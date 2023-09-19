صفقة لتبادل السجناء بين إيران والولايات المتحدة برعاية قطرية

اتفقت إيران والولايات المتحدة على تبادل السجناء بموجب اتفاق توسطت فيه قطر.





ويقول المسؤولون إن الصفقة تم الانتهاء منها بعد أن وصلت مليارات الدولارات من الأموال الإيرانية التي كانت مجمدة في كوريا الجنوبية إلى الدولة الخليجية، وهو عنصر رئيسي في التبادل المخطط له.





ويأتي التبادل قبيل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث سيتحدث الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.



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لكن التبادل لا يعني انخفاض مستوى التوتر في العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران، التي تقوم الآن بتخصيب اليورانيوم بدرجة أقرب من أي وقت مضى إلى مستويات صنع الأسلحة.





وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني قد أصدر تصريحات بالأمس عن إجراء عملية التبادل.





"بناء على آخر المعلومات المتوفرة لدي، سيتم تبادل السجناء اليوم. وسيتم إطلاق سراح خمسة مواطنين من جمهورية إيران الإسلامية من السجن."





وفي المقابل، تم إطلاق سراح خمسة أميركيين محتجزين في سجن إيفين سيء السمعة في إيران.



