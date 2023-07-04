العثور على "بقايا بشرية" داخل سيارتين محترقتين في سيدني

تم استدعاء الشرطة إلى شمال باراماتا بعد الساعة 2.15 من صباح يوم الثلاثاء ووجدت سيارة مشتعلة.





بعد إخماد الحريق، عثر رجال الإطفاء على جثة في مقعد السائق.



وقالت الشرطة إنها تتعامل مع الحادث على أنه مشبوه وتتابع تقارير عن إطلاق نار في المنطقة قرابة الوقت الذي اندلع فيه الحريق.





قبل ساعتين من وقوع الحريق في باراماتا، عثرت خدمات الطوارئ في المنطقة على سيارة تويوتا مشتعلة في موقف سيارات في الحديقة الملكية الوطنية، جنوب سيدني.





وقام رجال الإطفاء بإخماد الحريق قبل العثور على رفات بشرية داخل تلك السيارة أيضاً.



ويجري حالياً الطبيب الشرعي فحوصاته لتحديد هوية الشخصين.





وتناشد الشرطة أي شخص لديه معلومات أو لقطات عن الحادثين الاتصال بشرطة نيو ساوث ويلز.





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