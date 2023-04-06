السياسية الأم التي هزت السرير بيمينها ونيوزيلندا بيسارها: وداعاً جاسيندا أرديرن

النقاط الرئيسية ألقت جاسيندا أرديرن كلمتها الأخيرة أمام برلمان نيوزيلندا

تطرقت في حديثها لتغير المناخ ووباء كوفيد وتحديات القيادة

سوف تتخلى أرديرن عن مقعدها في 15 نيسان/أبريل لتبدأ حياتها المهنية بعيداً عن السياسة

ودعت جاسيندا أرديرن البرلمان النيوزيلندي بخطاب وداعي مؤثر، دعت فيه لمزيد من التنوع في القيادة، ووجهت نداءً لإبقاء التغيّر المناخي بعيداً عن المماحكات السياسية.





قالت السياسية البالغة من العمر 42 عاماً إنها سعيدة بأن تُعرف باسم "أم نيفي" فيما تستعد لفصل جديد من حياتها.





خاطبت رئيسة الوزراء النيوزيلندية السابقة زملاءها للمرة الأخيرة يوم أمس الأربعاء، فيما كان رؤساء الوزراء السابقون ونجوم بارزون يشاهدون خطابها من الصالات العامة التي اكتظت امتلأت بالحضور.



'التغير المناخي أزمة'

دخلت أرديرن البرلمان وهي في الـ 28 من عمرها، وعندما تولى حزب العمال السلطة تحت قيادتها في عام 2017، أصبحت أصغر رئيسة للحكومة في العالم.





وقالت: "ترددي الداخلي في تولى زمام القيادة قابله إحساس كبير بالمسؤولية".





كان تغير المناخ حاضراً على الدوام في أبرز خطاباتها، من خطابها الأول للأمة إلى إطلاق حملتها الانتخابية، وصولاً إلى حفل الوداع.



وقالت: "تغير المناخ أزمة. إنه مسؤوليتنا. لذلك فإن أحد الأشياء القليلة التي سأطلبها من البرلمان عند مغادرتي هو أن تبعدوا السياسة عن قضية تغير المناخ".





"ستكون هناك دائماً اختلافات في السياسة ولكن تحت ذلك لدينا ما نحتاجه لتحقيق التقدم الذي يجب أن نفعله".





تعد البنية التحتية لمعالجة تغير المناخ في نيوزيلندا، بما في ذلك قانون الانبعاثات الصفرية الكربونية واللجنة المناخية المستقلة وميزانيات الكربون، من إنجازات أرديرن المميزة.



شكر خاص للجالية المسلمة

كما تقدمت بشكر خاص للجالية الإسلامية في نيوزيلندا، الذين قالت إنهم أذهلوها بردهم الحازم على الهجوم الإرهابي على مساجد كرايستشيرش.





وتم دعوة عدد من الناجين والأرامل من المجزرة التي خلّفت 51 قتيلاً في عام 2019 لحضور خطاب أرديرن الوداعي.



Jacinda Ardern at Christchurch's Al Noor mosque in 2020, where she unveiled a memorial plaque in memory of the victims of the terror attack. Source: AAP, AP / Mark Baker

"مفاجأة" بعد فشل محاولات عدة للإنجاب

وصفت أرديرن في ختام حديثها معركتها لإنجاب ابنتها نيف، وهي حالياً في الرابعة من عمرها، عندما تولت منصبها في رئاسة الوزراء.





وقالت: "عندما ترشحت للبرلمان في العشرينات من عمري، أتذكر خوفي من أنني كنت أختار طريقاً يعني أنني لن أنجب أطفالاً".



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"خضت محاولات فاشلة مع أطفال الأنابيب عندما أصبحت زعيمة لحزب العمال. اعتقدت أنني لن أكون فيه أماً".





"وبدلاً من معالجة ذلك، قمت بحملة لأصبح رئيسة للوزراء".





"تخيلوا دهشتي عندما اكتشفت بعد شهرين أنني حامل".



Jacinda Ardern with her husband Clarke Gayford and daughter Neve at the Queen's State Memorial Service in Wellington, New Zealand. Source: AAP, AP / Mark Mitchell

يمكن للقادة أن يكونوا "لطيفين''

وقالت أرديرن إنها تريد أن تكون فترة ولايتها مصدر إلهام للآخرين من خلفيات قيادية غير تقليدية وأن تكون مثالاً يحتذى به.





ماذا تخطط جاسيندا أرديرن للمستقبل؟





أعلنت أرديرن تقاعدها من السياسة في كانون الثاني/يناير، قائلة إنها بعد صيف من البحث عن الذات "لم يكن لديها ما يكفي" لمواصلة خوض الانتخابات المقرر إجراؤها في 14 تشرين الأول/أكتوبر.





وسوف تستقيل من مقعدها في 15 نيسان/أبريل بعدما شغلت المنصب لولايتين تمهيداً لبدء حياتها المهنية بعيداً عن السياسة.





ستواصل أرديرن عملها في مكافحة التطرف على الإنترنت بصفتها المبعوثة الخاصة لنيوزيلندا في "نداء كرايستشيرش"، وهي شراكة متعددة الأطراف بين شركات التكنولوجيا ودول عدة حول العالم.





ستشغل أيضاً مقعداً في مجلس إدارة مشروع الأمير ويليام للحفاظ على البيئة.





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