عدد سكان العالم يصل إلى 8 مليار نسمة: متى سيبدأ بالانخفاض؟

النقاط الرئيسية من المتوقع أن ينمو عدد سكان العالم إلى 8 مليار نسمة يوم الثلاثاء، وهو أعلى بثلاث مرات مما كان عليه في عام 1950

يمكن أن ينخفض معدل النمو العالمي إلى حوالي 0.5 في المائة بحلول عام 2050 بسبب انخفاض معدلات الخصوبة

تتوقع الأمم المتحدة أن يبلغ عدد السكان ذروته عند حوالي 10.4 مليار في ثمانينيات القرن العشرين قبل أن يبدأ في الانخفاض

من المتوقع أن ينمو العالم إلى 8 مليارات شخص يوم الثلاثاء، أي أكثر بثلاثة أضعاف مما كان عليه في عام 1950 عندما كان يبلغ عدد سكان العالم 2.5 مليار شخص.





وسيستمر عدد السكان في العالم بالنمو في العقود القادمة، وإن كان بوتيرة أبطأ ومع وجود تفاوت بين المناطق، قبل أن يبدأ في النهاية بالانخفاض.





فيما يلي النقاط الرئيسية، وفقاً لتحليلات الأمم المتحدة.



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The global population is more than three times higher than the 2.5 billion global headcount in 1950 and it will continue to grow before peaking and then steadily declining. Source: SBS

النمو السكاني آخذ في التباطؤ

قالت راشيل سنو من صندوق الأمم المتحدة للسكان لوكالة فرانس برس إن معدل النمو السكاني في العالم بلغ ذروته في أوائل الستينيات، ومنذ ذلك الحين تباطأ بشكل كبير.





وانخفض النمو السنوي من 2.1 في المائة بين عامي 1962 و1965 إلى أقل من 1 في المائة في عام 2020.





ومن المحتمل أن ينخفض هذا الرقم إلى حوالي 0.5 في المائة بحلول عام 2050 بسبب استمرار انخفاض معدلات الخصوبة، حسب تقديرات الأمم المتحدة.



The population growth rate of Australia and the world is steadily decelerating due to declining fertility rates. Source: SBS

عدد السكان يبلغ الذروة هذا القرن

نظراً للزيادة في متوسط العمر المتوقع بالإضافة إلى عدد الأشخاص في سن الإنجاب، تتوقع الأمم المتحدة أن يستمر عدد السكان في النمو إلى حوالي 8.5 مليار في عام 2030، و9.7 مليار في عام 2050، وصولاً إلى الذروة عند حوالي 10.4 مليار في عام 2080.





ومع ذلك، قامت مجموعات أخرى بحساب أرقام مختلفة.





وقدّر معهد القياسات الصحية والتقييم (IHME) ومقره الولايات المتحدة في دراسة أجريت عام 2020 أن عدد سكان العالم سيزداد بحد أقصى بحلول عام 2064، دون أن يصل أبداً إلى 10 مليارات، وتوقع أن ينخفض إلى 8.8 مليار بحلول عام 2100.



وقال شتاين اميل فولست، المؤلف الرئيسي لدراسة معهد IHME، لوكالة فرانس برس "نحن أقل منهم (في الأمم المتحدة) وأعتقد أن لدينا سبباً وجيهاً".





ويقول الأستاذ في جامعة واشنطن إنه في ظل "نموذج الخصوبة المختلف تماماً"، لن يصل عدد السكان إلا إلى ما بين تسعة إلى 10 مليارات نسمة.



معدلات الخصوبة آخذة في الانخفاض

في عام 2021، كان متوسط معدل الخصوبة 2.3 طفل لكل امرأة على مدار حياتها، انخفاضاً من حوالي خمسة في عام 1950، وفقاً للأمم المتحدة التي تتوقع أن ينخفض هذا الرقم إلى 2.1 بحلول عام 2050.





