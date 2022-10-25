تعرفوا على الرابحين والخاسرين في الميزانية الأولى لحكومة ألبانيزي

النقاط الرئيسية أعلن وزير الخزانة جيم تشالمرز عن ميزانية العمال الأولى منذ تسع سنوات

من هم الرابحون والخاسرون وماذا يعني ذلك بالنسبة لك؟

قبل الانتخابات، روجت الحكومة للميزانية باعتبارها مثالية للعائلات، لذلك لم يكن مفاجئاً خفض كلفة رعاية الأطفال وتمديد إجازة الوالدين المدفوعة

أعلن وزير الخزانة جيم تشالمرز عن ميزانية العمال الأولى منذ تسع سنوات





يأتي ذلك على خلفية ارتفاع تكاليف المعيشة والنزاعات الدولية والكوارث الطبيعية وديون بلغت تريليون دولار تقريباً.





قال تشالمرز إن الميزانية ستوفر إعانات للأستراليين بطريقة مسؤولة، كما أنها ستشجع الاستثمار لتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات، مشيراً إلى أن كل ذلك يبدأ بإصلاح الميزانية.





Advertisement

وأعلن خلال كلمته في البرلمان يوم الثلاثاء أن "الانضباط المالي هو الأساس في هذه الميزانية".





إذن من هم أبرز الرابحين والخاسرين، وكيف ستؤثر عليك ميزانية حكومة ألبانيزي؟



الرابحون

الآباء العاملون

قبل الانتخابات، روجت الحكومة للميزانية باعتبارها مثالية للعائلات، لذلك لم يكن مفاجئاً خفض كلفة رعاية الأطفال وتمديد إجازة الوالدين المدفوعة.





اعتباراً من تموز/يوليو 2023، سترتفع معدلات إعانة رعاية الأطفال من 85% إلى 90% للأسر التي يقل دخلها عن 80,000 دولار. وستتراجع معدلات الدعم بعد ذلك حتى تصل إلى 530 ألف دولار.





ستستمر العائلات في تلقي معدلات الدعم الأعلى الحالية لطفلها الثاني والأولاد الذين يبلغون من العمر خمس سنوات وما دون بموجب سياسية الرعاية، وبنسبة تصل إلى 95%.



بالإضافة إلى ذلك، خصصت الحكومة 531.6 مليون دولار على مدى أربع سنوات لتوسيع نظام إجازة الوالدين المدفوعة، والتي ستشهد زيادة لتصل إلى 26 أسبوعاً اعتباراً من تموز/يوليو 2026.







وسيتم إضافة أسبوعين كل عام اعتباراً من تموز/يوليو 2024 حتى تموز/يوليو 2026، مما يزيد مدة الإجازة بمقدار ستة أسابيع.





النساء

وعدت حكومة ألبانيزي مراراً وتكراراً بتعزيز المساواة بين الجنسين، وأكدت ذلك في ميزانيتها.





بالإضافة إلى إجازة الوالدين المدفوعة وإعانات رعاية الأطفال اللتين تقول الحكومة أنهما سيعززان المساواة الاقتصادية للمرأة ويسدان الفجوة في الأجور بين الجنسين، سيتم دعم مبادرات سلامة المرأة بتمويل قدره 1.7 مليار دولار.





ويهدف التشريع الذي يوفر 10 أيام إجازة مدفوعة للأسر التي تعاني من العنف المنزلي والاستثمار في الإسكان الاجتماعي الميسور التكلفة لمساعدة النساء والأطفال الذين يعانون من العنف المنزلي.



الطلاب وقطاع التعليم

سوف تستثمر الحكومة مليار دولار في التعليم الفني والتكميلي المجاني وأماكن التعليم المهني من خلال اتفاقية المهارات الوطنية لمدة عام واحد بالتعاون مع الولايات والمقاطعات.





في عام 2023، سيتم توفير 180,000 مكان مجاني في TAFE والتعليم المهني المجتمعي، مما يمثل المرحلة الأولى في خطة الحكومة للوصول إلى إجمالي 480,000 مكان.



سيتم أيضاً تخصيص ما لا يقل عن 15,000 من تلك الأماكن لدورات رعاية المسنين للمساعدة في تخفيف الضغط في هذا القطاع.







كذلك تستثمر الميزانية أكثر من 770 مليون دولار لـ "مدارس أفضل وطلاب سعداء وأكثر صحة ومعلمين مؤهلين أكثر"، بالإضافة إلى 485 مليون دولار لإنشاء ما يصل إلى 20,000 مقعد جامعي جديد على مدار العامين المقبلين للطلاب من خلفيات مهمشة.





الدفاع

سيزداد تمويل الدفاع بنسبة 8% في 2022-2023 ويرتفع إلى أكثر من 2% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات الأربع المقبلة.





سوف تستثمر الحكومة أيضاً 13 مليون دولار لتعيين مبعوث خاص إلى جنوب شرق آسيا وإنشاء مكتب لجنوب شرق آسيا لتنسيق جهود الحكومة في كافة أنحاء المنطقة.





سيتم تقديم 31 مليون دولار أخرى لتوسيع نطاق الإنترنت في المؤسسات الحكومية الأسترالية لدعم القدرات والأمن السيبراني.



المتقاعدون

سيُسمح للمتقاعدين الذين يرغبون في العمل بكسب ما يصل إلى 11,800 دولار (بدلاً من 7,800 دولار حالياً) قبل تخفيض معاشهم التقاعدي.





