إيران تغلق 150 مصلحة تجارية بسبب عدم احترام الحجاب الإلزامي

أغلقت السلطات في إيران أكثر من 150 مؤسسة تجارية خلال 24 ساعة، بسبب عدم احترام الموظفات إلزامية ارتداء الحجاب، حسبما أعلنت الشرطة الأحد.

Anti Hijab Protests for Mahsa Amini - Iran

Iranian demonstrators clash with police durning protest for Mahsa Amini, a woman who died after being arrested by the Islamic republic's "morality police", in Tehran. Source: ABACA / SalamPix/ABACA/PA/AAP Image

النقاط الرئيسية
  • حملة حكومية لمعاقبة المؤسسات المخالفة لقواعد الحجاب الالزامي
  • فرضت السلطات الإيرانية الحجاب على النساء منذ عام 1979
  • تم تحذير قائدي المركبات من النساء بعدم مخالفة قواعد الحجاب أثناء القيادة
جاء هذا الإغلاق غداة بدء تنفيذ خطّة جديدة وضعتها الشرطة، تستند إلى كاميرات المراقبة والتعرّف على الوجه، من أجل فرض ارتداء النساء للحجاب، الأمر الذي يعدّ إلزامياً منذ الثورة الإسلامية في العام 1979.

ونقلت وكالة "تسنيم" عن المتحدث باسم الشرطة سعيد منتظر المهدي قوله "للأسف، اضطرت الشرطة إلى إغلاق 137 متجراً و18 مطعماً وقاعة استقبال في البلاد بسبب عدم الاهتمام بتحذيرات سابقة" متعلّقة بوجوب ارتداء الحجاب.
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ويأتي هذا التشديد في وقت يتزايد عدد النساء اللواتي يتحدّين قواعد اللباس الإلزامي، خصوصاً ارتداء الحجاب، منذ بداية التظاهرات التي اندلعت على أثر وفاة الشابة مهسا أميني في 16 أيلول/سبتمبر، بعد أيام على اعتقالها لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة.
وأعلنت الشرطة أنّ أصحاب السيارات سيتلقّون أيضاً رسالة تحذير إذا خالفت راكبة قواعد اللباس. وهم يخاطرون بأن يتم حجز سيارتهم في حال تكرار المخالفة.
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وأضاف منتظر المهدي أنّ "خلال الساعات الـ24 الماضية، تمّ تسجيل عدّة مئات من حالات عدم ارتداء الحجاب في السيارات من قبل مفتّش الشرطة وتمّ إبلاغ أصحاب السيارات عن طريق الرسائل النصية".

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نشر في: 17/04/2023 4:21pm
By AFP - SBS
تقديم: Ramy Aly
المصدر: SBS

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