هذه المنطقة في أستراليا كادت أن تصبح "دولة إسرائيل"

قبل عدة عقود، تم وضع خطة لإعادة توطين آلاف اللاجئين اليهود في مكان لم يكن لأي إنسان أن يتخيله.





في الثلاثينيات من القرن الماضي، وصل النازيون إلى الحكم في ألمانيا، وكان السكان اليهود فيها يواجهون الاضطهاد ومعاداة السامية.





كانت منظمة تسمى "رابطة فريلاند للاستيطان الإقليمي اليهودي" تبحث عن مكان آمن لـ 75,000 يهودي أوروبي، وكان مؤسسها، إسحاق شتاينبرغ، قد وضع نصب عينيه شمال أستراليا.





يقول البروفيسور جون سافران في السلسلة الوثائقية الجديدة، "الإبادة الجماعية كانت تلوح في الأفق، واليهود كانوا بحاجة إلى مخرج".



John Safran (left), Cal Wilson (centre) and Adam Liaw (right) explore Australia's multicultural past in the new SBS documentary Who the Bloody Hell Are We? Source: Supplied / SBS

خطة كيمبرلي

في عام 1939، سافر شتاينبرغ إلى أستراليا لمتابعة خطته لإعادة توطين يهود أوروبا في منطقة ميريوونغ شرق كيمبرلي في أقصى شمال غرب أستراليا.





كان شتاينبرغ من الثوار الروس المنفيين الذين عملوا في حكومة لينين البولشفية.





يقول سافران في الوثائقي: "كان زملاؤه في رابطة فريلاند يضعون نصب أعينهم أراضي في إفريقيا وأمريكا الجنوبية وفلسطين. لكن شتاينبرغ كان متحمساً بشدة لمنطقة كيمبرلي كوطن لليهود".





اقترح شتاينبرغ مشروعاً عُرف باسم مخطط كيمبرلي لإقامة بنية التحتية في المنطقة ذات الكثافة السكانية المنخفضة والتي سيتم بناؤها وإدارتها من قبل الشعب اليهودي.





وبناءً على ذلك، كان من الممكن أن يتم إنشاء دولة إسرائيل في غرب أستراليا.



وصل شتاينبرغ إلى أستراليا قبل أشهر من الغزو النازي لبولندا وبداية الحرب العالمية الثانية في أوروبا.





كانت إحدى الحركات النشطة حينها بين عامي 1941 و1942 تُعرف باسم حركة أستراليا الأولى.





وقد كانت حركة سياسية يمينية متطرفة مناهضة لبريطانيا ومناصرة للقومية الأسترالية، وتم اتهام بعض أعضائها بمعاداة للسامية.





وفقاً للمؤرخ ديفيد بيرد، كانت حركة أستراليا أولاً "تأمل بتحقيق نصر ألماني".



يقول بيرد، "القضية الوحيدة المتعلقة بإمكانية انتصار المحور في أوروبا والتي أثارت قلقهم هي ما سيحدث لليهود بمجرد طردهم من أوروبا. كان خوفهم أن يأتي الكثير منهم إلى أستراليا".





لذلك عارضوا بشدة خطة كيمبرلي.





يوضح بيرد أن تلك الحركة اليمينية لها علاقة بنظرية فكرية ألمانية غامضة إلى حد ما في القرن التاسع عشر مفادها أن "السكان الأصليين في أستراليا" هم العرق الآري الأصلي.





"سمحت هذه النظرية لهؤلاء الأستراليين العنصريين المتطرفين بدمج روحانية وتجربة وتاريخ السكان الأصليين لخدمة أغراضهم".



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يقول بيرد إن تلك الحركة كانت "في الحقيقة المجموعة الوحيدة في ذلك الوقت التي عبرت عن مخاوف السكان الأصليين من احتمال طردهم من كيمبرلي".





استمر عمل الحركة لمدة خمسة أشهر حتى تم اعتقال قادتها وبعض أعضائها سراً في آذار/مارس 1942 للاشتباه في أنها قد تقدم المساعدة للغزاة اليابانيين.



ما كانت حظوظ إنشاء وطن يهودي في كيمبرلي الأسترالية؟

وفقاً للمؤلف ليون جيتلر، حصل شتاينبرغ على دعم حكومة غرب أستراليا وممثلي النقابات والكنيسة والشركات.





لكن تم رفض الخطة في النهاية من قبل حكومة الكومنولث.





وقال رئيس الوزراء آنذاك، جون كيرتن، في رسالة إن الحكومة "لا يمكنها التخلي عن السياسة الراسخة فيما يتعلق بالاستيطان الأجنبي في أستراليا، وبالتالي لا يمكنها قبول اقتراح توطين جماعي من النوع الحصري الذي أرادته رابطة فريلاند".





لمزيد من التفاصيل عن هذه القصة تابعوا السلسلة الوثائقية Who The Bloody Hell are We? مع ترجمة عربية على SBS On Demand.





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