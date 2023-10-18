مقتل مئات الفلسطينيين في قصف على مستشفى بغزة وإسرائيل تنفي مسؤوليتها

النقاط الرئيسية قالت السلطات الصحية التي تديرها حماس إن غارة جوية إسرائيلية قتلت مئات الفلسطينيين في أحد المستشفيات.

أنكرت إسرائيل مسؤوليتها عن الهجوم، وألقت باللوم على فشل عملية إطلاق صاروخ من قبل جماعة فلسطينية مسلحة.

أثار الهجوم موجة إدانة من زعماء حول العالم.

قالت السلطات في غزة إن غارة جوية إسرائيلية أسفرت يوم الثلاثاء عن مقتل نحو 500 شخص في المستشفى الأهلي العربي، لكن إسرائيل قالت إن قصفاً فلسطينياً هو الذي تسبب في الانفجار.





وكان عدد القتلى هو الأعلى على الإطلاق في أي حادث منفرد في غزة خلال أعمال العنف الحالية، مما أثار احتجاجات في الضفة الغربية المحتلة واسطنبول وعمان.





واتهمت وزيرة الصحة في السلطة الفلسطينية مي الكيلة، إسرائيل بارتكاب "مجزرة" في المستشفى الأهلي العربي.



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وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن "إرهابيين همجيين" في غزة هم الذين هاجموا المستشفى وليس الجيش الإسرائيلي.





وفي وقت سابق قال رئيس الدفاع المدني في غزة إن 300 شخص قتلوا بينما أفاد مسؤول بوزارة الصحة إن عدد الضحايا بلغ 500.





وقالت حماس إن الانفجار أدى في الغالب إلى مقتل نازحين.





وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الأدميرال دانييل هاغاري للصحفيين إن الصواريخ التي أطلقتها حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية مرت بالقرب من المستشفى وقت الغارة التي قال إنها أصابت ساحة انتظار السيارات بالمنشأة.





وقال متحدث آخر هو اللفتنانت كولونيل جوناثان كونريكوس، لشبكة سي أن أن الإخبارية إن الجيش اعترض محادثة اعترف فيها المسلحون بحدوث خطأ.





وأضاف أن الجيش سينشر تسجيلا للمحادثة.



Source: SBS ونفت حركة الجهاد الإسلامي أن يكون أي من صواريخها قد شارك في انفجار المستشفى، قائلة إنه لم يكن لديها أي نشاط في مدينة غزة أو محيطها في ذلك الوقت.





وشاركت حركة الجهاد الإسلامي المدعومة من إيران في الهجوم الذي قادته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول، وأطلقت على غرار حماس عدداً كبيراً من الصواريخ على إسرائيل.





وأثارت أنباء قصف المستشفى وارتفاع عدد القتلى إدانات من العديد من الدول عشية زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لإسرائيل.





وطالبت روسيا والإمارات العربية المتحدة بعقد اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فيما اندلعت اشتباكات في الضفة الغربية.





وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء قالت الأمم المتحدة إن غارة إسرائيلية أصابت إحدى مدارسها التي كان يلجأ إليها ما لا يقل عن أربعة آلاف شخص.



Palestinians evacuate the area following an Israeli airstrike on the Sousi mosque in Gaza City on 9 October. Source: Getty / Mahmud Hams/AFP وقالت الوكالة إن ستة أشخاص قتلوا وأصيب العشرات في الغارة. وقال الجيش الإسرائيلي إنه يبحث في هذا التقرير.





وأثناء تقديمه إحاطة للصحفيين، شكك هاجاري في عدد القتلى الفلسطينيين في قصف المستشفى وادعى أنه لم تكن هناك ضربة مباشرة للمنشأة.





وقال إن لقطات الطائرات بدون طيار العسكرية أظهرت "نوعا من الضربات في ساحة انتظار السيارات".



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وحول عدد القتلى، قال هاجاري: "لا أعرف عدد الأشخاص الذين أصيبوا هنا. لا أحد يستطيع التحقق من ذلك بعد".





وقال بايدن إنه "غاضب ويشعر بحزن عميق بسبب الانفجار" الذي وقع في المستشفى وأدى لخسائر في الأرواح.





وقال في بيان إنه تحدث مع قادة الأردن وإسرائيل وأمر فريق الأمن القومي بمواصلة جمع المعلومات حول ما حدث بالضبط.





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