مصرع 9 أشخاص وإصابة العشرات في انفجار صهريج غاز ببغداد

النقاط الرئيسية مصرع 9 أشخاص وإصابة آخرين في انفجار صهريج غاز ببغداد

أكدت السلطات العراقية أن الحادث فني وليس "عملا إرهابيا"

دعا الرئيس العراقي إلى إجراء تحقيق فوري ومحاسبة المقصرين

عاشت بغداد ليلة حزينة مساء السبت بعد توارد أنباء عن انفجار أحد صهاريج الغاز شرق العاصمة العراقية.





وقال قائد عمليّات بغداد أحمد سليم لوكالة الأنباء الرسميّة إنّ انفجار صهريج للغاز شرقي بغداد أسفر عن تسعة قتلى مدنيّين و13 مصابًا. وأكّد أنّ "حادث انفجار الصهريج فنّي وليس عملا إرهابيا".



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في المقابل، قال مصدر طبّي لوكالة فرانس برس الإخبارية إنّ عدد القتلى بلغ 12 في الانفجار الذي سُمع دويّه في مناطق عدّة ببغداد.





وقع الحادث في مرأب مفتوح للسيّارات، قرب ملعب لكرة القدم ومقهى في حيّ سكني شرقي العاصمة.



epa10274284 Iraqis gather at the scene of a gas tanker explosion east of Baghdad, Iraq, 29 October 2022. A gas tanker exploded due to a technical problem near a soccer field and a coffee shop in the al-Bunouk district on 29 October, killing at least nine people and wounding 30 others, according to Baghdad operations command. EPA/AHMED JALIL Source: EPA / AHMED JALIL/EPA وأفاد مصوّر في وكالة فرانس برس بتضرّر نوافذ المنازل المحيطة وسيّارات كانت مركونة هناك.





وقال محمد عزيز (40 عاما) الذي يقطن حيًّا يبعد نحو 100 متر عن موقع الحادث "كنّا جالسين داخل المنزل وشعرنا بعصف قوي وغاز بارد، شعرنا بالاختناق. الأبواب والشبابيك تكسّرت".



عقب الحادث، أعلن رئيس الجمهوريّة عبد اللطيف رشيد في تغريدة أنّه يُتابع "باهتمام النتائج المؤلمة لحادث انفجار الصهريج في حيّ البنوك ببغداد وتسبّبه بوقوع ضحايا وأضرار". ودعا الجهات المعنيّة إلى "إجراء تحقيق دقيق بالحادث ومحاسبة المقصّرين".





وغالبًا ما تقع حوادث في العراق مرتبطة بقلّة الالتزام بإجراءات السلامة.



الرئيس العراقي- عبد اللطيف رشيد Credit: Iraqi parliament/AP مطلع تشرين الأوّل/أكتوبر، لقي أربعة أشخاص حتفهم، بينهم طفلة، في انهيار مبنى بالعاصمة، في حادثة تتكرّر في العراق الذي أنهكت بنيته التحتيّة عقود من الحروب، ويهيمن الفساد المزمن على الحياة العامّة فيه.





في آب/أغسطس الماضي، قضى 8 أشخاص في انهيار مزار شيعي في كربلاء (وسط).





في تمّوز/يوليو 2021، قضى 64 شخصًا جرّاء حريق في مستشفى في مدينة الناصريّة جنوبي البلاد، نجم من انفجار اسطوانات أكسجين.





في نيسان/أبريل من العام نفسه، قُتل 82 شخصًا في حريق اندلع داخل مستشفى في العاصمة.





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