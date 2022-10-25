"جزيرة التناقضات": تسمانيا أصغر الولايات الأسترالية لكن أكثرها حفاظاً على أسرار سحرها وغموضها

النقاط الرئيسية تسمانيا هي أصغر الولايات الأسترالية التي يكتنفها الكثير من الغموض وما زالت أحد أفضل أسرار أستراليا المحفوظة.

تعرف تسمانيا بـ" جزيرة التناقضات" نظراً لعوامل الجذب التي لا تعد ولا تحصى التي يمكن للزائر الاستمتاع بها.

تسمانيا تتفوق على نفسها وعلى باقي الولايات عندما يتعلق الأمر بالجمال الطبيعي.

تعرف تسمانيا أو Tassie بـ" جزيرة التناقضات" نظراً لعوامل الجذب التي لا تعد ولا تحصى التي يمكنك أن تستمتع بها.





كم هو شعور جميل أن ترغب بزيارة أو فعل شيء ما وتحققه على الفور من المشي في الغابات ذات الأشجار المتوطنة التي يبلغ عمرها 3000 عام، والشلالات المتساقطة والمواقع التاريخية للسكان الأصليين المختبئة وسطهم إلى مشاهدة الحياة البرية أو زيارة مزارع التوت والنبيذ إلى الاستلقاء على رمال الخلجان البيضاء المتلألئة ومشاهدة النجوم ليلاً.





كل هذه الأمور تجعل تسمانيا تتفوق على نفسها وعلى باقي الولايات عندما يتعلق الأمر بالجمال الطبيعي، لذا دعونا نتعرف على أبرز معالمها الطبيعية في حال قررتم زيارتها يوماً ما.



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Cradle Mountain - Tasmanian Wilderness Source: Supplied / Supplied: Gutd Grip

استكشف Cradle Mountain-Lake St Clair National park

في شمال منطقة تسمانيا البرية للتراث العالمي، تعد حديقة Cradle Mountain-Lake St. Clair الوطنية جوهرة تاج العجائب الطبيعية العديدة في الولاية، حيث تترامى الصخور المنحوتة في الأنهار الجليدية ؛ البحيرات المتلألئة، غابات خشب الزان؛ الأراضي القاحلة في القمم الشاهقة؛ بما في ذلك جبل أوسا الذي يبلغ ارتفاعه 1616 مترًا وهو أعلى نقطة في الجزيرة، كلها من أكثر معالم هذه الحديقة إثارة.



إن المشي لمسافات طويلة في حديقة Cradle Mountain-Lake St. Clair الوطنية أمر أسطوري. تشمل مسارات المشي النهارية المفضلة مسار Lake Dove، مع مناظر خلابة لجبل Cradleوارتفاعه 1545 متراً ، ومسار Weindorfer Walk، وهي دائرة طولها ستة كيلومترات عبر الغابات الكثيفة. لذا يمكنك الاستمتاع بالمشي بين أحضان الطبيعة لأايام دون ملل.



Hobart City (Hobart City) Credit: Hobart City

العاصمة هوبارت

حولت عاصمة تسمانيا نفسها من منطقة نائمة هادئة ذات تاريخ مدان مضطرب إلى مركز للثقافة المتطورة. إن موقعها الجميل بين البحر والقمة المرتفعة المعروفة رسمياً بـ kunanyi/Mount Wellington قد ألهم بلا شك العديد من فنانيها الموهوبين بشتى الطرق.





يهيمن جبل ويلينجتون على أفق هوبارت الذي يبلغ ارتفاعه 1271 متراً وغالبًا ما ترى الجبل مغطى بالثلج، حتى في أشهر الصيف.



من القمة، يمكنك الاستمتاع بمناظر بانورامية لهوبارت وجزيرة بروني وساوث آرم وشبه جزيرة تاسمان، لذا ستلتقط صوراً رائعة إذا حالفك الحظ بطقس صاف!





لكن يمكن أن تتغير أحوال الطقس في الجزء العلوي بسرعة كبيرة، وعادة ما تكون أبرد بثماني درجات على الأقل منها في أسفل هوبارت، لذا تأكد من تجهيز نفسك بطبقة إضافية من الملابس!!



Gespenstisch schön: Die frühere Sträflingskolonie Port Arthur nahe Hobart ist heute ein Museum und UNESCO Welterbe Credit: Port Arthur

موقع Port Arthur التاريخي

تقدم مستوطنة بورت آرثر نظرة واقعية على ماضي تسمانيا المضطرب. فعلى بعد حوالي ساعة بالسيارة جنوب شرق هوبارت، تعد هذه الآثار جزءًا من ملكية مواقع التراث العالمي الأسترالية. في عام 1830 وفي هذا المكان، أنشأ الحاكم جورج آرثر تسوية جزائية وحشية حيث أُجبر المدانون على نثر الفحم في المناجم وإسقاط الأخشاب.





على الرغم من الحريق المدمر الذي لحق بالمكان عام 1897، لا تزال بقايا العديد من المباني قائمة، بما في ذلك برج الحراسة والكنيسة والسجن النموذجي والمستشفى. يمكنك أيضًا تصفح الوثائق الرائعة وآثار التسوية في المتحف، أو زيارة موقع مناجم الفحم التاريخي القريب. ومن المثير للدهشة أن Port Arthur يقع على ميناء خلاب وتحيط به غابة كثيفة ، مما يمنحك إحساساً حقيقيًا بالعزلة التي عاشها السجناء في الماضي.



