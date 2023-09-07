لماذا منعت الحكومة قطر للطيران من زيادة رحلاتها في أستراليا؟ وزيرة النقل تجيب

النقاط الرئيسية: رفضت وزيرة النقل عرضا من الخطوط الجوية القطرية لزيادة رحلاتها في أستراليا

جاء القرار ردا على إخراج 13 امرأة أسترالية قسراً من طائرة قطرية وتفتيشهن بصورة مهينة

وزيرة النقل تؤكد أن الحادث ساهم في قرارها، لكنه لم يكن العامل الوحيد

أشارت وزيرة النقل كاثرين كينج إلى أن حادثة عمليات التفتيش التعسفية عام 2020 كانت عاملاً مساهماً في قرارها بمنع الخطوط الجوية القطرية من إضافة 28 رحلة أسبوعية إضافية إلى أستراليا.





وتأتي هذه التعليقات في وقت تتزايد فيه الضغوط على الحكومة بشأن هذا القرار.



ويُذكر أنه في عام 2020، تم إخراج 13 امرأة أسترالية قسراً من إحدى طائرات الخطوط الجوية القطرية في الدوحة وتفتيشهن بشكل دقيق كما أجبروا على خلع ملابسهن، بينما كان المسؤولون يبحثون عن والدة طفل حديث الولادة تم العثور عليه في حمام المطار.





والجدير بالذكر قيام 5 نساء ممن تم تفيشهن باتخاذ إجراءات قانونية ضد هيئة الطيران المدني القطرية، والخطوط الجوية القطرية.





وقالت كينج: "لا يوجد عامل واحد أشير إليه والذي أثر في قراري بطريقة أو بأخرى، ولكن بالتأكيد، لا أستطيع أن أقول إنني لم أكن على علم بحادثة عام 2020، ولكن بالتأكيد لم يكن هذا العامل الوحيد".



The Australian government has rejected a proposal from Qatar Airways to add additional Australian routes. Source: AAP / Mondadori Portfolio/Sipa USA وأوضحت كينج أن هذا القرار يخدم المصلحة الوطنية.





وأكدت وزيرة النقل أنها اتخذت قرارها في 10 يوليو/تموز، وأبلغت رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي قبل إعلان القرار في 18 يوليو/تموز الماضي.





وأفادت بأنها تشاورت مع زملائها الوزراء وأخذت آراء الأطراف المعنية بعين الاعتبار، دون الكشف عن الجهة المحددة التي تم التشاور معها.



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ومن ناحية أخرى، تعرضت الحكومة لتدقيق شديد بعد كشف النقاب عن أن شركة كوانتاس ضغطت على الحكومة لرفض العرض المقدم من الخطوط الجوية القطرية، مما أثار اتهامات المعارضة الفيدرالية بحماية كوانتاس من المنافسة واتهمت كينج بعدم الشفافية بشأن أسباب قرارها.



