لماذا تمنع شروط التأشيرة بعض المهاجرين من مغادرة أستراليا؟

اجتمع الآلاف من أصحاب الإقامات بعائلاتهم وذهبوا في رحلات الأحلام إلى الخارج منذ أن فتحت البلاد حدودها بالكامل للعالم في فبراير 2022.





لكن بعض المهاجرين ما زالوا غير قادرين على المغادرة بسبب شروط التأشيرة الخاصة بهم. وإذا فعلوا ذلك فإنهم يواجهون خطر فقدان الحياة التي عملوا بجد لبنائها.





قالت تامسين شيميل البالغة من العمر 34 عامًا لـ SBS News في وقت سابق من هذا العام إنها في وضع غريب لا تعرف ماذا تفعل فيه.





«سيكون من الصعب اتخاذ قرار إذا توفي والدي».





تامسين من جنوب إفريقيا. لا يزال والدها المسن هناك وهو مريض. وهي تعيش حاليًا مع زوجها الأسترالي داني في كوفس هاربور على الساحل الشمالي لنيو ساوث ويلز.



Tamsyn and her family in South Africa. Source: Supplied التقى الزوجان في يونيو 2019 في كيب تاون، وعندما عاد داني إلى أستراليا في وقت لاحق من ذلك العام، واصل الزوجان علاقتهما عن بعد. ولكن عندما انتشرت جائحة كوفيد-19 وأغلقت أستراليا حدودها في مارس 2020، ظلت تامسين عالقة.





في سبتمبر التالي، حصلت على إعفاء يسمح لها بالسفر إلى أستراليا بتأشيرة زائر لمدة ثلاثة أشهر (تمكنت من تمديدها). وأرادت هي وداني التقدم للحصول على تأشيرة شريك ولكن لم يكن لديهما مبلغ الـ 8,000 دولار المطلوب لذلك. ثم تقدمت بطلب للحصول على تأشيرة مؤقتة أخرى وتم وضعها في تأشيرة Bridging Visa A.





وبمجرد أن ادخر الزوجان ما يكفي من المال، تقدما بطلب للحصول على تأشيرة شريك. ونظرًا لأن تامسين لم تكن تحمل تأشيرة أساسية عندما قدمت طلب تأشيرة الشريك، فقد تم وضعها بعد ذلك على Bridging Visa C، مما جعلها غير قادرة على السفر.



ما هي التأشيرة المؤقتة؟

التأشيرة المؤقتة هي نوع من أنواع التأشيرات الأسترالية التي تسمح لمقدمي طلبات التأشيرة بالبقاء في أستراليا أثناء معالجة التأشيرة الأساسية.





وتشير الإحصاءات الصادرة عن وزارة الشؤون الداخلية إلى أنه اعتبارًا من 31 يناير من هذا العام كان هناك 192,000 شخص يحملون تأشيرات مؤقتة في أستراليا .





ويمكن أن تتراوح أوقات الانتظار من ستة إلى 36 شهرًا.



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حالة تأشيرة تامسين تعني أنها غير قادرة على العودة إلى بلدها لرؤية أسرتها وأيضًا أن خططها هي وزوجها لتأسيس أسرة معلقة حيث أنهم يرغبون في السفر إلى جنوب إفريقيا لتبني طفل.





من الناحية العملية كان بإمكان تامسين العودة إلى جنوب إفريقيا، لكن ذلك من الممكن أن يعرض تأشيرة الشريك التي ما زالت قيد المعالجة إلى الخطر.





تقول السيدة زيفي سوفلاكيس وهي شريكة في Ethos Migration Lawyers في ملبورن: "يمكن لحاملي تأشيرة Bridging Visa C مغادرة البلاد، لكن لا يمكنهم العودة بنفس التأشيرة. هناك طرق للتغلب على هذه العقبة في بعض الحالات، لكنها تعقد وضع الهجرة بشكل كبير.





ولا تؤخذ الظروف الشخصية في الاعتبار عند إصدار تأشيرات BVC أو BVE.





أضافت السيدة سوفلاكيس: «يعتمد ذلك على حالة مقدم الطلب في وقت تقديم طلب التأشيرة الجديد».



تامسين (على اليمين) مع شقيقتها غوليثين في كيب تاون في ديسمبر 2019. Source: Supplied

العيش في طي النسيان

التأشيرات المؤقتة ليست التأشيرات الوحيدة التي تسبب قيود على السفر.





يتم إصدار تأشيرات Safe Haven Enterprise (SHEVs) وتأشيرات الحماية المؤقتة (TPVs) للأشخاص الذين يطلبون اللجوء في أستراليا والذين وصلوا بالقارب. SHEVS صالحة لمدة خمس سنوات و TPVs صالحة لمدة ثلاث سنوات، ويمكن تجديد كلاهما.





يمكن لحاملي هذه التأشيرات التقدم بطلب للحصول على إذن للسفر، ولكن فقط إذا كان لديهم سبب مقنع.



أخبار جيدة لتامسين

بينما كانت SBS News تستعد لنشر هذه القصة، تلقت تامسين خبرًا بأنها حصلت على تأشيرة شريك.





وهي الآن قادرة على السفر إلى الخارج لرؤية والدها ويمكنها هي وداني بدء خططهما لتكوين أسرة.





وقالت: «أشعر بالارتياح حقًا لانتهاء الأمر ولتمكني من مغادرة البلاد في أي وقت».





لكن سنوات عدم اليقين الناجمة عن إغلاق الحدود وأوقات انتظار التأشيرات كان لها تأثير.





«إن مجرد عدم معرفة الإطار الزمني وحقيقة أنه لا يمكنك المغادرة والعودة هو الشيء الذي يجعل الأمر فظيعًا مع وجود أب وأم مسنين.»





وقد قالت وزارة الشؤون الداخلية إنها لا تعلق على الحالات الفردية.





وأضاف متحدث باسم الوزارة في بيان إن التأشيرات المؤقتة (BVs) «لا تمنع أي شخص من مغادرة أستراليا، ولكن في معظم الحالات ستنتهي صلاحية التأشيرة المؤقتة عند المغادرة».





«تواصل الإدارة استكشاف طرق لتحسين تقديم خدماتها، بما في ذلك كيفية تخصيص التاشيرات المؤقتة وإدارتها.»





في سبتمبر من العام الماضي أعلنت الحكومة عن مراجعة شاملة لنظام الهجرة في أستراليا. منذ الإعلان، بدأت الإدارة في إجراء تغييرات لتبسيط الإقامة الدائمة.





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