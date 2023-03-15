الطلب على المخدرات ما زال قوياً في أستراليا رغم ارتفاع تكلفة المعيشة

انخفض استهلاك المخدرات غير المشروعة في أستراليا، لكن ضغوط تكلفة المعيشة لم يكن لها أي تأثير على الطلب، كما أن المخدر الأكثر شيوعًا في البلاد هو الأغلى ثمناً.

Australia Drug Seizure

This image released on Friday, June 7, 2019 by Australian Federal Police, shows methamphetamine seized by Australian Border Force. Australian officials say they have seized the nation's largest haul of methamphetamine at the Melbourne waterfront in a shipment of almost 1.6 metric tons (1.8 tons) of the illicit drug hidden in stereo speakers shipped from Bangkok. (Australian Federal Police via AP) Credit: AP

النقاط الرئيسية
  • استهلاك المخدرات غير المشروعة ينخفض في أستراليا لكن ضغوط تكلفة المعيشة لم يكن لها أي تأثير على الطلب
  • تم كشف أكثر من 14 طناً من الميثيل أمفيتامين والكوكايين والهيروين والإكستاسي في أنظمة الصرف الصحي بين آب/أغسطس 2021 و2022
  • قال الخبراء إن هذه المخدرات تقدر قيمتها في السوق بنحو 10 مليارات دولار
تم كشف أكثر من 14 طناً من الميثيل أمفيتامين والكوكايين والهيروين والإكستاسي في أنظمة الصرف الصحي بين آب/أغسطس 2021 و2022، وفقاً لأحدث عملية فحص لمياه الصرف الصحي تقوم بها لجنة الاستخبارات الجنائية الأسترالية.

ويعد ذلك تراجعاً بنسبة 10 في المائة تقريباً مقارنة بالعام الماضي، لكن اللجنة تعزو هذا الانخفاض إلى عمليات ضبط المخدرات، وليس الضغوط المالية على الأستراليين.

وقال شاين نيلسون، مستشار المخدرات الرئيسي للجنة: "هذه المخدرات تقدر قيمتها في السوق بنحو 10 مليارات دولار، وهو ما يمثل مصدر قلق حقيقي في وقت تعاني ميزانيات الأسر في جميع أنحاء البلاد من ضغوط".
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وكان أكثر من 83 في المائة من المخدرات عبارة عن ميثيل أمفيتامين الذي يمكن تحويله إلى مواد مخدرات شديدة الإدمان.

وتشكل المواد الأفيونية مصدر قلق متزايد لأن الهيروين هو ثاني أكثر العقاقير غير المشروعة استخداماً على المستوى الوطني، كما أن استهلاك الأوكسيكودون والفنتانيل آخذ في الارتفاع.

وانخفض استخدام MDMA بنسبة 41 في المائة كما تراجع الكوكايين بنسبة الثلث تقريباً.

ووفقاً للتقرير، فإن "متوسط سعر الكوكايين أقل من الميثيل أمفيتامين، لذلك لا يبدو أن السعر عامل في انخفاض استهلاك الكوكايين".
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وتشير التقديرات إلى أنه تم ضبط 600 كيلوغرام من الكوكايين في عام 2022، وهو ما يعادل ضعف الكمية التي يعتقد أنه تم استهلاكها.

وخفضت عصابات المخدرات الأوروبية كمية مخدر إكستاسي لصالح الميثيل أمفيتامين.

وأعرب نيلسون عن تفاؤله بأن أزمة المواد الأفيونية في أمريكا الشمالية قد لا تصل إلى شواطئنا.

وفيما يمكن وصف المخدرات لبعض الحالات الطبية، إلا أنه كثيراً ما يساء استخدامها.

وقال نيلسون: "هناك تورط في الجريمة المنظمة في ذلك".

وتم جمع بيانات التقرير في آب/أغسطس وتشرين الأول/أكتوبر 2022 من 58 محطة لمياه الصرف الصحي في جميع أنحاء أستراليا، تغطي حوالي 14 مليون شخص.

كما أشارت البيانات إلى تزايد شعبية الكيتامين والقنب.

ويظل النيكوتين والكحول أكثر المواد شيوعاً فيما استهلاكها مستقر نسبياً.

ويُعد شهر كانون الأول/ديسمبر أكثر الأوقات شيوعاً لاستهلاك المخدرات، ويُعتقد أن السبب في ذلك تكثيف جماعات الجريمة المنظمة للإمدادات خلال موسم الحفلات حيث يكون هناك المزيد من الفرص للأشخاص لاستهلاكها.

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نشر في: 15/03/2023 12:44pm
تقديم: Nassif Khoury
المصدر: AAP

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