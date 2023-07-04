ماذا يفعل توم كروز في شوارع سيدني؟

TOM CRUISE MISSION IMPOSSIBLE MEDIA CALL

Cast member Tom Cruise arrives for a Mission Impossible - Dead Reckoning Part One media call, in Sydney, Sunday, July 2, 2023. (AAP Image/Bianca De Marchi) NO ARCHIVING Source: AAP / BIANCA DE MARCHI/AAPIMAGE

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نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

التقطت عدسات الكاميرا بالأمس تواجد النجم العالمي توم كروز في شوارع سيدني للمرةة الأولى منذ فارة طويلة.

وتأتي زيارة توم كروز لأستراليا كجزء من الحملة الترويجية لفيلمه الجديد "Mission Impossible: Dead Reckoning Part One".

واشتهر كروز البالغ من العمر 61 عاما بسلسلة أفلام الأكشن والحركة في فترة التسعينيات وسلسلته "Mission Impoissible"، ولكنه هذه المرة فاجئ جمهوره بأمر جديد

فما هي القصة وكيف كان رد فعل المشاهدين على الفيلم الجديد؟

تحدثت سناء وهيب وسيلفا مزهر عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

هذا بالإضافة لمواضيع أخرى شيّقة.

تعرفوا على المزيد عن تلك المواضيع في الرابط الصوتي.

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