رفع أسعار الكهرباء 25% يزيد الضغوط المعيشية على الأستراليين

النقاط الرئيسية منظم الطاقة يحذر من زيادات في الأسعار قد تصل إلى 25% في بعض المناطق

نيو ساوث ويلز وجنوب أستراليا وكوينزلاند من الولايات التي قد تتأثر بتلك الزيادات

وزير الطاقة يقول إنه لولا تدخل الحكومة في السوق لبلغت الزيادات 50%

يبدو أن أزمة ارتفاع تكلفة المعيشة التي تمر بها البلاد ستستمر لفترة أخرى مع تحذير منظم الطاقة الأسترالي من زيادة أسعارها بنحو 25% في بعض الولايات.





لكن الزيادات ستكون أقل حدة من تلك التي تم التنبؤ بها قبل أن تتدخل الحكومة للحد من أسعار الفحم والغاز في محاولة لكبح جماح تكاليف الطاقة المرتفعة.





أصدر منظم الطاقة الأسترالي يوم الأربعاء مسودة قرار سوق الطاقة للسنة المالية 2023/24، حيث تنبأ بزيادة أسعار الكهرباء السكنية بين 19.5 و23.7 في المائة حسب الولاية ومقدم الخدمة.



اقرأ المزيد كيف يؤثر ارتفاع الحرارة وتكاليف الطاقة والإيجارات على المستأجرين

يمثل هذا القرار الحد الأقصى للسعر الذي يمكن لتجار التجزئة في مجال الطاقة فرضه كرسوم على العملاء المقيمين والشركات الصغيرة في نيو ساوث ويلز وجنوب أستراليا وجنوب شرق كوينزلاند.





الغالبية العظمى من العملاء في تلك الولايات تتمتع بالفعل بخصومات على أسعار الطاقة.





وقالت الهيئة التنظيمية إنه من المتوقع أن تزداد حالات التخلف عن السداد للعملاء السكنيين في نيو ساوث ويلز بنسبة تتراوح بين 20.9% و23.7%، بينما سترتفع الأسعار بنحو 20 % في جنوب شرق كوينزلاند و 22% في جنوب أستراليا.



Source: AAP وقدرت الهيئة أن عملاء الشركات الصغيرة قد يواجهون زيادات في الأسعار تتراوح بين 14.7% إلى 25.4% اعتمادًا على مناطقهم ومقدمي خدماتهم.





جدير بالذكر أنه بدون التدخل في آليات سوق الطاقة، أبلغت الهيئة التنظيمية الحكومة أن الأسعار في المناطق السكنية يمكن أن تزيد بأكثر من 50% في بعض المناطق.





صرح كريس بوين وزير الطاقة الفدرالي بأن الحكومة حمت الأستراليين من أسوأ ارتفاعات أسعار الكهرباء المتوقعة، لكن الزيادات المتوقعة ستظل تمثل تحديًا للأسر التي تواجه بالفعل ارتفاع تكاليف المعيشة.



وقال بوين "تحركت الحكومة في مواجهة الزيادات الكبيرة في [قطاع الطاقة]، بشكل عاجل للحد من أسعار الغاز والفحم المتصاعدة وحماية العائلات والشركات الأسترالية من أسوأ ارتفاعات لأسعار الطاقة بالبلاد".





واختتم بوين حديثه موضحا أن خطة الحكومة قصيرة الأجل لتخفيف أسعار الطاقة تشمل خصومات المستهلكين والشركات الصغيرة، بينما تستثمر على المدى الطويل من أجل زيادة مصادر الطاقة المتجددة في الشبكة الأسترالية.



