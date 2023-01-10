انهيار للجنيه وتضخم غير مسبوق: ماذا يحدث في مصر؟

النقاط الرئيسية تضاعف الدين الخارجي لمصر ليصل إلى 157 مليار دولار في السنوات العشر الأخيرة

خفضت مصر قيمة عملتها عام 2022 بنسبة 57%

وصل التضخم إلى 18.7% وفقا للأرقام الرسمية

من قيود على السحب من الحسابات الشخصية خارج مصر مرورا بتقنين كمية الأرز التي يمكن للفرد شراؤها وصولا إلى حملات دعائية عن الفوائد الصحية لتناول أرجل الدجاج.. يعاني المصريون بشدة من الأزمة الاقتصادية التي تعيشها بلادهم فيما ترزح تحت عبء الديون.



لا يتجاوز الاحتياطي النقدي لدى القاهرة 33,5 مليار دولار، من بينها 28 مليار دولار ودائع من دول الخليج الحليفة. لكن ديون مصر الخارجية تضاعفت بأكثر من ثلاث مرات في السنوات العشر الأخيرة لتصل الى 157 مليار دولار.





وبطلب من الدائنين، خفضت مصر قيمة عملتها عام 2022 بنسبة 57%.





في بلد يستورد غالبية احتياجاته من الخارج وشهدت فيه أسعار الفائدة ارتفاعا بمقدار 8% في 2022، كان التأثير فوريا اذ بلغت نسبة التضخم 18,7%، وفق الأرقام الرسمية.





على الأرض، تعاني ربات البيوت. تقول رحاب لفرانس برس عند مخرج مخبز في وسط القاهرة "رغيف الخبز الذي كنت أشتريه بجنيه واحد صار بثلاثة جنيهات".



أسعار الخضار والفاكهة في مصر تصل إلى مستويات غير مسبوقة Credit: Fadel Dawod/Getty Images وأضافت الشابة البالغة 34 عاما والتي رفضت الافصاح عن اسم عائلتها "زوجي يجني ستة آلاف جنيه شهريا. كنا في السابق نعيش ثلاثين يوما من هذا الراتب، ولكن اليوم تبدأ النقود في النقاد اعتبارا من اليوم العاشر".





اللحوم "لم تعد خيارا"





تم مجددا تقليص حجم رغيف الخبز وأقراص الفلافل وعبوات زيت الطعام وأكياس البقوليات. وتم كذلك تقليص حجم المنتجات التي كانت توزع بأسعار مدعومة على 70 مليون مصري يعتبرون "فقراء" ولديهم "بطاقات تموينية".





عند مدخل سوبرماركت كبير في القاهرة، تحذر لافتة المستهلكين من انه لا يمكن للفرد الواحد شراء "أكثر من ثلاث عبوات أرز زنة كيلوغرام واحد او عبوة واحدة زنة خمس كيلوغرامات".





وفي الصحف، أشاد المجلس الوطني للغذاء "بأرجل الدجاج المفيدة للجسم وللميزانية".





ذلك أن اللحوم المجمدة المستوردة، التي يستهلكها الأقل دخلا لأنهم لا يستطيعون تحمل أسعار اللحوم الطازجة، "لم تعد خيارا بعد أن ارتفعت أسعارها من 85 الى 150 جنيها"، بحسب ما قالت رضا التي تعول أسرة من 13 فردا.



اللحوم والدجاج أصبحت سلعة نادرة Credit: Fadel Dawod/Getty Images تبذل هذه السيدة البالغة 55 عاما والتي ترفض كذلك ذكر اسم عائلتها كل ما في وسعها لإعالة الأسرة. وتوضح "أنا موظفة وأعمل الى جانب ذلك في مستشفى، ولكن حتى مع هذين المرتبين هناك الكثير من الأشياء التي لا أستطيع شراءها".





وإذا كانت الأسعار ترتفع، فأحد الأسباب هو عجز المستوردين عن الحصول على الدولارات اللازمة من المصارف. وتفيد مصادر حكومية أن في الجمارك حاليا بضائع بقيمة نحو سبع مليارات دولار.





