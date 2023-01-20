"الأهداف تجعل الحكومات خاضعة للمساءلة": مطالبات بأهداف ثابتة لمحو الأمية

النقاط الرئيسية: ما يقرب من 90.000 طالب كل عام يفشلون في تلبية الحد الأدنى من معايير القراءة أو الحساب

الطلاب من السكان الأصليين هم أكثر عرضة للرسوب في المدرسة بثلاث مرات، وكذلك أولئك الذين لديهم آباء لديهم مستويات تعليم منخفضة





ووجدت مراجعتها لاتفاقية إصلاح المدارس الوطنية أن ما يقرب من 90.000 طالب كل عام يفشلون في تلبية الحد الأدنى من معايير القراءة أو الحساب الخاصة بـ NAPLAN.





ووجد التقرير أن الطلاب من السكان الأصليين هم أكثر عرضة للرسوب في المدرسة بثلاث مرات، وكذلك أولئك الذين لديهم آباء لديهم مستويات تعليم منخفضة.





وأوصت المفوضة ناتالي سيجل براون بأن تلتزم الحكومات الأسترالية بأهداف ثابتة لمحو الأمية من أجل رفع النتائج.



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وقالت "الأهداف لا تضمن النجاح لكنها تخلق توجها واضحا للإصلاح وتجعل الحكومات خاضعة للمساءلة".





وقال المفوض أيضاً إن نقص البيانات للطلاب في المناطق الريفية والبعيدة، وكذلك ذوي الإعاقة ومن خلفيات محرومة، يعني أن الحكومات في الولايات والأقاليم لم تكن عرضة للمساءلة.





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