أستراليا تقرر زيادة اعداد اللاجئين الذين تستقبلهم ضمن البرنامج الانساني

من المتوقع أن يعلن وزير الهجرة أندرو جايلز اليوم الثلاثاء عن زيادة اعداد التاشيرات الانسانية للاجئين الى أستراليا للسنة المالية المقبلة ((2023-24)).





ولم يحدد الوزير جايلز في بيان له تلقت أس بي أس نسخة منه عدد التاشيرات الجديد لكنه أشار الى ان الزيادة ستدخل حيز التنفيذ إعتباراً من 1 تموز يوليو 2023.



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وأكد جايلز أنه تم توفير أكثر من 17000 تاشيرة خلال العام الماضي بما في ذلك 4000 مكان إضافي للمواطنين الأفغان.





وتعد الزيادة في عدد االاجئين الذين تستقبلهم استراليا جزءاً من التزام الحكومة بمضاعفة العدد خلال السنوات القادمة.





وقال الوزير جايلز، في البيان، إنه من الأهمية بمكان أن تسعى أستراليا لتعزيز المساهمات المتنوعة التي يقدمها اللاجئون إلى البلاد.





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