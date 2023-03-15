طفلة تفارق الحياة بعد يومين من حادث أودى بحياة أمها وشقيقها في جنوب غرب سيدني

لقيت طفلة مصرعها بعد يومين من انتشالها من بين حطام حادث سيارة في جنوب غرب سيدني أدى إلى مقتل والدتها وشقيقها.

Abandoned car on the roadside forest after accident

Abandoned car on the roadside forest after accident Source: iStockphoto / Esa Hiltula/Getty Images/iStockphoto

النقاط الرئيسية
  • طفلة تلقى مصرعها بعد يومين من انتشالها من بين حطام حادث سيارة في جنوب غرب سيدني
  • كانت والدتها تقود سيارة من طراز مازدا عندما تعرضت لحادث اصطدام بشاحنة أسمنت
  • أدى الحادث لمقتل والدتها وشقيقها على الفور
قالت شرطة نيو ساوث ويلز إن الطفلة البالغة من العمر ثلاثة أشهر توفيت في مستشفى الأطفال ويستميد صباح اليوم الأربعاء.

وكانت والدتها البالغة من العمر 34 عامًا تقود سيارة من طراز مازدا صباح الإثنين عندما تعرضت لحادث اصطدام بشاحنة أسمنت.
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وتوفيت المرأة التي ذكرت الشبكة الإسلامية الأسترالية عبر صفحتها على فيسبوك أنها تدعى كاترينا أسماء سيلا وابنها كاي براهاستونو البالغ من العمر عامين - في مكان الحادث، بينما نُقلت الطفلة آيفي إلى المستشفى وهي مصابة بجروح خطيرة.

وجاء في المنشور: "للأسف الأخت أسماء سيلا وابنها لقيا ربهما بعد حادث سيارة مأسوي".

ولم يصب سائق الشاحنة البالغ من العمر 48 عاماً.
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نشر في: 15/03/2023 12:18pm, آخر تحديث: 15/03/2023 1:48pm
تقديم: Nassif Khoury
المصدر: AAP

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