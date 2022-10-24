رئيس وزراء بريطانيا الجديد: ريشي سوناك يدخل التاريخ كأول شخص هندوسي غير أبيض يحتل المنصب

النقاط الرئيسية: جاء فوز سوناك على أثر عدول بوريس جونسون عن الترشّح وفشل منافسته بيني موردونت في التأهّل

تعهد سوناك بتحقيق "الاستقرار والوحدة" في المملكة المتحدة التي تواجه أزمة اقتصادية عميقة

سيدخل سوناك البالغ 42 عاماً التاريخ كأول شخص غير أبيض يرأس حكومة المملكة المتحدة

اعلن داونينغ ستريت في بيان أن ريشي سوناك الذي فاز الاثنين برئاسة حزب المحافظين سيستقبله الملك تشارلز الثالث الثلاثاء لتسميته رسميا رئيسا للوزراء في المملكة المتحدة.





وتلقي ليز تراس التي استقالت الخميس من هذا المنصب، خطابا أمام داونينغ ستريت قبل ان تتوجه الى قصر باكينغهام حيث يستقبلها تشارلز الثالث. ولاحقا، يستقبل الملك سوناك ويكلفه بتشكيل الحكومة على أن يتوجه هو أيضا الى داونينغ ستريت لالقاء خطاب.





وقد جاء فوز سوناك على أثر عدول بوريس جونسون عن الترشّح وفشل منافسته بيني موردونت في التأهّل. وقد تعهد سوناك بتحقيق "الاستقرار والوحدة" في المملكة المتحدة التي تواجه أزمة اقتصادية عميقة.





Advertisement

وقال سوناك في أول تصريح بعد اختياره لمنصبه الجديد "نحتاج الى الاستقرار والوحدة، وجمع الحزب والبلاد سيكون أولويتي القصوى. إن المملكة المتحدة دولة عظيمة لكن لا شكّ في أننا نواجه تحديًا اقتصاديًا عميقًا".





وأضاف "إنه لشرف عظيم في حياتي أن أخدم الحزب الذي أحبّه وأردّ في المقابل للبلد الذي أدين له بالكثير"، متعهدًا العمل "بنزاهة وتواضع".



اقرأ المزيد هل يعود بوريس جونسون رئيس وزراء لبريطانيا؟

وخلال اجتماع مغلق بعد إعلان فوزه، حثّ سوناك حزب المحافظين على "الاتحاد" تحت طائلة "الموت"، على بعد عامين من الانتخابات التشريعية المقبلة وفقًا لما ذكره مشاركون في هذا الاجتماع.





وبذلك سيدخل سوناك البالغ 42 عاماً التاريخ كأول شخص غير أبيض يرأس حكومة المملكة المتحدة. وهو حفيد مهاجرين من أصول هندية ومصرفي سابق ثري، سلك الطريق المعتاد للنخبة البريطانية.





ويأتي فوز النائب الذي أدى اليمين أمام البرلمان على البهاغافاد غيتا، وهو أحد النصوص الأساسية للهندوس، في الوقت الذي يحيي فيه الهندوس عيد الدويلي.





أكملوا الحوار عبر حساباتنا على فيسبوك و تويتر و انستغرام.





توجهوا الآن إلى موقعنا الالكتروني للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.





يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر هذا الرابط أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.



















