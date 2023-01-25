بعد عام من الارتفاع المتواصل: مؤشرات تدل على تباطؤ ارتفاع الايجارات في استراليا

Key Points العقارات المستأجرة في الضواحي الشرقية لسيدني قد حققوا ما يقرب من 20 الف دولار من الدخل الإضافي في العام الماضي

يبدو أن سوق الايجارات يميل لكفة اصحاب العقارات ، لا سيما مع عودة تدفق الهجرة من الخارج

تباطأت وتيرة نمو الإيجارات للربع الثاني على التوالي ، في إشارة مبكرة على أن سوق الإيجارات بدأ في الهدوء

كشفت بيانات جديدة من مؤسسة CoreLogic البحثية ان اصحاب العقارات المستأجرة في الضواحي الشرقية لسيدني قد حققوا ما يقرب من 20 الف دولار من الدخل الإضافي على مدى الاثني عشر شهرًا الماضية بسبب الطلب القوي على منازل الايجار وندرة المعروض منها





وكان حي Clovelly أكبر مصدر للدخل الاضافي، حيث حققت الايجارات فيه زيادة قدرها 381 دولارًا ليصل إلى 1828 دولارًا شهريا ، مما منح أصحاب العقارات في ذلك الحي 19812 دولارًا إضافيًا على مدار العام.





كما أدى ارتفاع الطلب وانخفاض نسبة المتاح من منازل للإيجار إلى رفع إيجارات منازل روز باي بمقدار 352 دولارًا في الأسبوع إلى 2242 دولارًا ، و 18304 دولارا إضافيا في جيوب الملاك.



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ويقول الوكيل العقاري تشاد عربيد "هذه الارباح كبيرة وبالتأكيد اسعد اصحاب العقارات"





ويضيف عربيد "يبدو أن سوق الايجارات يميل لكفة اصحاب العقارات ، لا سيما مع عودة تدفق الهجرة من الخارج والتي من المتوقع أن تؤدي بشكل مباشر وفوري إلى زيادة الطلب على الإيجار".





ويشير عربيد الى انه وفي جميع أنحاء البلاد ، حققت المنازل والوحدات السكنية في 195 ضاحية ما لا يقل عن 5200 دولار سنويًا كإيجار إضافي خلال نفس الفترة.



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جدير بالذكر ان متوسط الإيجارات في البلاد بلغ ارتفاعًا جديدًا على مدار العام حتى ديسمبر ، حيث ارتفع بنسبة 10.2 في المائة على مستوى البلاد ، يعود جزء منها الى قفزة حادة في إيجارات الوحدات في جميع أنحاء سيدني وملبورن وبريسبان وفقًا ل CoreLogic.





ومع ذلك ، تباطأت وتيرة نمو الإيجارات للربع الثاني على التوالي ، في إشارة مبكرة على أن سوق الإيجارات بدأ في الهدوء قليلا وفقًا لـ CoreLogic.





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