وتقول سنو: "لقد وصلنا إلى مرحلة في العالم حيث تعيش غالبية الشعوب في هذا العالم في بلد أقل من معدل الخصوبة البديلة" ، أو ما يقرب من 2.1 طفل لكل امرأة.



Global fertility rates are gradually dipping, which means eventually our population will decline too. Source: SBS

متوسط العمر المتوقع آخذ في الارتفاع والسكان يشيخون

من العوامل الرئيسية الدافعة للنمو السكاني العالمي أن متوسط العمر المتوقع في ازدياد مستمر. فقد كان 72.8 سنة في عام 2019، بزيادة تسع سنوات عن عام 1990.





وتتوقع الأمم المتحدة أن يبلغ متوسط العمر المتوقع 77.2 سنة بحلول عام 2050.





نتيجة لذلك، وبالتزامن مع تراجع الخصوبة، من المتوقع أن ترتفع نسبة الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاماً من 10 في المائة في عام 2022 إلى 16 في المائة في عام 2050.





سيكون لذلك تأثير على أسواق العمل وأنظمة المعاشات التقاعدية الوطنية التي ستتطلب المزيد من التمويل لضمان رعاية المسنين.





وتقول سنو إن عددا متزايدا من البلدان تتواصل مع منظمتها، متسائلة "كيف يمكن لصندوق الأمم المتحدة للسكان مساعدتنا على فهم أفضل لما يمكن أن نفعله لزيادة عدد سكاننا".



The global proportion of people over 65 is expected to rise from 10 per cent in 2022 to 16 per cent in 2050. Source: SBS

تنوع غير مسبوق

في ظل المتوسطات العالمية يوجد بعض التفاوت على المستوى الإقليمي.





على سبيل المثال، تتوقع الأمم المتحدة أن يأتي أكثر من نصف النمو السكاني بحلول عام 2050 من ثمانية بلدان فقط هي جمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر وإثيوبيا والهند ونيجيريا وباكستان والفلبين وتنزانيا.





كما أن متوسط العمر في مختلف المناطق له معنى أيضاً، حيث يبلغ حالياً 41.7 عاماً في أوروبا مقابل 17.6 عاماً في إفريقيا جنوب الصحراء، وفقاً للسيدة سنو، التي تقول إن الفجوة "لم تكن كبيرة كما هي اليوم".



ويمكن أن تتساوى هذه الأرقام، ولكن على عكس الماضي عندما كان متوسط أعمار البلدان في الغالب من الشباب، تقول سنو إنه "في المستقبل، قد نكون أقرب في العمر، ومعظمهم من كبار السن".





ويعتقد بعض الخبراء أن هذه الاختلافات الديموغرافية الإقليمية قد تلعب دوراً أساسياً في الجغرافيا السياسية للمضي قدمًا.



الهند لتتفوق على الصين

في توضيح آخر للاتجاهات المتغيرة، ستتبادل الدولتان الأكثر اكتظاظاً بالسكان، الصين والهند، الأماكن على المنصة في وقت مبكر من عام 2023، وفقاً للأمم المتحدة.





سيبدأ عدد سكان الصين البالغ 1.4 مليار نسمة بنهاية المطاف في الانخفاض، حيث سينخفض إلى 1.3 مليار بحلول عام 2050، حسب تقديرات الأمم المتحدة.





وبحلول نهاية القرن، يمكن أن ينخفض عدد سكان الصين إلى 800 مليون نسمة.





ومن المتوقع أن يتجاوز عدد سكان الهند، الذي يقل حالياً عن عدد سكان الصين بقليل، جارتها الشمالية في عام 2023، وأن ينمو إلى 1.7 مليار بحلول عام 2050 على الرغم من أن معدل الخصوبة قد انخفض بالفعل.



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وستظل الولايات المتحدة ثالث أكبر دولة من حيث عدد السكان في عام 2050، حسب أرقام الأمم المتحدة، لكنها ستتعادل مع نيجيريا بـ 375 مليون نسمة.





الجدير بالذكر أن عدد سكان أستراليا يبلغ حالياً 26 مليون نسمة.





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