تعرفوا على الماتيلداس الأصليين: "قمنا بتنظيف السيارات وبعنا القمصان في مباريات الرجال"

النقاط الرئيسية شاركت أولى لاعبات لكرة القدم يمثلن أستراليا ونيوزيلندا في كأس آسيا للسيدات عام 1975

خلال عطلة نهاية الأسبوع، عادت اللاعبات لخوض مباراة ودية ثانية احتفالاً بكأس العالم للسيدات

ظلت اللاعبات الأستراليات تكافحن منذ عقود للحصول على اعتراف رسمي بهن كأول ماتيلداس

جاء موعد مباراة الإعادة بعد حوالي نصف قرن، وبعد أن تقاعدت لاعبات المنتخبين اللذين مثّلا أستراليا ونيوزيلندا في النسخة الافتتاحية لكأس آسيا للسيدات في هونغ كونغ عام 1975.





فقد عادت اللاعبات اللواتي مثلن البلدين في كرة القدم الدولية إلى أرض الملعب في نهاية عطلة الأسبوع لخوض مباراة ودية





بمناسبة كأس العالم لكرة القدم للسيدات 2023.



ورغم أنهم فقدن بعض السرعة وخفة الحركة مقارنة بالمباريات السابقة، لكنهن نجحن بالتعويض عن ذلك بشغفهن بلعبة كرة القدم.





أقيمت المباراة في ملعب مطل على سيدني هاربور، لكن اللعب اقتصر على المشي بدلاً من الجري.





وكانت النتيجة التعادل السلبي، لكن المهم بالنسبة للاعبات لم يكن الفوز بل الاحتفال بصداقة امتدت لـ 48 عاماً.



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في عام 1975، كان الاستثمار في رياضة كرة القدم النسائية شبه معدوم، وكان على اللاعبات أن يكافحن طويلاً لتمثيل بلدانهن على الساحة الدولية.





قالت بات أوكونور، قائدة المنتخب الأسترالي لعام 1975، إن الفريق فعل كل ما في وسعه لدفع ثمن الرحلة إلى هونغ كونغ.





"قمنا بتنظيف السيارات، وبعنا القمصان في مباريات الرجال، فعلنا كل شيء يمكن أن نفكر فيه لجمع الأموال، ونجحنا".





على الرغم من أدائه الرائد في الملاعب، كان على أول فريق كرة قدم نسائي أسترالي أن يناضل لحوالي خمسة عقود من أجل الحصول على اعتراف رسمي.



كانت جميع اللاعبات من نيو ساوث ويلز، لكنهن حصلن على إذن من مجلس الإدارة بارتداء الزي الوطني.





وتم الاعتراف بهن من قبل Football Australia في أيار/مايو، لكنهن لا يعتبرن حتى الآن ماتيلداس كاملات العضوية.





ومع ذلك، لا يمكن إنكار دورهن الكبير في تاريخ الرياضة.





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