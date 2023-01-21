برنامج حكومي يعفي المدرسين من الديون الدراسية مقابل العمل في مناطق معينة

المعلمون الذين يختارون العمل لوقت أطول في المدارس الريفية سيتم إعفاءهم من الديون الدراسية المترتبة عليهم في محاولة لتغطية النقص.

Teacher with children

Teacher with children in class Source: Getty / Getty Images/JohnnyGreig

النقاط الرئيسة:
  • ستقوم الحكومة بإعفاء المدرسين من الديون الدراسية الذين يقضون أربع سنوات في التدريس في مكان بعيد جداً
  • الإجراء هو جزء من خطة الحكومة لتحسين النتائج التعليمية للطلاب في المناطق النائية
  • الأماكن التي يغطيها المخطط تتضمن أجزاء كبيرة من غرب أستراليا، والإقليم الشمالي، وجنوب أستراليا، وكوينزلاند، وشمال غرب نيو ساوث ويلز
ستقوم الحكومة بإعفاء المدرسين من الديون الدراسية الذين يقضون أربع سنوات في التدريس في مكان بعيد جداً في مدرسة ابتدائية أو ثانوية أو مركز رعاية نهارية.

ومن المتوقع أن يوفر هذا القرار على المعلمين ما متوسطه 35000 دولار لكل مدرس.

وسيتنازل المعلمون المؤهلون إما عن ديون درجة التدريس الأولية أو أي دين متبقي عند بدء مهنةالتدريس، باختيار المبلغ الأقل.
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وسيكون هذا البرنامج متاحاً في البداية للمعلمين الذين عملوا في أماكن بعيدة منذ عام 2019 ، مما يعني أن أولئك الذين يقومون بالتدريس بالفعل في تلك المناطق يمكنهم الحصول على المساعدة هذه.

وقال وزير التعليم جيسون كلير إن هذا الإجراء هو جزء من خطة الحكومة لتحسين النتائج التعليمية للطلاب في المناطق النائية والنائية للغاية.

وقال: "تم تصميم البرنامج لجذب واستبقاء قوة عمل عالية الجودة من المعلمين، وتوفير استمرارية تعليمية مهمة، ودعم الطلاب في المناطق النائية للغاية".

الأماكن التي يغطيها المخطط هي تلك التي حددها مكتب الإحصاء الأسترالي على أنها "مناطق نائية جداً" ، بما في ذلك أجزاء كبيرة من غرب أستراليا، والإقليم الشمالي، وجنوب أستراليا، وكوينزلاند، وشمال غرب نيو ساوث ويلز.

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نشر في: 22/01/2023 3:58am, آخر تحديث: 22/01/2023 4:09am
By Rayan Barhoum
تقديم: AAP-SBS
المصدر: SBS

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