وبسبب أزمة النقد الأجنبي التي ساهم فيها خروج حوالي 20 مليار دولار من مصر بسبب قلق المستثمرين عقب اندلاع الحرب في أوكرانيا، قامت معظم البنوك بتقييد السحب بالدولار خارج مصر كما رفعت عمولة استخدام البطاقات الائتمانية في عمليات الشراء في الخارج من 3% الى 10%.





وحتى أحد أبرز أنصار النظام، المذيع عمرو أديب الذي يقدم واحدا من أكثر البرامج متابعة في مصر، قال أخيرا بعد تقييد السحب في الخارج "اتركوا على الأقل الناس التي سافرت قبل هذا القرار تسحب بعض النقود لكي تستقل سيارة أجرة الى المطار لتتمكن من العودة".



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في هذه الأجواء تنتشر شائعات تتحدث عن استعداد شركات مثل ماكدونالدز واوبر للانسحاب من السوق المصرية.





"لا تتدخلوا"





خفضت مصر في آذار/مارس ثم في تشرين الأول/أكتوبر قيمة عملتها. والأربعاء، تراجع الجنيه من جديد بأكثر من 8 بالمئة. وبذلك يكون قد انخفض بنسبة 70 بالمئة تقريبًا في أقل من عشرة أشهر.





واشار الخبراء إلى تحول جميع المؤشرات إلى اللون الأحمر عندما أعلن مصرفان حكوميان إصدار شهادات إيداع بفائدة قدرها 25 بالمئة للعام.





تحاول الدولة، وهي واحدة من خمس في العالم معرضة لأن تفقد القدرة على سداد ديونها وفق وكالة موديز، توفير أكبر قدر ممكن من الدولارات.





وقرض صندوق النقد الدولي الذي حصلت عليه مصر اخيرا -- ثلاث مليارات دولار تسدد على 46 شهرا -- ليس إلا قطرة في بحر خصوصا أن حزمة الدين التي يتعين على القاهرة سدادها خلال العام المالي 2022/2023 تبلغ 42 مليار دولار.



رفعت البنوك المصرية معدلات الفائدة على الودائع بالجنية المصري لتصل إلى 25 % وسط مخاوف الخبراء من آثار القرار التضخمية Credit: Fadel Dawod/Getty Images وقرر وزير النقل كامل الوزير إلزام السياح بسداد ثمن رحلات القطار بالدولار اعتبارا من كانون الثاني/يناير الجاري.





وقال في تصريحات للتلفزيون "أنا بحاجة الى دولارات لسداد ثمن عربات القطار المستوردة. السياح يمكنهم الدفع بالدولار وهذا يناسبهم ويناسبني أيضا".





ولجني مزيد من الدولارات، تعتزم الدولة بيع الكثير من الشركات والأصول الى القطاع الخاص الى حد أن الأمر أثار القلق من فقدان السيادة على قناة السويس.





وأكد رئيس هيئة القناة أسامة عرابي أخيرا أن القناة "ليست للبيع"، لكن الرئيس عبد الفتاح السيسي يرغب في انشاء صندوق يخصص له جزء من موارد الممر الملاحي يقوم بالإشراف على إدارته بنفسه.



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وقال في خطاب مؤخرا "لا تتدخلوا في القضايا المالية، أتركوني أنا أتصرف".





ويعتبر ستيفان رول الخبير في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمن أن مصر "تستدين لتثبيت نظام السيسي".





ويضيف أن "الجيش الذي يستند إليه (النظام)، هو أول المستفيدين: الديون الخارجية مكنته من حماية دخله وممتلكاته وتمويل مشروعات عملاقة تعود عليه بأرباح كبيرة" اذ أن معظم المشاريع الكبرى يسند تنفيذها الى القوات المسلحة.





وبعيدا عن المدن الجديدة والقطارات الكهربائية السريعة، فإن كل ما تتطلع إليه رحاب هو أن تشتري معطفًا لابنتها يقيها من البرد.





وقالت وهي تغالب دموعها "لكني وجدت أن ثمنه ألف جنيه فصرفت النظر عنه".



