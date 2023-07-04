العثور على "بقايا بشرية" داخل سيارتين محترقتين في سيدني

تم العثور على بقايا بشرية داخل سيارتين محترقتين في غرب وجنوب سيدني.

SYDNEY BODIES FOUND

NSW Police at the scene of a burnt out car where a body has been discovered in the Royal National Park near Waterfall, south of Sydney, Tuesday, July 4, 2023. The bodies of two people have been found inside burnt out vehicles in separate incidents in Sydney's south and west during the night. (AAP Image/Dean Lewins) NO ARCHIVING Source: AAP / DEAN LEWINS/AAPIMAGE

تم استدعاء الشرطة إلى شمال باراماتا بعد الساعة 2.15 من صباح يوم الثلاثاء ووجدت سيارة مشتعلة.

بعد إخماد الحريق، عثر رجال الإطفاء على جثة في مقعد السائق.
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وقالت الشرطة إنها تتعامل مع الحادث على أنه مشبوه وتتابع تقارير عن إطلاق نار في المنطقة قرابة الوقت الذي اندلع فيه الحريق.

قبل ساعتين من وقوع الحريق في باراماتا، عثرت خدمات الطوارئ في المنطقة على سيارة تويوتا مشتعلة في موقف سيارات في الحديقة الملكية الوطنية، جنوب سيدني.

وقام رجال الإطفاء بإخماد الحريق قبل العثور على رفات بشرية داخل تلك السيارة أيضاً.
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ويجري حالياً الطبيب الشرعي فحوصاته لتحديد هوية الشخصين.

وتناشد الشرطة أي شخص لديه معلومات أو لقطات عن الحادثين الاتصال بشرطة نيو ساوث ويلز.

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نشر في: 4/07/2023 12:27pm
المصدر: AAP

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