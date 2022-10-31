سكان تسمانيا يشعرون بأنهم مستبعدون: معرض يصور الجزيرة على أنها ولاية غير مرئية

النقاط الرئيسية هاميش تومسون يقيم معرضاً لأغراض تستثني ولاية تسمانيا من الخريطة الأسترالية.

سكان تسمانيا يشعرون أنهم مستبعدون.

هذا المعرض هو رسالة حب من تومسون لبيته الجديد.

بعد أن عاش هاميش تومسوم في بريطانيا لمدة ثلاثة عقود، وفي خضم جائحة كورونا جمع أغراضه العام الماضي وانتقل بعيداً إلى براري تسمانيا.





عند وصوله إلى هوبارت، استأجر هاميش سيارة تويوتا مع سرير في الخلف وانطلق للبحث عن مكان ما للاستقرار. وفعلاً نحج في الاستقرار في منطقة فينغال التي يبلغ عدد سكانها 405 نسمة فقط على الرغم أنه لم يكن يعرف أحدًا فيها على الإطلاق.





ورغم يأس هاميش الدائم من فن DIY، فقد اشترى نقداً متجراً قديماً متهالكاً من خمسينيات القرن التاسع عشر وبدأ في تجديده. لكن كان هناك أمر أثاره منذ وصوله حتى أصبح هوساً لمدة عام كامل وأدى إلى اتخاذه القرار بافتتاح معرض فني مختلف.



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أثناء تواجد هاميش في أحد المقاهي لاحظ أن الأقراط التي ترتديها النادلة كانت على شكل خارطة أستراليا، ولكن بدون جزيرة تسمانيا، مما أشعره بالحيرة إذ بدت الأقراط غير مكتملة وكأنها علامة استفهام بدون نقطة.





ومن هنا بدأ بالبحث عن أعراض مشابهة تصور تسمانيا وكأنها غير موجودة. وبالفعل جال باحثاً في محلات الأنتيكة في أنحاء تسمانيا وجال المواقع الإلكترونية، وما كان أكثر الأغراض التي وجدها كملصقات للأمتعة، وهدايا تذكارية من البرلمان الفيدرالي، وتذكارات من الاتحاد، وتذكارات زيارة ملكية، ودبابيس، وبطاقات بريدية، ومناديل تركيب ومناشف شاي.





ولم يكتفِ هاميش بهذا القدر، فبدأ بالقراءة عن المواقف تجاه تسمانيا واستمع باهتمام لمشاعر سكان تسمانيا حول هويتهم والتصورات والأفكار المبتذلة التي تم فرضها عليهم.



والنتيجة كانت أن ولاية تسمانيا غير مرئية، حيث تمكن من تجميع أكثر من 100 صورة لشكل أستراليا بدون تسمانيا أو Tassie في معرضه MINA الذي أقامه في Fingal والذي احتوى على علب الفاكهة، وأواني الملح والفلفل، وعصير الليمون، والصلصة، ومنافض السجائر، والمفاتيح والملاعق والذي اعتبر أن تمكنه من جمعها أمر مذهل.





يقول هاميش، "لقد بدأ الأمر كنزوة شخص يحب جمع الأغراض، لكنني لاحظت بعد ذلك مدى قوة شعور سكان تسمانيا تجاه استبعادهم، ثم تحول إلى طريق آخر من النقاش حول الهوية والشمولية الأسترالية. وهذا المعرض هو رسالة حب غير بديهية إلى بيتي الجديد." واعتبر أنه من المذهل أن ولاية تشكل 70 في المئة من كتلة اليابسة في إنجلترا يمكن أن تختفي عن خارطة أستراليا.



لدى تومسون اهتمامات أخرى مثل بدلات الفضاء والقرطاسية القديمة وأنماط الحياكة المرعبة.





سوف يتم فتح معرض State of Invisibility للعامة ولكن في الوقت الحالي، يفتح هاميش معرض MINA المثير للتفكير عن طريق الموعد فقط.





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