كل ما تريدون معرفته عن كيفية التصويت في انتخابات نيو ساوث ويلز

النقاط الرئيسية في نيو ساوث ويلز، يجب على الأشخاص المؤهلين للتصويت التسجيل والتصويت في كافة الانتخابات الفدرالية وانتخابات الولايات، وكذلك انتخابات الحكومة المحلية.

إلى جانب اللغة الإنجليزية، توفر مفوضية الانتخابات في نيو ساوث ويلز معلومات حول الانتخابات بأكثر من 20 لغة.

لن يتم استخدام نظام التصويت عبر الإنترنت iVote في هذه الانتخابات.

تسعى حكومة الائتلاف بقيادة رئيس الحكومة الحالي دومينيك بيروتيه للفوز بولاية رابعة على التوالي.





المنافس الرئيسي لبيروتيه على منصب رئيس الحكومة هو زعيم حزب العمال كريس مينز، الذي يخوض تجربته الأولي بعد توليه زعامة الحزب في حزيران/يونيو 2021.





يستخدم برلمان نيو ساوث ويلز نظام "المجلسين" حيث يضم الجمعية التشريعية (مجلس النواب) والمجلس التشريعي (مجلس الشيوخ).





ويقوم الناخبين في جميع الدوائر الانتخابية التابعة للولاية والبالغ عددها 93 بانتخاب أعضاء لتمثيلهم في الجمعية التشريعية.



يتكون المجلس التشريعي من 42 عضواً، وفي كل انتخابات للولاية يتم انتخاب 21 عضواً لفترتين في البرلمان - أي لمدة أقصاها ثماني سنوات.





إذا كانت الظروف تجعل من الصعب على الناخب الإدلاء بصوته شخصياً، فقد يكون مؤهلاً للتقدم بطلب للتصويت بالبريد.





ويجب أن تستلم مفوضية الانتخابات في نيو ساوث ويلز طلبات التصويت عبر البريد بحلول 20 آذار/مارس الساعة 5 مساءً.





وينبغي استلام بطاقات الاقتراع المكتملة وشهادات التصويت البريدية من قبل مفوضية الانتخابات في نيو ساوث ويلز في موعد لا يتجاوز 6 نيسان/أبريل الساعة 6 مساءً.



Chris Minns took on the NSW Labor leadership in June 2021. Source: AAP / BIANCA DE MARCHI/AAPIMAGE لن يتم استخدام iVote ، وهو نظام للتصويت عبر الإنترنت، في هذه الانتخابات.





في يوم الانتخابات التي ستجري في 25 آذار/مارس، يتم إنشاء أكثر من 2,450 مركز اقتراع في الكنائس والمدارس والمراكز المجتمعية ومواقع أخرى في جميع أنحاء نيو ساوث ويلز.





وتفتح هذه المراكز أبوابها يوم الانتخابات من الساعة 8 صباحاً وحتى 6 مساءً.



ويمكن العثور على تفاصيل مكان التصويت على موقع مفوضية الانتخابات في نيو ساوث ويلز.





عند دخول مركز الاقتراع، يسأل الموظفون الناخبين عن اسمهم وعنوانهم ودائرتهم الانتخابية وما إذا كانوا قد صوتوا بالفعل في الانتخابات.





بمجرد تأكيد تلك التفاصيل، يتم تسليمهم أوراق الاقتراع.





إذا لم يتمكن الموظفون من العثور على تفاصيل الناخب في القائمة الانتخابية، ينبغي عليهم تعبئة نموذج خاص.



NSW Premier Dominic Perrottet. Source: AAP / Bianca De Marchi التصويت إلزامي في نيو ساوث ويلز، ويتعين على الناخبين المؤهلين والمسجلين التصويت في جميع الانتخابات الفيدرالية وانتخابات الولايات والمجالس.





الأشخاص الذين لا يفعلون ذلك قد يواجهون عقوبة.





كيفية التصويت إذا كنت بلا مأوى أو معاقاً أو مسافراً إلى ولاية أخرى أو خارج البلاد





سكان نيو ساوث ويلز الذين ليس لديهم عنوان ثابت والذين يعيشون في مساكن مؤقتة، بإمكانهم التسجيل كناخبين.





إذا كان الأفراد في هذه الفئات غير قادرين على التصويت، لن يتم تغريمهم.





إذا احتاج الناخبون من ذوي الإعاقة إلى المساعدة، يمكنهم اصطحاب صديق أو قريب لمساعدتهم في الإدلاء بأصواتهم أو يمكنهم طلب المساعدة من موظفي الانتخابات.





إذا كان التصويت بشكل شخصي صعباً، يمكن للناخبين اختيار التصويت المبكر أو التصويت بالبريد أو عبر الهاتف.





إذا كان الناخب متواجداً في ولاية أخرى، يمكنه التصويت شخصياً في مركز اقتراع مبكر أو عن طريق التصويت البريدي.



الناخبون المسجلون في نيو ساوث ويلز ولكنهم يعيشون أو يقضون عطلة في الخارج

خلال فترة الانتخابات سوف تحتاجون إلى التصويت بالبريد.



المعلومات بلغات متعددة

توفر مفوضية الانتخابات في نيو ساوث ويلز معلومات حول كيفية التسجيل والتصويت، وحول المرشحين بـ 25 لغة، بما في ذلك اللغة الإنجليزية.





سيكون هناك موظفون أو متطوعون يتحدثون عدة لغات في الموقع في مراكز التصويت المبكر ويوم الانتخابات يرتدون شارات تشير إلى اللغات التي يمكنهم تقديم الدعم بها.





تقدم اللجنة خدمة الترجمة الهاتفية المجانية للغات غير المدرجة في القائمة.





يمكن لموظفي الانتخابات توصيل الناخبين بخدمة الترجمة التحريرية والشفهية (TIS National) إذا كانوا بحاجة إلى دعم لغوي إضافي في مركز الاقتراع.





للتخفيف من مخاطر المعلومات الخاطئة حول الانتخابات المتداولة، تعتمد مفوضية الانتخابات في نيو ساوث ويلز سجلاً للمعلومات المضللة يتتبع ويدحض البيانات المضللة والكاذبة حول العملية الانتخابية.





اكتشفوا المزيد حول كيفية التصويت في الانتخابات على الموقع الإلكتروني nsw.gov.au أو اتصلوا على 1300135736.





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