عشر سنوات من الأنتظار لم توقف أمل المخرج محمد العنزي بالحصول على الأقامة الدائمة في أستراليا

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Source: Facebook

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لم يستطع محمد العنزي النوم ليلة سماع خبر قرار منح الاقامة الدائمة للقادمين عبر البحر

قصة ليست كباقي قصص اللجوء هي قصة الشاب محمد العنزي. قد تتشابه في بعض التفاصيل مع قصص اخرى ولكن ما يميز هذه القصة هو إصرار صاحبها على الاحتفاظ بالأمل رغم كل الصعوبات والضغوط النفسية .

محمد وصل عن طريق البحر يحمل أحلامه مع إلى أرض الاحلام ولكن أتنظر أكثر من عشر سنوات من اللا يقين حتى حصل على الأقامة الدائمة في أستراليا..

بقي محمد العنزي بعد وصوله إلى أستراليا أكثر من شهرين في مركز الاحتجاز في كريسمس آيلاند لكنه كما يقول "من المحظوظين" حيث تم نقلة الى مراكز احتجاز داخل الاراضي الاسترالية ومن ثم ليحصل على تأشيرة مؤقتة (بريجنغ فيزا).

يقول محمد إن هذه التأشيرة لا تمنح لحاملها حق العمل والدراسة ولكن الاعانات الحكومية كانت تسهل أمر بقائه.

ويضيف، "المبلغ كان بسيطاً وكان على تدبر الاتفاق على السكن والأكل والملبس وكافة الاحتياجات".

رغم أن الحياة كانت مؤمنة لمحمد بالحد الأدنى لكن ما كان يؤلمه أكثر هو عدم قدرته على العمل والدراسة بسبب تقييدات الفيزا المؤقتة.
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محمد يقول أن المشكلة الأكبر كانت أيضا تتمثل بنظرة بعض الناس السلبية للقادمين عبر البحر والتي قال إنه عمل على تغييرها من خلال لوحات واعمال فنية شارك فيها في معارض لنشر رسالة مفادها إن هذه النظرة ليست صحيحة.

محمد العنزي يحمل بكالوريوس في المسرح ولكنه كان يسعى لاستكمال دراسة الماجستير في الفنون السينمائية في أستراليا وهو الأمر الذي لم يتحقق حتى الآن واضطر لوضعه على الرف لمدة عشر سنوات لأنه كان على الاقامة الموقتة (البريجينغ فيزا).

لم تكن الدراسة المشروع الذي وضعه محمد على الرف خلال السنوات العشرة الماضية بل مشاريع أخرى كانتاج فيلم سينمائي طويل وافتتاح استوديو للتصوير وغيرها من المشاريع الشخصية.

في كل اللوحات والافلام القصيرة التي انتجها وكانت تتحدث عن معاناة طالبي اللجوء لم ينس محمد أبداً كما يقول "الأمل" في نهاية النفق.

يقول محمد أن هذا الامل تجدد في أحدى ليالي شباط فبراير هذا العام عندما قررت الحكومة الفيدرالية منح الاقامة الدائمة لجميع طالبي اللجوء القادمين عن طريق البحر والحاصلين على الاقامة المؤقتة.

يصف محمد تلك الليلة التي سمع بها هذا الخبر بانها كانت ليلة عظيمة لم يستطع عندها النوم حتى الصباح حيث اتصل بمحاميه الذي ابلغها ان الأمر حقيقة.

إنتهت معاناة محمد التي أستمرت لاكثر من عشر سنوات في آيار مايو 2023 عندما استلم رسميا الأقامة الدائمة في أستراليا.

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