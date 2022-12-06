أسرة فتاة في الثانية عشرة من عمرها من السكان الأصليين تقول إنها لم تتلق الرعاية الصحية المطلوبة قبل وفاتها

النقاط الرئيسية: استمع الطبيب الشرعي بول لاوري إلى أدلة من سبعة شهود على مدى يومين

توفيت ساشا في مستشفى الأطفال الملكي في 2 أغسطس 2019

تم نقل ساشا في النهاية إلى مستشفى الأطفال الملكي في ملبورن بعد أن توقفت عن التنفس وأصيبت بسكتة قلبية

تعتقد عائلة فتاة من السكان الأصليين تبلغ من العمر 12 عامًا توفيت في مستشفى في فيكتوريا أنها لم تتلقى الرعاية المطلوبة من النظام الصحي.





ويجري التحقيق في وفاة الفتاة، التي أطلق عليها الاسم المستعار ساشا، في ملبورن، حيث استمع الطبيب الشرعي بول لاوري إلى أدلة من سبعة شهود على مدى يومين.





توفيت ساشا في مستشفى الأطفال الملكي في 2 أغسطس 2019 بعد أن أمضت أربعة أيام في Central Gippsland Health.



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وتبين من تشريح الجثة أنها توفيت بسبب مضاعفات الأنفلونزا والالتهاب الرئوي وتسمم الدم وأعقب ذلك فشل القلب والجهاز التنفسي.





وقد أوضع تقرير الطبيب الشرعي إن ساشا كانت تشعر بأعراض تشبه أعراض الأنفلونزا منذ 12 يوليو بعد عودتها من رحلة تخييم.





بين يوم 12 يوليو ويوم دخولها المستشفى الإقليمي في 28 يوليو، زارت ساشا أطباء صحة عامة ثلاث مرات حيث قام كل الأطباء بتشخيص إصابتها على أنها مرض فيروسي.





في صباح يوم دخولها المستشفى، استيقظت الفتاة البالغة من العمر 12 عامًا وهي تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة وآلام في الصدر ولم تستطع المشي.





وقيل للطبيب الشرعي إن الأطباء ظلوا يعتقدون أنها مصابة بمرض فيروسي ولم يجروا المزيد من الاختبارات على قلبها.



Signage for the Royal Children’s Hospital is seen in Melbourne, Wednesday, October 6, 2021. The cancer ward of Royal Children’s Hospital in Melbourne has been designated a Tier 1 COVID-19 exposure site. (AAP Image/James Ross) NO ARCHIVING Source: AAP / JAMES ROSS/AAPIMAGE تم نقل ساشا في النهاية إلى مستشفى الأطفال الملكي في ملبورن بعد أن توقفت عن التنفس وأصيبت بسكتة قلبية.





تم وضعها على الفور في العناية المركزة وخضعت لجراحة قلب عاجلة في 1 أغسطس لكنها توفيت في اليوم التالي.





كانت ساشا، التي تم تشخيصها بالتوحد، تخضع لأمر رعاية لحماية الطفل وقت وفاتها.





أخبرت جيني جونز التي تعمل في مجال حماية الطفل محكمة الطب الشرعي أن وزارة الأسرة هي من تمنح الموافقة على أي من قرارات ساشا الطبية.





لكن السجلات أظهرت أن الوزارة لم يتم إخطارها بوجود ساشا في المستشفى إلا في 31 يوليو، بعد ثلاثة أيام من دخولها هناك لأول مرة.





أعطت الوزارة الموافقة على نقل ساشا بشكل عاجل إلى ملبورن في ذلك اليوم.



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كما أخبر والد ساشا التحقيق بأنه مصاب بحالة قلبية تم تشخيصها على أنها حالة وراثية ولكن لم يبحث أي شخص من الوزارة أو المستشفى عن تاريخه الطبي.





أخبر الأب لجنة التحقيق أن المعلومات كان من الممكن أن تحدث فرقًا في رعاية ساشا وأنه يعتقد أن أعراضها لم تؤخذ على محمل الجد.





وفي حديثها خارج المحكمة قبل جلسة الاستماع يوم الاثنين، قالت جدة ساشا من جهة الأب إن الفتاة البالغة من العمر 12 عامًا كانت فتاة فخورة من السكان الأصليين ومليئة بالحياة.





وقالت الجدة للصحفيين: «نشعر بالحزن لأن ساشا لن تكبر ولن نسمع صوتها مرة أخرى يغني».





«كانت تستحق الحصول على العلاج الطبي الذي كانت تحتاجه وقد خذلتها حماية الطفل والمستشفى الإقليمي».





ولا يزال التحقيق مستمرا.





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