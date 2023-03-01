كيف يؤثر ارتفاع الحرارة وتكاليف الطاقة والإيجارات على المستأجرين

النقاط الرئيسية: وصف الكثيرون منزلهم بـ"الجحيم" خلال أشهر الصيف

أدى استخدام مكيفات الهواء المحمولة إلى مضاعفة فواتير الطاقة

الأشخاص الذين يستأجرون يعانون من الحرارة والرطوبة بسبب سوء العزل وارتفاع تكاليف الطاقة

إن الضغوط المشتركة لارتفاع تكلفة الإسكان وفواتير الطاقة وحرارة الصيف في المساكن دون المستوى المطلوب لها تأثير جسدي وعقلي على المستأجرين.





وجد تقرير صادر عن منظمة Better Renting للمستأجرين يوم الخميس أن المستأجرين يتحملون درجات حرارة غير صحية في منازل ذات رائحة كريهة وبها عفن.





وقد وصف الكثيرون منزلهم بـ"الجحيم" خلال أشهر الصيف.



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تحدث البعض عن الشعور بأن المنزل "يشبه الفرن" حيث تشع الحرارة نحوهم من السقف غير المعزول.





أدى استخدام مكيفات الهواء المحمولة إلى مضاعفة فواتير الطاقة، مما يعني وجود أموال أقل للطعام والإيجار والأدوية الأساسية.





من المرجح أن تكون فصول الصيف في المستقبل أكثر سخونة، حيث تصبح موجات الحر أكثر تواتراً وشدة وأطول أمداً.



وأوصى التقرير بأن الحكومات يمكن أن تستجيب من خلال إدخال الحد الأدنى من معايير كفاءة الطاقة للمنازل المستأجرة واتخاذ إجراءات لإنهاء عمليات الإخلاء غير العادلة والحد من الزيادات في الإيجارات.





وقال المتحدث باسم Better Renting جويل ديغنام: «مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة وتكاليف الطاقة والإيجارات، تحتاج الحكومات إلى العمل للحفاظ على سلامة المستأجرين في منازلهم».





كانت درجات الحرارة في الأماكن المغلقة أعلى من 25 درجة لأكثر من تسع ساعات في اليوم وأكثر من 30 درجة لمدة ساعة في اليوم في المتوسط خلال فصل الصيف، وفقًا لـ 77 باحثًا في موضوع الإيجار في جميع أنحاء أستراليا قاموا بتتبع الحرارة والرطوبة.



على الرغم من درجات الحرارة المعتدلة من ديسمبر إلى فبراير، لا يزال الأشخاص الذين يستأجرون يعانون من الحرارة والرطوبة بسبب سوء العزل وارتفاع تكاليف الطاقة.





كما أن هناك زيادة في العيوب الهيكلية والمنازل التي لا تتم صيانتها بشكل جيد، والتي وصفها البعض بـ"الأكواخ" بسبب المشاكل المتكررة.





وبينما يستفيد عدد متزايد من ملاك المنازل من الطاقة الرخيصة من الطاقة الشمسية على الأسطح خلال الصيف والشتاء لا يستفيد المستأجرون من تلك الميزة.



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وجد التقرير أيضا أن المستأجرين يخشون تقديم شكاوى إلى الملاك ووكلاء العقارات لأنهم يخشون زيادة الإيجار بشكل انتقامي أو الإخلاء في ظل نقص المساكن.





يمثل ارتفاع درجات الحرارة تحديًا خاصًا للمستأجرين الأكبر سنًا في الإسكان العام، وفقًا لأوهينا كابا، التي تعمل مع منظمة cohealth الفيكتورية.





وقالت: «يذهب السكان إلى الحانات والبوكيز المحلية للهروب من الحرارة ليلاً».



«نرى هؤلاء السكان يكافحون من أجل دفع ثمن الضروريات مثل ورق التواليت والخبز والحليب بسبب شعورهم بالضغط لإنفاق الأموال أثناء وجودهم داخل هذه الأماكن».





كانت غرب أستراليا واحدة من أكثر الولايات حرارة ولكنها تعاني من مستوى رطوبة أقل، مما يسهل على الناس الشعور بالبرودة.





سجلت إحدى الإيجارات في تسمانيا أعلى درجة حرارة، حيث بلغت القراءة الداخلية 51.8 درجة.





تم تسجيل ثاني أعلى درجة حرارة وهي 46.4 درجة في Boxing Day في نيو ساوث ويلز. أمضى المستأجرون في الإقليم الشمالي كل وقتهم تقريبًا في درجات حرارة تفوق 25 درجة.



درجات الحرارة في ولاية كوينزلاند تشبه تلك التي في الإقليم الشمالي ولكن ليس بنفس القدر من التطرف بينما ولاية فيكتوريا عمومًا ولاية أكثر برودة ودرجات الحرارة فيها تقع في نطاق صحي حوالي 18 ساعة في اليوم.





ووجد التقرير أن مستأجري المساكن الاجتماعية في جنوب أستراليا كانوا أكثر عرضة من المستأجرين الخاصين لقضاء بعض الوقت في درجات حرارة غير صحية.





سجل المستأجرون في إقليم العاصمة الأسترالية حيث تكييفات الهواء أكثر شيوعًا درجات حرارة داخلية صحية في معظم الأوقات.





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