"التوازن بين العمل والحياة هو حلم للكثيرين"هل أستراليا على وشك تقليل أيام العمل لأربعة أيام في الأسبوع؟

النقاط الرئيسية: اقترحت لجنة في مجلس النواب عدة إصلاحات تهدف إلى منح الأستراليين توازناً أفضل بين العمل والحياة

من بين المقترحات إجراء تغييرا من الحكومة الفيدرالية لأيام عمل الأسبوع لمدة أربعة أيام بدل خمسة أيام

تشمل التوصيات الأخرى زيادة مدة الإجازة للوالدين المدفوعة إلى 52 أسبوعا، والحق في ساعات عمل ثابتة

يتم حث حكومة ألبانيزي على الدفع بإجراء محاكمة وطنية لأربعة أيام عمل في الأسبوع لمعرفة كيف يحسن حياة أولئك الذين لديهم عمل ومسؤوليات اأخرى.





وأوصت لجنة برلمانية فيدرالية بإجراء محاكمة مدعومة من الحكومة الفيدرالية لأسبوع العمل لمدة أربعة أيام استناداً إلى نموذج "100: 80: 100"، حيث يحتفظ العمال براتبهم بالكامل ويحافظون على الإنتاجية الكاملة على الرغم من العمل بنسبة 80 في المئة من الأسبوع.





وسيتم نشر المشروع التجريبي المقترح عبر القطاعات ويتم العمل به بالشراكة مع جامعة أسترالية.





وتم اختبار نموذج الأسبوع أربعة أيام بنجاح في شركات في أستراليا وخارجها، حيث أبلغ المشاركون عن تحسن الإنتاجية، والتوازن بين العمل والحياة ، والصحة والرفاهية .



وقالت باربرا بوكوك، رئيسة لجنة مجلس النواب المختارة للعمل والرعاية: "لقد تأخرنا كثيراً".





وأضافت أن المزيد من المرونة للعمال يمكن أن يحسن الإنتاجية بالفعل.





وتقوم منظمة Momentum Mental Health غير الربحية بتجربة نموذج 100: 80: 100 بنتائج إيجابية، مع خطط لتمديد السياسة إلى ما بعد فترة تجريبية مدتها ستة أشهر.



وقالت ديبورا بيلي، الرئيسة التنفيذية للمنظمة، إن تقصير أسبوع العمل أدى إلى تحسين الإنتاجية ورفاهية موظفيها.





وقالت إن العمال الذين لديهم مسؤوليات رعاية كانوا قادرين على حضور المواعيد وقضاء الوقت مع الأطفال أو الآباء المسنين.





"لقد وجدنا أننا منحنا الأشخاص القدرة على تولي أدوار الرعاية تلك، كما زادت إنتاجيتهم".





وقالت إن زيادة الإنتاجية كان ممكناً من خلال أنجاز المزيد في يوم العمل، مثل اجتماعات أقل وأقصر.



ما هي التغييرات الأخرى الموصى بها في مكان العمل؟

يعد أسبوع العمل التجريبي لمدة أربعة أيام أحد الإجراءات العديدة التي تهدف إلى مساعدة الأشخاص على تحقيق توازن أفضل بين مسؤوليات العمل والرعاية.





واقترحت لجنة مجلس النواب أيضاً مراجعة لجنة العمل العادل لساعات العمل الأسبوعية البالغة 38 ساعة، بما في ذلك ما إذا كانت هناك حاجة لساعات أقل.





وبموجب اقتراحها، سيتم منع أرباب العمل من الاتصال بالموظفين خارج ساعات العمل ما لم تكن حالة طارئة.





وتشمل المقترحات الأخرى في التقرير الشامل إيجاد مسار لإجازة الوالدين المدفوعة التي يمولها الكومنولث تصل إلى 52 أسبوعاً.



ويحق لمقدمي الرعاية حالياً 18 أسبوعاً، لكن الحكومة التزمت العام الماضي بتمديد استحقاقات الإجازة إلى 26 أسبوعاً بحلول عام 2026.





وكما دعت اللجنة إلى دفع رواتب أعلى لرعاية الأطفال والإعاقة والعاملين في رعاية المسنين، والحق في قوائم ثابتة يمكن معرفتها.





وقالت السيناتور بوكوك: "التوازن بين العمل والحياة هو حلم بعيد المنال بالنسبة للكثيرين".





"خاصة أولئك الذين يعيشون كابوس تغييرات الدوام في اللحظة الأخيرة التي تجعل العثور على رعاية لأحبائهم أو الأطفال أمراً مستحيلاً".





وفي حين أن أعضاء مجلس النواب من حزب العمل في اللجنة أظهروا دعماً "من حيث المبدأ" للتوصيات، إلا أنهم لاحظوا أن التغييرات المقترحة لا تعكس سياسة الحكومة الحالية.





وكما حذر الطرفان الرئيسيان من التكاليف المترتبة على تبني جميع توصيات اللجنة.





أكملوا الحوار عبر حساباتنا على فيسبوك و تويتر و انستغرام.





توجهوا الآن إلى موقعنا الالكتروني للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.





يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر هذا الرابط أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.