كما سيتم تشجيع الأستراليين الأكبر سناً على الانتقال إلى منازل أصغر حجماً، مع تغيير الحكومة لاختبار أصول المعاشات التقاعدية بحيث يتم إعفاء عائدات مبيعات المنازل لمدة تصل إلى 24 شهراً بدلاً من 12 شهراً.





سيتم كذلك تعزيز الوصول إلى المعاشات التقاعدية لمن ينتقلون إلى منازل أصغر من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 55 و59 عاماً.



Treasurer Jim Chalmers has handed down the 2022-2023 Federal Budget. Source: AAP / Lukas Coch

رعاية المسنين

قدمت الحكومة تمويلًا بقيمة 2.5 مليار دولار لضمان وجود ممرضات مسجلات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع في دور رعاية المسنين اعتباراً من 1 تموز/يوليو 2023. وسيزيد متوسط دقائق الرعاية إلى 215 لكل نزيل في اليوم اعتباراً من 1 تشرين الأول/أكتوبر 2024.





كما خصصت الحكومة 810.2 مليون دولار لمقدمي خدمات رعاية المسنين لمواجهة تفشي كوفيد-19 و34.9 مليون دولار لمواصلة اختبارات كوفيد لمرافق رعاية المسنين السكنية حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2022.



الأشخاص الراغبون بالقدوم إلى أستراليا

سوف تجد الشركات التي تعاني من نقص العمالة أنه من الأسهل الحصول على عمال بفضل زيادة عدد تأشيرات العمالة الماهرة





من 79,600 إلى 142,400.





ستكون تأشيرات الزوج أو الشريك والأطفال محكومة بالطلب ولن توضع لها حدود. كما سيتم توفير المزيد من تأشيرات الوالدين، مع زيادة الحكومة للعدد المتاح من 4,500 في السنة المالية السابقة، إلى 8,500 هذا العام.



القدرة على تحمل تكاليف السكن: رابح على المدى المتوسط، خاسر حالياً؟

تطرح هذه الميزانية اتفاقية الإسكان الجديدة، التي تم إبرامها بين الحكومات والمستثمرين وقطاع البناء، والتي تطمح لبناء مليون منزل جديد في مواقع جيدة على مدى خمس سنوات اعتباراً من عام 2024.





كما تعهدت الحكومة بتقديم 350 مليون دولار مبدئياً لبناء 10 آلاف منزل جديد ميسور التكلفة، بالإضافة إلى الالتزامات الحالية للحكومة. وسوف تضيف حكومات الولايات والأقاليم من جهتها ما يصل إلى 10,000 منزل جديد مما يعني توفير ما يصل إلى 20,000 منزل جديد بأسعار معتدلة.





بالإضافة لذلك، سيسمح برنامج المساعدة لما يصل إلى 40,000 أسترالي بشراء منزل مقابل دفعة أولى أقل ورهن عقاري أصغر.





لن يشعر الأستراليون بفوائد هذه الإجراءات على الفور، لذلك فإن الذين يسعون لشراء منزل جديد في المستقبل القريب أو الذين يكافحون حالياً للعثور على منزل بإيجار ميسور التكلفة سيستمرون في مواجهة الضغوط.



الخاسرون

الأسر الأسترالية

على الرغم من التدابير العديدة المصممة لتخفيف ضغوط تكلفة المعيشة المرتفعة مثل خفض كلفة رعاية الأطفال وزيادة إجازة الوالدين المدفوعة وتقليل سعر الأدوية، فإن الأسرة الأسترالية العادية ستشعر بقليل من الراحة في المستقبل القريب.





ولا تزال التكاليف الحالية للنفقات مثل السكن والطعام والوقود مرتفعة، ومن المتوقع أن يصل التضخم إلى ذروته عند 7.75% في وقت لاحق من هذا العام.





معدل التضخم المرتفع، إلى جانب التحديات العالمية وأسعار الفائدة المرتفعة، تعني أنه من غير المتوقع أن تبدأ القيمة الحقيقية للأجور في النمو مجدداً حتى عام 2024.





قال تشالمرز: "تنمو الأجور الآن بشكل أسرع مما كانت عليه قبل الانتخابات، لكن هذه الأخبار الجيدة يقابلها ارتفاع أسعار الكهرباء وفواتير البقالة".



الشركات الكبرى متعددة الجنسيات

ستكون هناك حملة قمع على الشركات متعددة الجنسيات التي ستضطر للكشف علناً عن بيانات ضريبية معينة اعتباراً من 1 تموز/يوليو 2023.





كما سيتم منعها من المطالبة بتخفيضات ضريبية معينة مع زيادة العقوبات على مخالفات قانون المنافسة وحماية المستهلك من 10 ملايين دولار إلى 50 مليون دولار لكل خرق، ومن 10% من العائد السنوي إلى 30% من العائد السنوي (أيهما أكبر) خلال الفترة التي حدث فيها الخرق.



المتهربون من الضرائب

سيتم استهداف خبراء الضرائب الذين يقدمون مشورة ضريبية سيئة وغير قانونية من خلال تمويل بقيمة 30 مليون دولار لمجلس ممارسي الضرائب لتوجيه التحقيقات وتحسين الامتثال الضريبي.





سيحصل مكتب الضرائب الأسترالي أيضاً على 80 مليون دولار لمواصلة برنامجه في معالجة الإفراط في المطالبة بالخصومات.





أكملوا الحوار عبر حساباتنا على فيسبوك و تويتر و انستغرام.





توجهوا الآن إلى موقعنا الالكتروني للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.





يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر هذا الرابط أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.



