تباين ردود الفعل حول اعلان الاحرار موقفهم الرافض لصوت السكان الاصليين

بعض نواب الاحرار أعلنوا صراحة تأييدهم للصوت رغم موقف الحزب الرسمي الرافض له

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Source: AAP

تباينت ردود الفعل ازاء اعلان حزب الاحرار موقفه الرافض لصوت السكان الاصليين في البرلمان.

فقد وصف رئيس الوزراء انتوني البانيزي موقف الاحرار بالمخيب للامال حيث قال انه كان يتوقع حصول توافق بين الحزبين الرئيسين بشأن دعم الصوت.

وكان زعيم الاحرار بيتر داتون قد أكد موقف الحزب الرافض لمقترح الصوت بصيغته الحالية وذلك بعد اجتماع عقدته غرفة الحزب.

ويريد داتون إدخال تغييرات على الصوت للحد من قدرته على تقديم المشورة للحكومة الفيدرالية - وهو أمر يقول المدافعون إنه أمر بالغ الأهمية لتجاوز كون الصوت مجرد صوتا رمزيا.

وقال داتون انه يتوقع من نواب حزب الاحرار الالتزام بالموقف الرسمي ل وبعد ساعات من اعلان موقف الحزب، قال النائب الاحراري أندرو براغ إنه سيعبر عن آرائه الشخصية حول صوت السكان الاصليين ويدعو الناخبين إلى دعم حملة "نعم" ، رغم تبني حزب الاحرار موقف دعم حملة "لا" رسميًا.
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وفي حديثه عبر سكاي نيوز ، قال النائب براغ إن لديه وجهة نظر مختلفة عن موقف الحزب الرسمي - وسيكون لديه مساحة للتعبير عن هذا المنظور.

من جانب اخر، قال توماس ماير ، عضو مجموعة عمل استفتاء الصوت إلى البرلمان ، ان الحصول على التأكيد النهائي لموقف حزب الاحرار يوفر الوضوح حتى يمكن للنقاش أن يمضي قدمًا مع مجموعات أخرى.

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نشر في: 6/04/2023 7:35am
By Saleem Al-Fahad
المصدر: SBS

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