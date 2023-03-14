تغيير موعد نابلان للمرة الأولى في تاريخه والهيئة المنظّمة للامتحان تطمئن المدارس والطلاب

النقاط الرئيسية أكثر من مليون طالب في حوالي 10,000 مدرسة في جميع أنحاء أستراليا سيخضعون هذا الشهر لاختبار نابلان

للمرة الأولى، يتم إجراء امتحانات نابلان في آذار/مارس بدلاً من أيار/مايو

يوفر الاختبار معلومات قيّمة قد تؤثر على المناهج التعليمية لسنوات عديدة قادمة

للمرة الأولى، يتم إجراء امتحانات نابلان في آذار/مارس بدلاً من أيار/مايو للمساهمة في دعم برامج التدريس والتعلم لبقية العام.





إلا أن هيئة المناهج والتقييم والتقرير الأسترالية، وهي الجهة المنظمة للاختبار، ذكرت أولياء الأمور والمعلمين والطلاب بعدم التخوف منه.



وقال رئيس الهيئة، ديفيد دي كارفاليو، إن نابلان رغم كونه أداة تقييم وطنية شديدة الأهمية، إلا أن المدارس لا ينبغي أن تشعر بالضغط ونصح الطلاب ألا يقلقوا من الاختبار.





"إنه اختبار واحد يتم إجراؤه كل عامين. ولا يقيس الجودة الكلية للمدرسة".





أضاف، "ليس المقصود منه إخبارنا كل شيء عن الطالب أو إنجازاته".



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