير الفيضانات على أسعار المستهلك

مع استمرار تأثر المجتمعات في جنوب شرق أستراليا بالفيضانات الواسعة النطاق، يقول أمين الخزانة جيم تشالمرز إن من المتوقع أن يرتفع سعر الفاكهة والخضروات.





وقال تشالمرز إن كارثة الفيضانات الأخيرة في أجزاء من فيكتوريا ونيو ساوث ويلز وتسمانيا سترفع الأسعار بنحو ثمانية في المئة خلال الربعين المقبلين.



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وقال خلال مؤتمر صحفي يوم الجمعة "هذا يعتمد على تأثير الفيضانات على بعض أراضينا الزراعية الرئيسية".





تتنبأ النمذجة الأولية قبل الميزانية الفيدرالية الأسبوع المقبل أن الفيضانات ستنقص حوالي 0.25 في المائة من نمو الناتج المحلي الإجمالي في ربع كانون الأول /ديسمبر.





وقال أمين الصندوق "ما نراه في هذه المجتمعات المتضررة من الفيضانات سنشعر به خلال ربع كانون الأول/ديسمبر وربع آذار/مارس".





"نحن نعلم أن هذه الكوارث الطبيعية جاءت في أسوأ وقت ممكن بالنسبة للمزارعين والأستراليين الذين هم الضغط".





لكنه قال إنه من السابق لأوانه تحديد ثمن دقيق للفيضانات.





"هذا مجرد تقدير أولي".



Australian Treasurer Jim Chalmers. Source: AAP / LUKAS COCH/AAPIMAGE صرحت AUSVEG، أعلى هيئة لمزارعي الخضار الأستراليين، إنه من السابق لأوانه التنبؤ بتأثير الفيضانات على أسعار المستهلك.





لكنها قالت إنه ستكون هناك تحديات لوجستية قصيرة الأجل، إلى جانب تأثيرات محتملة متوسطة إلى طويلة الأجل على توافر بعض المحاصيل في الصيف.



ما هي المنتجات التي قد تتأثر؟

قال شون ليندي، المتحدث باسم AUSVEG، إن تقييم أحداث الطقس مثل الفيضانات ينطوي على النظر إلى ما ينمو في المنطقة المتضررة.





وقال ريكاردو غونسالفيس، محرر الشؤون المالية في أس بي أس، "إذا تذكرنا في وقت سابق من العام، فقد رأينا بعض الزيادات في أسعار السلع النباتية التي كانت تأتي عادةً من منطقة كوينزلاند الجنوبية، حيث تأثرت بسبب الفيضانات في تلك المناطق".





وقال إن الحدث الأخير أثر بشكل خاص على شمال فيكتوريا، وهي منطقة زراعة الفاكهة بشكل أساسي، مثل التفاح، والكمثرى، والخوخ، والنكتارين.



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"إنها منطقة رئيسية لزراعة الفاكهة في فيكتوريا وتوفر الفاكهة للساحل الشرقي وبقية أستراليا أيضاً".





"بالنظر إلى طبيعة العرض والطلب لقطاع المنتجات الطازجة، فإن ذلك سيؤثر على السعر."



هل سيؤثر ذلك على أسعار الفاكهة والخضروات؟

مع وجود بعض المزارع في المناطق المتضررة لا تزال مغمورة بالمياه، قال السيد ليند إنه لا يمكننا حتى الآن تقييم التأثير الإقليمي على المحاصيل، وبالتالي السعر.





على المدى القصير، قال إن التحديات اللوجستية عبر سلسلة التوريد، مثل إغلاق الطرق، ستؤثر على وصول المنتجات إلى المستهلكين.



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"لكن فيما يتعلق بالتوافر المختلف للمحاصيل على المدى المتوسط، لا يزال هناك بعض الانتظار والترقب في الوقت الحالي"، مضيفا أنه قد تكون هناك أحداث مناخية أخرى تؤثر على المحاصيل في مناطق الإنتاج المختلفة.





"في الوقت الحالي، لا يزال لدينا مزارع تحت الماء، لذلك من المبكر جداً إعطاء هذا التنبؤ فيما يتعلق بالتأثير على السعر بالنسبة للمستهلكين."





في تصريح لـ أس بس أس قال متحدث باسم Woolworths، "إننا على اتصال بموردينا ومزارعينا في شمال فيكتوريا لفهم التأثير وكيف يمكننا دعمهم."





وقال متحدث باسم Coles أيضاً إنها تدعم المزارعين والموردين والمجتمعات المحلية المتضررة من الفيضانات وتعمل عن كثب معهم لتقليل أي آثار محتملة على الإمداد.





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