Tasman National Park

في شبه جزيرة تاسمان التي تعصف بها الرياح، وعلى بعد 56 كيلومتراً شرق هوبارت، يحتضن Tasman National Park بعضاً من أروع المناظر الساحلية في أستراليا. وإذا نظرت إلى خريطة تسمانيا، فإن هذا المنتزه يغطي الطرف الجنوبي الشرقي الأقصى من الولاية، ولا يوجد شيء سوى المحيط يفصل بينه وبين القارة القطبية الجنوبية.





إنه مكان الجمال الخام حيث تنزلق المنحدرات الشاهقة على ارتفاع 300 متر في أعماق البحر، وتتلألأ الجزر المترامية في المحيط، وتتساقط الشلالات في البحر، وتصارع التكوينات الصخرية الملتوية قوى الرياح والمياه التي لا هوادة فيها.





يعتبر Blowhole و Tasman Arch من أشهر معالم المكان. كما تلعب الحياة البرية دوراً مهماً في المنطقة. بصرف النظر عن العديد من أنواع الطيور النادرة، تستضيف المنطقة فقمات الفراء الأسترالية والدلافين والحيتان وطيور البطريق الخيالية.



Cataract Gorge, Launceston

يقع Cataract Gorge البري والرومانسي في آن واحد على بعد 15 دقيقة فقط سيراً على الأقدام على طول النهر من وسط مدينة لاونسيستون، وهو عبارة عن فجوة عميقة منحوتة على مدى قرون عديدة بجوار South Esk River. لذا يقدم مناظر خلابة ويعد أحد أفضل مناطق الجذب في لونسيستون.





ستجد في هذا المكان مسارات للمشي، ومطعمًا، وحوض سباحة، ومروجًا خضراء ، وحديقة من العصر الفيكتوري، وجسرًا للمشاة، ومصعدًا متحركاً. وعند السير في اتجاه المنبع، ستصادف محطة Duck Reach Power التاريخية التي تم تحويلها إلى مركز ترجمة إعلامية والذي يستحق الزيارة والاستكشاف.



Wineglass bay Credit: wikimedia commons

Wineglass Bay

يقع Wineglass Bay في شبه جزيرة Freycinet داخل منتزه Freycinet الوطني، وهو أكثر شواطئ تسمانيا شهرة، وقد تم اعتباره حتى أحد أفضل الشواطئ في العالم.





عند الوقوف عند أعلى نقاط المراقبة، ستندهش تمامًا من التباين بين اللون الأخضر الداكن والبني للمناظر الطبيعية، والشاطئ الرملي الأبيض المشرق والألوان الفيروزية الزرقاء لمياه خليج Wineglass





للحصول على أفضل المناظر، يمكنك القيام بنزهة إلى قمة جبل آموس، ولكن عليك الحذر، فهي نزهة شديدة الانحدار وصعبة ويجب إكمالها فقط من قبل أولئك الذين يتمتعون بمستوى جيد من الحركة واللياقة البدنية.



The Nut Credit: wikimedia commons

قم بتسلق The Nut

عندما تتوجه إلى الشمال الغربي من تسمانيا ومدينة ستانلي التاريخية، ستنبهر بمناظر الساحل المترامية ستتم مكافأتك بمناظر شاملة للساحل والجرف الهائل ذا الجوانب الشفافة الذي لم يسمى عبثاًThe Nut . لقد تشكلت هذه الأعجوبة الطبيعية من بقايا سدادة بركانية قديمة ويسمح لك سطحها العلوي المسطح بالتجول في المنطقة والاستمتاع بمناظر بانورامية مذهلة بزاوية 360 درجة فوق مضيق باس وشبه الجزيرة المحيطة.





إذا كنت لا تستطيع تسلق المسار شديد الانحدارإلى القمة، والذي يستغرق حوالي 15 دقيقة، ما عليك سوى القفز على متن التلفريك للحصول على فرص رائعة لالتقاط أجمل الصور.



Το Bruny Island βρίσκεται στα νοτιοανατολικά της Τασμανίας Source: AAP / AAP Image/Dave Hunt

قم بزيارة Bruny Island

تقع Bruny Island على بعد حوالي 55 دقيقة بالسيارة والعبّارة عن مدينة هوبارت، وهي رحلة نهارية شهيرة من المدينة لمحبي الطعام وهواة الطبيعة. تقع الجزيرة عبر قناة D'Entrecasteaux من بلدة Kettering الساحلية. كما تشتهر بمأكولاتها اللذيذة، مثل الشوكولاتة المصنوعة يدوياً والتوت المحلى والجبن الحرفي والمأكولات البحرية النضرة التي يمكنك تذوقها في الجولات السياحية في الجزيرة.



يمكنك استكشاف الحديقة في رحلة بحرية بيئية أو المشي لمسافات طويلة في العديد من المسارات الطبيعية. ولا تنسى الحياة البرية حيث تسبح الفقمات الفراء وطيور البطريق بعيدًا عن الشاطئ، وغالبًا ما يتم رصد حيوانات الومبت والكنغر والولب والقنافذ أثناء السير. كما توفر منارةCape Bruny التي بناها السجناء بين عامي 1836 و 1838 إطلالات جميلة على المحيط الجنوبي الصاعد.



Credit: Wikimedia

Russell Falls

تقع شلالات Russell داخل منتزه Mt Field الوطني ، وتُعرف بأنها إحدى الشلالات المفضلة في تسمانيا حيث تتدرج هذه الشلالات شلال المكونة من طبقات صخرية متآكلة داخل أقدم الغابات في أستراليا، مما سيمكنك حقاً من الشعور بالصفاء وأنت ترى وتستمع إلى المياه المتدفقة بلطف.





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