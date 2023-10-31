إسرائيل تعلن وفاة محتجزة في غزة ونتانياهو يعتبر وقف إطلاق النار "استسلاماً"

رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وقف إطلاق النار في الحرب ضد حماس لأنّه سيكون بمثابة "استسلام" أمام الحركة الفلسطينية، بينما تحتدم المعارك على الأرض داخل قطاع غزة.

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Source: AAP

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية وفاة الألمانية الإسرائيلية شاني لوك، التي خطفتها حركة حماس خلال هجمات السابع من تشرين الأول/أكتوبر، والتي كانت عائلتها قد تواصلت مع السلطات طلباً للمساعدة بشأنها.

وأكد نتانياهو تحقيق "تقدم منتظم"، فيما يستمر القصف الإسرائيلي من دون هوادة على القطاع المحاصر، بعدما وسّعت إسرائيل عملياتها البرية داخله وأكدت أنها تمكنت من تحرير جندية كانت محتجزة لدى حماس.

ورفض نتانياهو بشكل قاطع الدعوات المتزايدة لوقف النار في ظل تصاعد حدّة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

وقال في مؤتمر صحافي في تل أبيب إنّ "الدعوات لوقف إطلاق النار هي دعوات لإسرائيل للاستسلام في مواجهة حماس. هذا لن يحصل"، داعياً المجتمع الدولي للانضمام إلى إسرائيل بطلب "تحرير فوري وغير مشروط" للرهائن الذين تحتجزهم الحركة منذ هجومها في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.
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وأعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس ارتفاع حصيلة القتلى نتيجة القصف الإسرائيلي في قطاع غزة الى 8306، بينهم 3457 طفلاً.

وكانت إسرائيل أنذرت سكان شمال قطاع غزة بضرورة التوجه نحو الجنوب لتجنب عملياتها العسكرية التي تتوسع في الشمال. ولم يمتثل الجميع لهذه التحذيرات، إذ بقي عشرات الآلاف في المنطقة. وقال العديد من سكان القطاع إن خياراتهم للنزوح شبه معدومة، وإنّ كل مناطق القطاع غير آمنة من القصف.

وقالت حركة حماس إنّ "الاشتباكات العنيفة" متواصلة على الأرض بين مقاتليها والجنود الإسرائيليين، وأضافت أنّها أطلقت قذائف مضادة للدبابات في اتجاه "دبابتين" إسرائيليتين.

في حين أعلن الجيش الإسرائيلي فجر الثلاثاء أنّه شنّ غارات جوية ضدّ منشآت ومواقع في جنوب لبنان تابعة لحزب الله المدعوم على غرار حركة حماس من إيران.
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ويأتي هذا الإعلان في وقت تشهد فيه الحدود بين لبنان وإسرائيل منذ ثلاثة أسابيع تبادلاً للقصف بين حزب الله وإسرائيل على وقع الحرب الدائرة في قطاع غزة.

وأعرب البيت الأبيض الإثنين عن "ثقته" بأن عدد شاحنات المساعدات الانسانية التي تدخل قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي مع مصر، سيصل إلى نحو 100 يوميا خلال الأيام المقبلة.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي "المرحلة الأولى التي تحدثنا مع الإسرائيليين بشأنها هي محاولة (زيادة عدد الشاحنات) إلى 100 يوميا... نحن واثقون من قدرتنا على بلوغ ذلك خلال الأيام المقبلة"، مشيراً إلى أن نحو 45 شاحنة عبرت الأحد.

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نشر في: 31/10/2023 12:42pm
المصدر: AFP

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