كيف تحمي نفسك وعائلتك من كوفيد-19 خلال موسم العطلات والأعياد؟

النقاط الرئيسية تلقي الجرعات الإضافية قبل عيد الميلاد يساعد على تقليل فرص الإصابة بشكل كبير

ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة وتجنب الأماكن المزدحمة

إقامة الحفلات والمناسبات في الهواء الطلق يقلل من فرص الإصابة

ترتفع حالات الإصابة بفيروس كوفيد -19 مرة أخرى في أستراليا ويقول خبراء الصحة إن الوقت قد حان لتلقي الجرعات المعززة لحماية المجتمع في الوقت المناسب لعيد الميلاد وموسم العطلات.





يبدو أن موجة كوفيد-19 الأخيرة مستمرة في التفشي لفترة طويلة، حيث أظهرت الأرقام من الأسبوع الماضي ارتفاعًا في الحالات في كل ولاية.





في نيو ساوث ويلز وفيكتوريا، قفزت أعداد الحالات بنسبة 20 في المائة مقارنة بالأرقام من الأسبوع السابق.





وفي حين أنه لا يزال من المتوقع أن تصل الحالات إلى ذروتها قبل عيد الميلاد، يرى الخبراء إن الأستراليين الذين يحتاجون إلى التطعيم يجب أن يفعلوا ذلك الآن حيث يستغرق الأمر من أسبوع إلى أسبوعين حتى يعمل اللقاح بشكل كامل داخل جسم الانسان.





ومن ناحيته، صرّح طبيب الأمراض المعدية البروفيسور بيتر كوليجنون: "لهذا السبب من المهم عدم تأجيلها".





وعلى الصعيد الوطني، تلقى أكثر من 72٪من الأستراليين الذين تزيد أعمارهم عن 16 عامًا على جرعة ثالثة من لقاح كوفيد-19 (أول جرعة معززة)، لكن تلك النسبة تراجعت إلى 43٪ فقط ممن تزيد أعمارهم عن 30 عامًا تلقوا جرعة رابعة (جرعة معززة ثانية).



Around 72 per cent of Australians aged over 16 have had a COVID booster. Source: SBS معدلات جرعة اللقاح الثالثة في كوينزلاند ونيو ساوث ويلز منخفضة بشكل خاص مقارنة بالولايات الأخرى، حيث تم تطعيم 65% في كوينزلاند و 70% في نيو ساوث ويلز.





أما غرب أستراليا فتتمتع بأعلى معدل، حيث تلقى 84% من السكان جرعة ثالثة.





يوضح البروفيسور كوليجنون من مستشفى كانبرا والجامعة الوطنية الأسترالية، أن اللقاحات فعالة بنسبة 30% فقط في وقف العدوى، وذلك على الرغم من أنها تقلل بشكل ملحوظ من خطر الوفاة أو المرض الشديد.





من المؤهلون للحصول على التطعيم؟





يُنصح جميع الأستراليين الذين تزيد أعمارهم عن 16 عامًا بالحصول على جرعة ثالثة من اللقاح.





يوصى بجرعة رابعة لمن تزيد أعمارهم عن 50 عامًا. ويمكن لمن تتراوح أعمارهم بين 30 و 49 عامًا الحصول على جرعة رابعة إذا رغبوا في ذلك.





يمكن لمن يعانون من نقص المناعة الحصول على جرعة خامسة.



قال البروفيسور كوليجنون إن كل شخص يزيد عمره عن 30 عامًا يحتاج على الأرجح إلى ثلاث جرعات على الأقل من اللقاح للحصول على مناعة طويلة الأمد.





لكنه قال إن حوالي 80-90 % من الشباب الأسترالي أصيبوا أيضًا بكوفيد-19 وهذا قدم دفعة إضافية لنظام المناعة لديهم.





وقال "لذلك علينا توخي الحذر بشأن عدم المبالغة في ذلك".





