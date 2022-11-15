مؤسس أمازون جيف بيزوس يتعهد بالتبرع بمعظم ثروته البالغة 185 مليار دولار: لكن لمن؟

النقاط الرئيسية جيف بيزوس يقول إنه يخطط للتخلي عن معظم ثروته البالغة 185 مليار دولار خلال حياته

مؤسس أمازون هو أحدث ملياردير يقدم مثل هذا التعهد

لم يحدد بيزوس كيف أو لمن سيتبرع بالمال

يخطط مؤسس أمازون جيف بيزوس للتخلي عن معظم ثروته، ليصبح أحدث ملياردير يتعهد بالتبرع بجزء كبير من ثروته الضخمة.





أعلن بيزوس، الذي تقدر مجلة فوربس قيمة ثروته حالياً بنحو 124.1 مليار دولار أميركي (185.3 مليار دولار أسترالي)، عن نيته التبرع بثروته في مقابلة مع سي إن إن أجراها برفقة صديقته لورين سانشيز وأذيعت يوم الإثنين.





ولم يحدد الملياردير كيف أو لمن سيتبرع بالمال، وقال خلال المقابلة: "الجزء الصعب هو معرفة كيفية القيام بذلك بطريقة فعالة".





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بعد ساعات فقط من الإعلان، ظهرت تقارير تفيد بأن أمازون تخطط لتسريح حوالي 10,000 موظف في أقسام الشركات والتكنولوجيا، بدءاً من هذا الأسبوع.





وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد أعلنت عن هذه الخطوة التي تمثل حوالي 3 في المائة من موظفي شركة أمازون، وستكون بمثابة أكبر تخفيض من هذا القبيل حتى الآن.





في حين أن الحد الأدنى للأجور المدفوعة لموظفي أمازون في الولايات المتحدة هو أكثر من ضعف المعدل الوطني، واجهت الشركة في السنوات الأخيرة انتقادات متزايدة بشأن ظروف عملها.





وزعمت مجموعات العمل وموظفو أمازون أن الشركة لا تقدم لموظفيها كل ساعة أوقات استراحة كافية، وتعتمد كثيراً على مقاييس إنتاجية صارمة، ولديها ظروف عمل غير آمنة، وقد أعاقت الجهود المبذولة لتكوين نقابات العمال.



كما تعرض بيزوس لانتقادات لعدم توقيعه على تعهد العطاء، وهي الحملة التي أطلقها بيل غيتس وميليندا فرينش غيتس ووارن بافيت لتشجيع المليارديرات على التبرع بمعظم ثروتهم من خلال العمل الخيري.





واستقال بيزوس البالغ من العمر 58 عاماً من منصب الرئيس التنفيذي لشركة أمازون العام الماضي لتكريس المزيد من الوقت للأعمال الخيرية والمشاريع الأخرى.





وقد تعهد بمبلغ 10 مليارات دولار أمريكي (15 مليار دولار أمريكي) لمكافحة تغير المناخ كجزء من مبادرة صندوق بيزوس للأرض. ووفقاً لـ The Chronicle of Philanthropy ، فقد تبرع بمبلغ 510.7 مليون دولار أميركي (762.4 مليون دولار أسترالي) لمؤسسات غير ربحية العام الماضي.





وأعلن بيزوس وسانشيز السبت الفائت أيضاً عن منحة بدون قيود بقيمة 100 مليون دولار أمريكي (149 مليون دولار أسترالي) للمغنية دوللي بارتون، التي تمت الإشادة بعملها الخيري الذي ساعد في إنشاء لقاح موديرنا، وكان بيزوس قد قدم منحة مماثلة للشيف خوسيه أندريس والمعلق على شبكة سي إن إن فان جونز العام الماضي.





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