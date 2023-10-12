أستراليا تشهد انقساماً مع تصاعد حدة المواجهات في غزة

شكلت إسرائيل حكومة طوارئ بينما قصفت طائراتها غزة واحتشدت دباباتها حول القطاع المحاصر.





وجاء في بيان مشترك لحزب الوحدة الوطنية الذي يتزعمه غانتس أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وافق على تشكيل حكومة حرب مع وزير الدفاع السابق وزعيم حزب المعارضة الوسطي بيني غانتس للتركيز بالكامل على الصراع.



وأصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن تحذيراً موجهاً على ما يبدو إلى أنصار حماس الإيرانيين بعدم استغلال معارك غزة لبدء حرب أوسع في الشرق الأوسط.





وقال الجيش الإسرائيلي إن عدد القتلى في إسرائيل ارتفع إلى 1,200 وأصيب أكثر من 2,700 آخرين جراء الهجوم الذي شنته حماس يوم السبت الفائت.



Prime Minister Benjamin Netanyahu (left) during a situation assessment meeting in Tel Aviv, Israel. Source: EPA / Amos Ben-Gershom/GPO HANDOUT

قصف إسرائيلي على قطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة في غزة أن القصف على قطاع غزة أدى إلى مقتل 1,100 شخص وإصابة 5339 آخرين.





وقال مسؤولون في حماس إن نحو 535 مبنى سكنيا دمر مما أدى إلى تشريد نحو 250 ألف شخص. وبات معظم النازحين يقيمون في ملاجئ خصصتها الأمم المتحدة، بينما تجمع آخرون في الشوارع المدمرة.



محطة توليد الكهرباء في غزة تتوقف عن العمل بعد نفاد الوقود

وتفرض إسرائيل "حصارا كاملا" على غزة لمنع الغذاء والوقود من الوصول إلى القطاع الذي يبلغ عدد سكانه 2.3 مليون نسمة ويعتمد الكثيرون منهم على المساعدات.



وقالت وسائل إعلام تابعة لحماس يوم الأربعاء إن الكهرباء انقطعت بعد توقف محطة الكهرباء الوحيدة عن العمل.





وقالت الحركة إنها لا تزال تقاتل داخل إسرائيل.



A man walks through destruction in the Gaza Strip's Jabalia refugee camp on Wednesday following overnight Israeli airstrikes. Source: Getty / MAHMUD HAMS/AFP via Getty Images من جهتها نشرت إسرائيل دبابات وعربات مدرعة شمال قطاع غزة حيث وردت أنباء عن وقوع اشتباكات، لكنها لم تعلق على ادعاءات حماس.





الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى السماح بدخول الإمدادات الأساسية إلى غزة





قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يوم الأربعاء إنه يجب السماح بدخول الإمدادات الحيوية المنقذة للحياة، بما في ذلك الوقود والغذاء والمياه، إلى غزة.





وصرّح للصحافيين، "نحتاج الآن إلى وصول المساعدات الإنسانية بسرعة ودون عوائق"، شاكراً مصر "على مشاركتها البناءة لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح ولجعل مطار العريش متاحا للمساعدات الحيوية".



US Secretary-General Antonio Guterres reiterated his concern for civilian lives to be protected and stated that humanitarian aid should be delivered to the people of Gaza. Source: AFP / Ed Jones وقالت واشنطن إنها تجري محادثات مع إسرائيل ومصر بشأن ممر آمن للمدنيين من غزة في ظل نقص الإمدادات الغذائية.





وقال حسين الشيخ المسؤول في السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية إنه يجب على المجتمع الدولي التدخل بشكل عاجل لتجنب "كارثة إنسانية كبرى".



انقسام في أستراليا

تشهد أستراليا مسيرات مناهضة لإسرائيل وتجمعات مؤيدة لها مما يعمق الانقسام حيال الموقف من الأحداث المتسارعة في غزة بعد هجوم حماس المباغت على إسرائيل.



A Palestinian man reacts as he stands amid the destruction in the aftermath of Israeli airstrikes in al-Karama district in Gaza City. Source: Getty, AFP / Mahmud Hams في سيدني، اجتمع أفراد من الجالية اليهودية حداداً على ضحايا الهجوم الذي شنته حركة حماس على بلدات إسرائيلية جنوب البلاد.





وتضامن آلاف المواطنين في شرق المدينة مساء الأربعاء مع الجالية اليهودية بعد ارتفاع عدد القتلى في إسرائيل إلى حوالي 1,200 شخص.



وتوجه حوالي 5,000 شخص إلى محمية رودني في مرتفعات دوفر، وكان العديد منهم يحملون الأعلام الإسرائيلية والأسترالية بالإضافة إلى لافتات كتب عليها "السلامة حق" و"متحدون مع إسرائيل".





من جهة أخرى، تعهد رئيس وزراء نيو ساوث ويلز، كريس مينز، بمنع إقامة المزيد من المسيرات المؤيدة للفلسطينيين في سيدني بعد اعتذاره عن السماح بتظاهرة ليلة الإثنين الفائت شهدت عبارات معادية للسامية على درجات دار أوبرا سيدني.



