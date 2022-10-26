"التنين الذي نحتاج إلى ذبحه": وزير الخزانة يعلق على وصول التضخم إلى أعلى مستوياته منذ 32 عامًا

النقاط الرئيسية: ارتفع مؤشر أسعار المستهلك (CPI) بنسبة 1.8 في المائة في ربع سبتمبر 2022

دافع السيد تشالمرز عن قرار الحكومة بعدم إدراج المزيد من تدابير الإغاثة الفورية لتكاليف المعيشة في الميزانية

تظهر أحدث الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاء الأسترالي أن أهم الزيادات في الأسعار هي في سعر شراء المساكن الجديدة

قال وزير الخزانة إن التضخم هو تنين يجب ذبحه حيث بلغ الارتفاع السنوي في تكلفة المعيشة إلى 7.3 في المائة.





في خطاب نادي الصحافة الوطني في اليوم التالي لتسليم أقر جيم تشالمرز بضغوط تكلفة المعيشة والتضخم المرتفع.





وقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلك (CPI) بنسبة 1.8 في المائة في ربع سبتمبر 2022، مما رفع الرقم السنوي إلى أعلى زيادة سنوية منذ عام 1990، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الأسترالي (ABS) يوم الأربعاء.





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قال السيد تشالمرز يوم الأربعاء: «نرى ما يعنيه ارتفاع الأسعار للعائلات التي تستعين بمدخراتها شيئا فشيئا والتي تقترب من الهاوية».





«وسواء كان الأمر يتعلق بالطعام، أو الكهرباء، أو الإيجار، فإن التضخم هو العدو الأول للناس. التضخم هو التنين الذي نحتاج إلى ذبحه».



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دافع السيد تشالمرز عن قرار الحكومة بعدم إدراج المزيد من تدابير الإغاثة الفورية لتكاليف المعيشة في الميزانية.





«(تكلفة المعيشة) هي مصدر القلق الأكبر في مجتمعنا في الوقت الحالي وهذا هو السبب في أنها كانت محور الكثير من النقاش حول ميزانيتنا الليلة الماضية.»





وأضاف: «ولكن هناك طريقة صحيحة للإنفاق وهناك طريقة خاطئة للإنفاق. وربما كان من المفاجئ للبعض تصميمنا على تقديم دعم لتغطية تكلفة المعيشة فقط عند استيفاء معايير محددة وصارمة للغاية».





في وقت سابق قال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي لـ SBS News إن الميزانية ستحمي الاقتصاد الأسترالي من الركود.



The Consumer Price Index (CPI) rose 1.8 per cent in the September 2022 quarter and 7.3 per cent annually, according to the latest data from the Australian Bureau of Statistics (ABS). Source: SBS «ما فعلته الميزانية هو توفير إدارة اقتصادية مسؤولة في الوقت المناسب. والهدف من ذلك هو التأكد من أننا نحمي الاقتصاد الأسترالي ونحمي الشعب الأسترالي من التجارب التي نراها في الخارج ونحن مصممون على القيام بالشيء الصحيح».





«لم ننظر إلى السياسة قصيرة المدى عند قيامنا بذلك. ما فعلناه هو وضع تدابير من شأنها أن تنمي الاقتصاد وتجعله أكثر مرونة، مع توفير دعم في تكاليف المعيشة بطريقة لا تزيد معدل التضخم وتضر بالاقتصاد».



ماذا أظهرت بيانات ABS الجديدة أيضًا؟

وتظهر أحدث الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاء الأسترالي أن أهم الزيادات في الأسعار هي في سعر شراء المساكن الجديدة (+3.7 في المائة) وسعر الغاز وأنواع الوقود المنزلية الأخرى (+10.9 في المائة) والأثاث (+6.6 في المائة).





هذا وقد استمرت أسعار المواد الغذائية (+3.2 في المائة) في الارتفاع بسبب الوجبات الجاهزة (+2.9 في المائة) بسبب ارتفاع تكاليف المكونات والأجور والنقل.



كما استمرت الفاكهة (+6.6 في المائة) والخضروات (+2.9 في المائة) في الارتفاع خلال هذا الربع مما يعكس ارتفاع تكاليف المدخلات والمحاصيل المتضررة بسبب الطقس على الرغم من انخفاض أسعار الخضروات في شهر أيلول/سبتمبر.





من المتوقع أن يصل التضخم إلى ذروته عند 7.75 في المائة في وقت لاحق من هذا العام قبل أن ينخفض بمرور الوقت إلى 3.5 في المائة خلال الفترة 2023-24 ويعود إلى النطاق المستهدف للبنك الاحتياطي بنسبة 2-3 في المائة في 2024-25.





من المتوقع أن تظل الأجور الحقيقية راكدة قبل البدء في النمو مرة أخرى في عام 2024.





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