آلاف الإسرائيليين يحتجون على مشاريع حكومة نتانياهو

النقاط الرئيسية: تظاهر آلاف الإسرائيليين في وسط تل أبيب السبت للأسبوع الخامس على التوالي احتجاجا على الإصلاحات القانونية المثيرة للجدل

صارت الاحتجاجات حدثًا أسبوعيًا في أمسيات السبت منذ أواخر كانون الأول/ديسمبر مع تنصيب حكومة نتانياهو الجديدة

أعلنت حكومته مذاك نيتها مواصلة سياسة التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، فضلاً عن تنفيذ إصلاحات اجتماعية تثير قلق مجتمع المثليين وإصلاحات قضائية

تحدت حشود تحمل الأعلام الإسرائيلية الزرقاء والبيضاء المطر في وسط شارع كابلان، ورفعت لافتات تصف الحكومة الجديدة بأنها "تهديد للسلام العالمي".





وكتب على لافتة أخرى "أنقذوا ديموقراطية إسرائيل من نتانياهو".





صارت الاحتجاجات حدثًا أسبوعيًا في أمسيات السبت منذ أواخر كانون الأول/ديسمبر مع تنصيب حكومة نتانياهو الجديدة التي تعد الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل.





وأفادت وسائل إعلام محلية أن الاحتجاجات خرجت في عشرين مدينة في أنحاء البلاد، وقالت إن عشرات الآلاف تجمعوا في تل أبيب وحدها.



Israeli protesters attend a rally against Prime Minister Benjamin Netanyahu's new hard-right government in the coastal city of Tel Aviv on February 4, 2023. - Thousands of people demonstrated in central Tel Aviv for the fifth week running against controversial legal reforms being touted by Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu's hard-right government. (Photo by JACK GUEZ / AFP) Source: AFP / JACK GUEZ/AFP وكان من بين المتظاهرين في حيفا رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق يائير لبيد الذي قال في مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي "سننقذ بلدنا لأننا غير مستعدين للعيش في بلد غير ديموقراطي".





عاد نتانياهو إلى السلطة بعد انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر على رأس ائتلاف مع أحزاب يمينية ودينية متشددة.





وأعلنت حكومته مذاك نيتها مواصلة سياسة التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، فضلاً عن تنفيذ إصلاحات اجتماعية تثير قلق مجتمع المثليين وإصلاحات قضائية.



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ستسمح الإصلاحات القضائية المثيرة للجدل للبرلمان الإسرائيلي بإلغاء أي قرار للمحكمة العليا بغالبية بسيطة من 61 نائبا في المجلس المكون من 120 مقعدا.





كما ستغير الإصلاحات المقترحة النظام الذي يتم عبره تعيين القضاة، ما يمنح السياسيين مزيدًا من السيطرة على القضاء.





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