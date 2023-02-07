كيف يمكنكم مساعدة المتضررين من الزلزال المروع في سوريا وتركيا؟

النقاط الرئيسية: أطلق الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر (IFRC) أكبر شبكة إنسانية في العالم نداءين طارئين في سوريا وتركيا

سارع المجتمع الدولي لتقديم المساعدات الطارئة في جميع أنحاء جنوب شرق تركيا والمنطقة الشمالية الغربية من سوريا

تعهدت أستراليا بتقديم 10 ملايين دولار للوكالات الإنسانية

يتم انتشال المزيد من الناس بشكل يائس من تحت الأنقاض في سوريا وتركيا.





بعضهم، بالكاد على قيد الحياة، ملطخين بالدماء وفي حالة ذهول بينما تحمل فرق الإنقاذ أجسادهم إلى مأوى للحصول على مساعدات فورية.





لم يتمكن الآخرون من الخروج.





تتوالى اللقطات المرعبة في الظهور للمباني المنهارة وسبل العيش والمنازل المدمرة.



وقد طلب الدفاع المدني السوري، أو الخوذ البيضاء، المساعدة، قائلاً إن «الوقت ينفد» لأولئك الذين ما زالوا عالقين تحت الأنقاض.





سارع المجتمع الدولي لتقديم المساعدات الطارئة في جميع أنحاء جنوب شرق تركيا والمنطقة الشمالية الغربية من سوريا كما تعهدت أستراليا بتقديم 10 ملايين دولار للوكالات الإنسانية.





بالنسبة للأستراليين الذين يتطلعون إلى إحداث فرق حيثما أمكنهم ذلك، إليكم بعض الطرق للمساعدة.



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الصليب الأحمر

أطلق الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر (IFRC) أكبر شبكة إنسانية في العالم نداءين طارئين في سوريا وتركيا استجابة للكارثة.





يقدم الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر وجبات ساخنة، فضلاً عن جمع التبرعات بالدم والبلازما والمساعدة في نقل الضحايا إلى الملاجئ والمستشفيات القريبة.



«إن الظروف المعيشية الصعبة لا سيما في سوريا، تتعرض لمزيد من الضغط في الحرب المستمرة منذ عقد من الزمان. قال خافيير كاستيلانوس من الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر: «يحتاج الأشخاص الذين فقدوا منازلهم وأحبائهم إلى دعمنا».





«تسبب هذا الزلزال في أضرار لا يمكن فهمها. أسوأ مخاوفنا تتحقق.»



تحالف المساعدات

تحالف العمل في حالات الطوارئ، وهو ائتلاف يضم 15 جمعية خيرية أسترالية، دعا الناس إلى تقديم المساعدة حيثما أمكنهم ذلك.





ستذهب التبرعات من تحالف العمل في حالات الطوارئ مباشرة إلى تسع من منظماته الخيرية الرئيسية، مثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومنظمة إنقاذ الطفولة، وأوكسفام، ومنظمة كير.





وستشمل المساعدة - على سبيل المثال لا الحصر - المأوى في حالات الطوارئ والخدمات الطبية وتوفير مستلزمات الشتاء للأطفال.



دعم محلي

أمل الصالحة هي منظمة محلية غير ربحية مقرها في سيدني، أسسها أربعة مهاجرين أتراك يقدمون الدعم لبلدهم الأصلي.



قال أحد المؤسسين، إركان دانيس، إن فريقه يناشد الناس التبرع بأموال لفريقه الموجود على الأرض لتوفير الخيام والبطانيات والحفاضات والمعاطف المطرية.





يواجه السكان المحليون درجات حرارة تصل لدرجة التجمد وأمطار غزيرة، مع عدم قدرة العديد منهم على العودة إلى منازلهم التي دمرتها الزلازل منذ ذلك الحين.





قال السيد دانيس: «الكثير من الأشخاص الذين تمكنوا من البقاء على قيد الحياة ليسوا مستعدين للذهاب إلى المنازل ويعيشون في سياراتهم».



المؤسسات الخيرية الإسلامية

منظمة الإغاثة الإسلامية غير الحكومية موجودة بالفعل في شمال غرب سوريا الذي يسيطر عليه المتمردون حيث يوجد 2.8 مليون نازح.



وقال محمد حمزة رئيس مكتب الإغاثة الإسلامية في إدلب، إن الزلزال بدا وكأنه «يوم القيامة» حيث لا يزال الناس في الشوارع خائفين من العودة إلى ديارهم خوفًا من التعرض لهزات ارتدادية.





غالبية سكان سوريا وتركيا مسلمون - إحدى ركائز الدين هي الأعمال الخيرية. والآن، تدعو منظمات الإغاثة مثل الإغاثة الإسلامية الناس للمساعدة بدافع دينهم.





وقال السيد حمزة في بيان: «في الوقت الحالي يقوم فريق الإغاثة الإسلامية هنا بتوزيع البطانيات والشراشف والمراتب التي لدينا في المخزون - ولكن هذه الكمية ستنفد اليوم ونحن بحاجة إلى المزيد في أقرب وقت ممكن».





«المستشفيات مليئة بالمصابين لذلك نقدم لهم الأدوية وغيرها من الإمدادات».





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