هذه المنطقة في أستراليا كادت أن تصبح "دولة إسرائيل"

تستكشف السلسلة الوثائقية Who The Bloody Hell are We? الحكايات المجهولة عن تاريخ أستراليا، ومنها فكرة إنشاء وطن قومي لليهود في كيمبرلي بغرب أستراليا.

A graphic showing two men, a map of Australia and a part of the Kimberley in Western Australia.

The new SBS documentary series Who The Bloody Hell Are We? looks back at a mission to set up a Jewish homeland in the Kimberley. Source: SBS / Supplied

قبل عدة عقود، تم وضع خطة لإعادة توطين آلاف اللاجئين اليهود في مكان لم يكن لأي إنسان أن يتخيله.

في الثلاثينيات من القرن الماضي، وصل النازيون إلى الحكم في ألمانيا، وكان السكان اليهود فيها يواجهون الاضطهاد ومعاداة السامية.

كانت منظمة تسمى "رابطة فريلاند للاستيطان الإقليمي اليهودي" تبحث عن مكان آمن لـ 75,000 يهودي أوروبي، وكان مؤسسها، إسحاق شتاينبرغ، قد وضع نصب عينيه شمال أستراليا.

يقول البروفيسور جون سافران في السلسلة الوثائقية الجديدة، "الإبادة الجماعية كانت تلوح في الأفق، واليهود كانوا بحاجة إلى مخرج".
Three people stand next to one another.
John Safran (left), Cal Wilson (centre) and Adam Liaw (right) explore Australia's multicultural past in the new SBS documentary Who the Bloody Hell Are We? Source: Supplied / SBS

خطة كيمبرلي

في عام 1939، سافر شتاينبرغ إلى أستراليا لمتابعة خطته لإعادة توطين يهود أوروبا في منطقة ميريوونغ شرق كيمبرلي في أقصى شمال غرب أستراليا.

كان شتاينبرغ من الثوار الروس المنفيين الذين عملوا في حكومة لينين البولشفية.

يقول سافران في الوثائقي: "كان زملاؤه في رابطة فريلاند يضعون نصب أعينهم أراضي في إفريقيا وأمريكا الجنوبية وفلسطين. لكن شتاينبرغ كان متحمساً بشدة لمنطقة كيمبرلي كوطن لليهود".

اقترح شتاينبرغ مشروعاً عُرف باسم مخطط كيمبرلي لإقامة بنية التحتية في المنطقة ذات الكثافة السكانية المنخفضة والتي سيتم بناؤها وإدارتها من قبل الشعب اليهودي.

وبناءً على ذلك، كان من الممكن أن يتم إنشاء دولة إسرائيل في غرب أستراليا.
وصل شتاينبرغ إلى أستراليا قبل أشهر من الغزو النازي لبولندا وبداية الحرب العالمية الثانية في أوروبا.

كانت إحدى الحركات النشطة حينها بين عامي 1941 و1942 تُعرف باسم حركة أستراليا الأولى.

وقد كانت حركة سياسية يمينية متطرفة مناهضة لبريطانيا ومناصرة للقومية الأسترالية، وتم اتهام بعض أعضائها بمعاداة للسامية.

وفقاً للمؤرخ ديفيد بيرد، كانت حركة أستراليا أولاً "تأمل بتحقيق نصر ألماني".
اقرأ أيضاً

هل تجاهل التاريخ الأسترالي مشاركة العرب في الأنزاك؟

يقول بيرد، "القضية الوحيدة المتعلقة بإمكانية انتصار المحور في أوروبا والتي أثارت قلقهم هي ما سيحدث لليهود بمجرد طردهم من أوروبا. كان خوفهم أن يأتي الكثير منهم إلى أستراليا".

لذلك عارضوا بشدة خطة كيمبرلي.

يوضح بيرد أن تلك الحركة اليمينية لها علاقة بنظرية فكرية ألمانية غامضة إلى حد ما في القرن التاسع عشر مفادها أن "السكان الأصليين في أستراليا" هم العرق الآري الأصلي.

"سمحت هذه النظرية لهؤلاء الأستراليين العنصريين المتطرفين بدمج روحانية وتجربة وتاريخ السكان الأصليين لخدمة أغراضهم".
اقرأ أيضاً

تقرير صادم يكشف حقائق مرعبة عن قطاع السكن في أستراليا

يقول بيرد إن تلك الحركة كانت "في الحقيقة المجموعة الوحيدة في ذلك الوقت التي عبرت عن مخاوف السكان الأصليين من احتمال طردهم من كيمبرلي".

استمر عمل الحركة لمدة خمسة أشهر حتى تم اعتقال قادتها وبعض أعضائها سراً في آذار/مارس 1942 للاشتباه في أنها قد تقدم المساعدة للغزاة اليابانيين.

ما كانت حظوظ إنشاء وطن يهودي في كيمبرلي الأسترالية؟

وفقاً للمؤلف ليون جيتلر، حصل شتاينبرغ على دعم حكومة غرب أستراليا وممثلي النقابات والكنيسة والشركات.

لكن تم رفض الخطة في النهاية من قبل حكومة الكومنولث.

وقال رئيس الوزراء آنذاك، جون كيرتن، في رسالة إن الحكومة "لا يمكنها التخلي عن السياسة الراسخة فيما يتعلق بالاستيطان الأجنبي في أستراليا، وبالتالي لا يمكنها قبول اقتراح توطين جماعي من النوع الحصري الذي أرادته رابطة فريلاند".

لمزيد من التفاصيل عن هذه القصة تابعوا السلسلة الوثائقية Who The Bloody Hell are We? مع ترجمة عربية على SBS On Demand.

أكملوا الحوار عبر حساباتنا على
فيسبوك 
و
تويتر
و
انستغرام.



توجهوا الآن إلى
موقعنا الالكتروني 
للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.



يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر
هذا الرابط
أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على
أبل
وأندرويد.
شارك
نشر في: 25/07/2023 1:01pm
By Emma Brancatisano
تقديم: Nassif Khoury
المصدر: SBS
Available in other languages

الأكثر متابعة

nab-fraud.jpg

عطلات فاخرة وحفلات فخمة: كيف استطاعت صديقتان أستراليتان اختلاس ملايين الدولارات من أحد البنوك؟

pOLICE.jpg

ثلاثة أشخاص في المستشفى بعد استهدافهم بعيارات نارية في سيدني

A graphic of Ben Roberts-Smith and an identified SAS soldier.

'قانون الصمت': اتهام قوات الدفاع الأسترالية بمنع جندي من الشهادة ضد بن روبرتس بتهم جرائم الحرب

06:55
Traveler at sunset in the mountains.

تعرفوا على الموقع الأسترالي الشهير الذي اختير كأجمل مكان في العالم لمشاهدة الغروب

A zoomed in Medicare card is pictured.

'ميديكير' يطلق خدمات جديدة للمرضى والأطباء

Casual Workers

إصلاحات حكومية تسمح للعمال المؤقتين بالتحول إلى دائمين

المنتخب المغربي للسيدات.jpg

مونديال السيدات: في أول مشاركة عربية من نوعها نساء الأطلسي يتجهزن لمواجهة المانشافت غداً

08:36
Iraq Sweden

'الشارع يغلي': متظاهرون يحاولون الوصول إلى سفارة الدنمارك في بغداد بعد حرق مصحف في كوبنهاغن