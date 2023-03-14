رفع أسعار الكهرباء 25% يزيد الضغوط المعيشية على الأستراليين

تواجه الأسر الأسترالية ارتفاعات حادة في أسعار الكهرباء في الأشهر المقبلة مع اعلان منظم الطاقة في البلاد عن ارتفاع جديد بنحو 25 في المائة في بعض المناطق.

Some parts of Queensland have been warned they could be hit by blackouts on Tuesday evening.

Some parts of Queensland have been warned they could be hit by blackouts on Tuesday evening. Source: AAP / AAP / Darren England

النقاط الرئيسية
  • منظم الطاقة يحذر من زيادات في الأسعار قد تصل إلى 25% في بعض المناطق
  • نيو ساوث ويلز وجنوب أستراليا وكوينزلاند من الولايات التي قد تتأثر بتلك الزيادات
  • وزير الطاقة يقول إنه لولا تدخل الحكومة في السوق لبلغت الزيادات 50%
يبدو أن أزمة ارتفاع تكلفة المعيشة التي تمر بها البلاد ستستمر لفترة أخرى مع تحذير منظم الطاقة الأسترالي من زيادة أسعارها بنحو 25% في بعض الولايات.

لكن الزيادات ستكون أقل حدة من تلك التي تم التنبؤ بها قبل أن تتدخل الحكومة للحد من أسعار الفحم والغاز في محاولة لكبح جماح تكاليف الطاقة المرتفعة.

أصدر منظم الطاقة الأسترالي يوم الأربعاء مسودة قرار سوق الطاقة للسنة المالية 2023/24، حيث تنبأ بزيادة أسعار الكهرباء السكنية بين 19.5 و23.7 في المائة حسب الولاية ومقدم الخدمة.
اقرأ المزيد

كيف يؤثر ارتفاع الحرارة وتكاليف الطاقة والإيجارات على المستأجرين

يمثل هذا القرار الحد الأقصى للسعر الذي يمكن لتجار التجزئة في مجال الطاقة فرضه كرسوم على العملاء المقيمين والشركات الصغيرة في نيو ساوث ويلز وجنوب أستراليا وجنوب شرق كوينزلاند.

الغالبية العظمى من العملاء في تلك الولايات تتمتع بالفعل بخصومات على أسعار الطاقة.

وقالت الهيئة التنظيمية إنه من المتوقع أن تزداد حالات التخلف عن السداد للعملاء السكنيين في نيو ساوث ويلز بنسبة تتراوح بين 20.9% و23.7%، بينما سترتفع الأسعار بنحو 20 % في جنوب شرق كوينزلاند و 22% في جنوب أستراليا.
Energy debate in Australia
Source: AAP
وقدرت الهيئة أن عملاء الشركات الصغيرة قد يواجهون زيادات في الأسعار تتراوح بين 14.7% إلى 25.4% اعتمادًا على مناطقهم ومقدمي خدماتهم.

جدير بالذكر أنه بدون التدخل في آليات سوق الطاقة، أبلغت الهيئة التنظيمية الحكومة أن الأسعار في المناطق السكنية يمكن أن تزيد بأكثر من 50% في بعض المناطق.

صرح كريس بوين وزير الطاقة الفدرالي بأن الحكومة حمت الأستراليين من أسوأ ارتفاعات أسعار الكهرباء المتوقعة، لكن الزيادات المتوقعة ستظل تمثل تحديًا للأسر التي تواجه بالفعل ارتفاع تكاليف المعيشة.
اقرأ المزيد

العمال: ارتفاع تكاليف فواتير الطاقة سيكون تحدياً للحكومة الجديدة

وقال بوين "تحركت الحكومة في مواجهة الزيادات الكبيرة في [قطاع الطاقة]، بشكل عاجل للحد من أسعار الغاز والفحم المتصاعدة وحماية العائلات والشركات الأسترالية من أسوأ ارتفاعات لأسعار الطاقة بالبلاد".

واختتم بوين حديثه موضحا أن خطة الحكومة قصيرة الأجل لتخفيف أسعار الطاقة تشمل خصومات المستهلكين والشركات الصغيرة، بينما تستثمر على المدى الطويل من أجل زيادة مصادر الطاقة المتجددة في الشبكة الأسترالية.

أكملوا الحوار عبر حساباتنا على
فيسبوك 
و
تويتر
و
انستغرام.
شارك
نشر في: 15/03/2023 8:54am, آخر تحديث: 15/03/2023 11:13am
By AAP-SBS
تقديم: Ramy Aly
المصدر: SBS

اخترنا لك

06:21
nabiha1.jpg

'أعمل 15 ساعة في اليوم': قصة صاحبة أقدم مطعم لبناني في ريف نيو ساوث ويلز

Daily News Roundup (1).jpg

مقتل رجل رمياً بالرصاص أمام أعين طفله في جنوب غرب سيدني

14:21
SBS

تأشيرة الزائر من الفئة الفرعية 600: تفاصيل الكفالة وشروط الحصول على التأشيرة

Centrelink

زيادة جديدة على مدفوعات سنترلينك مطلع الشهر المقبل

13:46
Australian Passport

الحقوق التي تكفلها الجنسية الأسترالية: هل يتمتع المواطن الاسترالي بالحقوق ذاتها خارج الأراضي الأسترالية؟

09:38
Joly Family in Airport.jpg

'زوجي مات قهراً': مأساة عائلة عراقية هربت من داعش فوجدت الملاذ أخيرًا في ملبورن

11:38
Nidal Al Talli with Borwina Marji 3.jpg

من محام متمرس إلى صاحب محل دجاج بنكهة سورية: تعرفوا على سر صانع 'البروستد' في ملبورن

13:31
Medicare healthcare cards in Sydney, Wednesday, Jan. 21, 2015. The Federal government has indicated there could be further changes to planned Medicare reforms after dumping a controversial GP rebate. (AAP Image/Joel Carrett)

أخصائي جراحة عامة: 'النظام الصحي في أستراليا كان يمشي بعكاز وانهار تماماً الآن'