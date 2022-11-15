كيف يمكنكم الإستماع إلى مباريات كأس العالم 2022ᵀᴹ ومشاهدتها مباشرة ومجاناً على SBS و SBS Radio؟

النقاط الرئيسية: تنطلق مباريات كأس العالم 2022 في 22 تشرين الثاني /نوفمبر.

ستبث جميع المباريات الـ64 على الهواء مباشرة ومجاناً على SBS في أستراليا.

يمكنكم الإستماع والمشاهدة عبر منصات متعددة.

تنطلق بطولة كأس العالم 2022ᵀᴹ FIFA في 21 نوفمبر 2022 وستبث جميع المباريات الـ64 على الهواء مجاناً على SBS في أستراليا. ويمكن الاستماع إليها مجاناً من خلال:



الراديو الرقمي DAB

عبر الموقع الالكتروني sbs.com.au/radio

تطبيق الهاتف المحمول SBS Radio على نظامي

iOS و Android

كيف يمكنكم الاستماع؟

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استمعوا إلى كل المباريات المتوافرة بـ 12 لغة عبر محطاتنا المخصصة لكأس العالم 1SBS Football و2 و3 على راديو DAB أو موقع راديو SBS



أو عبر تطبيق راديو SBS المجاني للهاتف المحمول.





SBS Football 1 متوافرة الآن : تقدم تعليقاً مباشراً باللغة الإنجليزية لكل مباراة خلال البطولة، بالإضافة إلى موسيقى بطابع كأس العالم في جميع الأوقات الأخرى.

SBS Football 2 and 3 والتي سيتم إطلاقها في 14 نوفمبر : تقدم تعليقاً مباشراً بلغة الفرق المتنافسة في كل مباراة.

SBS Arabic24 : تقدم تعليقاً مباشراً لكل مباراة باللغة العربية.

تستطيعون هنا إيجاد جدول المباريات على الراديو كاملاً.



كل هذه التعليقات مقدمة من شركاء بث كأس العالم FIFA™ من جميع أنحاء العالم، كما سيكون متاحاً على منصات SBS باللغات العربية والإسبانية والبرتغالية والفرنسية والألمانية والهولندية والكرواتية والبولندية واليابانية والكورية والفارسية والإنجليزية.





خلال البطولة، ستتحول SBS Radio 3 إلى SBS Football 2 مقدمة تعليقاً بلغة كل مباراة. ومن أجل مواصلة الاستماع إلى برامج BBC World Service خلال هذه الفترة، قوموا بزيارة موقع راديو SBS للوصول إلى البث المباشر على الإنترنت.



أناشيد حمى كرة القدم

بعيدًا عن أجواء المباريات المباشرة، يمكنكم الاستماع إلى أغاني كرة القدم بلا توقف، بما في ذلك الأغاني الرسمية من البطولات السابقة وبعض أفضل (وأسوأ) أغاني المنتخبات الوطنية.





إبدأ تجربتك في كأس العالم مبكراً واستمع مباشرة إلى SBS Football 1 الآن على راديو DAB أو موقع راديو SBS.



أوقات وتواريخ كأس العالم 2022ᵀᴹ FIFA

سيتم تحديث جدول التعليقات بلغة راديو SBS مع اقتراب انطلاق البطولة.



دور المجموعات: 21 تشرين الثاني/ نوفمبر - 3 كانون الأول/ديسمبر

دور الـ16 : 4-7 كانون الأول/ ديسمبر

ربع النهائي : 10-11 كانون الأول/ ديسمبر

نصف النهائي : 14-15 كانون الأول/ ديسمبر

المنافسة بين المركزين 3 و 4 : 18 كامنون الأول/ ديسمبر

نهائي كأس العالم : 19 كانون الأول/ ديسمبر

كيف يمكنكم مشاهدة المباريات؟

شاهدوا كل مبارايات كأس العالم 2022ᵀᴹ مباشرة ومجاناً على SBS و SBS OnDemand.



شاهدوا كأس العالم FIFA 2022ᵀᴹ على التلفزيون

ستكون SBS و SBS VICELAND هي القناة المجانية الحصرية لجميع المباريات الـ 64 ، مع إجمالي 500 ساعة من محتوى كأس العالم FIFA التي يتم بثها عبر القناتين طوال البطولة.



شاهدوا كأس العالم 2022ᵀᴹ FIFA عبر SBS On Demand

يمكنكم إنشاء حساب SBS On Demand الخاص بكم لبث جميع المباريات الـ 64 الخاصة بكأس العالم FIFA 2022ᵀᴹ مباشرة ومجانية في أي وقت على جهازك المفضل.





شاهدوا كأس العالم مجاناً عبر موقع SBS On Demand الإلكتروني أو أجهزة التلفزيون المتصلة أو عبر تطبيقاتنا في Apple App Store و Google Play Store.





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يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر هذا الرابط أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.