"وجهة نظري هي أنه إذا كنت تبلغ من العمر 80 عامًا ولم تتلقى جرعتك الرابعة، فاحصل عليها، ولكن إذا كنت تبلغ من العمر 30 عامًا أو 40 عامًا، فيمكنك الانتظار على الأرجح ... لأن الخطر الكبير القادم سيكون على الأرجح في الشتاء من العام المقبل".





وأشار كوليجنون إلى أن الأبحاث أظهرت أن ترك وقت أطول بين جرعات اللقاح أدى إلى حماية أطول وأفضل. وأوصى الشباب بترك ستة أشهر بين الجرعة الثانية والثالثة.





كما أظهر تقرير لوكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة صدر في 1 ديسمبر أن لقاحات كوفيد-19 كانت فعالة بنسبة 85% ضد الوفيات من أوميكرون بعد أسبوعين إلى أربعة أسابيع من تناول جرعة ثالثة، و 68% بعد ستة أشهر.





كيف تحمي نفسك وعائلتك من كوفيد-19 أثناء موسم العطلات؟





يرى كوليجنون إنه إذا قامت العائلات بالتجمع في يوم عيد الميلاد، فمن المحتمل أن يكون تنظيم حفلة شواء في الخارج هو الرهان الأكثر أمانًا.



Families are advised to have their Christmas meals outside where possible. Source: Getty / Jessie Casson وقال: "لأن هذا يقلل بشكل ملحوظ من مخاطر إصابتك أكثر بكثير من التطعيم، أو ارتداء كمامة ستفي بالغرض".





"إذا كنت معرضًا للخطر الشديد حال الإصابة، فإن الكمامات لا تزال توفر لك بعض الحماية ... لربما أردت أن ترتدي نظارات حماية أيضا".





"ولكن بشكل أساسي، ابق بالخارج قدر المستطاع وتجنب التواجد بالأماكن المغلقة المزدحمة قدر الإمكان."



أشارت الدراسات إلى أن حماية العين يمكن أن تساعد في منع الإصابة بعدوى كوفيد-19 لدى العاملين في مجال الرعاية الصحية، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث بين الجمهور ومعرفة مدى تأثير ذلك على نطاق أوسع.





وشرح كوليجنون أن من البديهي، ولكن مهم إعادة ذكره، أن يعزل الأشخاص أنفسهم عن عائلاتهم إذا ثبتت إصابتهم بالفيروس، وألا يذهبوا إلى مكان العمل.





قال: "إذا علمت أن أحدهم مريض، فابتعد عن الاختلاط به".





ومن ناحيتها، ترى البروفيسور نانسي باكستر عالمة الأوبئة السريرية من جامعة ملبورن، أن ارتداء الكمامات في الأسبوع الذي يسبق يوم عيد الميلاد، وإجراء اختبارات كورونا السريعة (RATs) للأيام الثلاثة السابقة سيقلل أيضًا من المخاطر.



People queue at a mass COVID-19 vaccination hub in Sydney last year. Source: AAP / Joel Carrett وأوضحت باكستر "من الأفضل تكون انتقائيًا بشأن الأنشطة الاجتماعية التي تنوي الذهاب إليها".





كما قالت باكستر إنها تعتزم العودة إلى المنزل في عيد الميلاد و "ما هو مدرج في تقويمي الاجتماعي في الأسبوع السابق سيكون محدودًا للغاية".





وقالت: "أريد أن أستقل الطائرة بكامل صحتي وخالية من الأمراض، أريد أن أرى والدتي البالغة من العمر 92 عامًا وألا أنقل لها عدوى كوفيد-19".



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جدير بالذكر أن السلطات الصحية ترددت في فرض إجراءات صارمة على الرغم من زيادة الحالات، لذلك أشارت باكستر إلى أن الأمر متروك للأفراد لحماية أنفسهم.





وقالت: "أعتقد أنه سيتعين على العائلات التفكير في المخاطر التي يتعرض لها الأشخاص الذين يجلسون على طاولة عيد الميلاد الخاصة بهم"، "[و] لمحاولة تقليل مخاطر تفشي كوفيد-19 إلى طاولة عيد الميلاد ".



