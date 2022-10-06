"لن أسمح لهذا الرجل بإعطائي دروسا": 10 سنوات على خطاب جوليا جيلارد التاريخي ضد ذكورية توني أبوت

في هذا الشهر تحل ذكرى مرور عقد من الزمان منذ أن قامت رئيسة الوزراء السابقة جوليا جيلارد بإلقاء خطاب مؤثر في البرلمان الأسترالي حول التحيز الجنسي وكراهية النساء، ولكن لا زالت أصدائه تتردد بين الحين والآخر حول المساواة بين الرجل والمرأة.





ربما كان الوقت الذي قضته جيلارد كرئيسة للوزراء استمر ثلاث سنوات فقط، لكن زعيمة حزب العمال السابقة قدمت واحدة من أكثر اللحظات التي لا تنسى في التاريخ السياسي الأسترالي.





في 9 أكتوبر 2012، تعرضت أول رئيسة وزراء للبلاد لضغوط هائلة لإبقاء حكومتها في السلطة وسط الفضائح والهجمات الشخصية المتزايدة من قبل الخصوم السياسيين.





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في عام 2011، تم تداول لقطات ظهر فيها زعيم المعارضة آنذاك توني أبوت في تجمع مناهض لضريبة انبعاثات الكربون وبجواره لافتات تسميها "جوليار"، "عاهرة بوب براون (زعيم حزب الخضر)" ولافتة أخرى تقول "تخلصوا من الساحرة".



Opposition leader Tony Abbott speaking in March 2011. Source: AAP / Alan Porritt كانت هنالك انتقادات حادة لملابسها وصورة تظهر وعاء فاكهة فارغًا في مطبخها، في إشارة رمزية لعدم قدرة جيلارد على الإنجاب.





قالت جيلارد في وقت لاحق إنها كانت تتمنى لو أنها تحدثت مبكرا عن التغطية الإعلامية المتحيزة ضد المرأة، موضحة إنها "لم تدرك أنها ستنتشر بشدة كما حدث". ولكن تحت ضغط في البرلمان، تناولت جيلارد القضية في خطاب تم التصويت عليه باعتباره "أكثر اللحظات التي لا تُنسى" في تاريخ التلفزيون الأسترالي من خلال استطلاع لصحيفة Guardian Australia هذا العام.



Julia Gillard in 2012. Source: AAP / Alan Porritt قالت جيلارد إنها كانت في البداية "مرتبكة ومبتهجة" من ردة الفعل القوية للخطاب، بما في ذلك من وسائل الإعلام في جميع أنحاء العالم، وحتى أنها مستاءة من أن سنوات عملها البرلماني قد تم اختزالها في لحظة واحدة، لكنها تصالحت مع هذا الأمر منذ ذلك الحين.





صرحت لمجلة هارفارد بيزنس ريفيو في عام 2019: "في نهاية المطاف، إذا كان هذا هو الشيء الوحيد الذي يعرفه الناس في الخارج عن السياسة الأسترالية - وغالبًا ما يكون - فهذا شيء جيد جدًا يجب معرفته".





من هو "سليبري بيت"؟





في العام الذي سبق الخطاب، تمكنت جيلارد من إقناع النائب المعارض، بيتر سليبر، بأن يصبح رئيسًا لمجلس النواب، مما يعني أن أحد نوابها لم يكن بحاجة لتولي هذا الدور. وقد ضمن ذلك حصول حزب العمال على مقاعد كافية للبقاء في السلطة.





كان أحد الأسباب التي دفعت سليبر، النائب عن ولاية فيشر في ولاية كوينزلاند ، إلى خيانة حزبه هو أنه كان في طريقه لخسارة الانتخابات الأولية لمقعده عن حزب الأحرار.





وبحسب ما ورد أطلق عليه البعض في كانبرا لقب "Slippery Pete" - وهو اسم تكرر في وسائل الإعلام - بسبب حوادث مزعومة لسلوك مخمور وتساؤلات حول استخدامه لاستحقاقات السفر البرلمانية في غير موضعها.



Peter Slipper and Julia Gillard during Question Time at Parliament House. Source: AAP / Lukas Coch اعترف سليبر: "لقد ارتكبت بعض الأخطاء، كما تكشف بعض القصص عني"، عندما تولى منصب المتحدث، لكنه ألقى باللوم على علاج الأسنان بدلاً من أن يكون مخمورًا عندما تم رفض السماح له بالصعود إلى الطائرة في عام 2003، وقال إن واقعة طرده من ملهى ليلي في كانبرا في عام 2007 كانت "غير مبررة على الإطلاق".





كما تمكن من الفوز باستئنافه ضد إدانته بإساءة استخدام قسائم سيارات الأجرة الممولة من دافعي الضرائب لزيارات غير متعلقة بالوظيفة لمصانع النبيذ خارج كانبرا في عام 2015.





اختار أبوت في وقتها الاستمرار في دعم سليبر ولكنه قرر بعد ذلك استبداله. ارتفع غضب المعارضة عندما انشق سليبر عن التحالف البرلماني المبرم.





بدأت ترتيبات حزب العمال مع سليبر في الانهيار عندما اتهم الموظف جيمس أشبي سليبر بالتحرش الجنسي. كشفت إجراءات المحكمة عن رسائل نصية أرسلها سليبر إلى آشبي تستخدم لغة متحيزة جنسياً. وصلت المزاعم إلى ذروتها في 9 أكتوبر 2012 - يوم خطاب جيلارد - عندما طالب أبوت باستقالة سليبر من منصب رئيس مجلس النواب، وهو اقتراح لم يلقى قبولا، على الرغم من استقالته في وقت لاحق من ذلك اليوم.





وتبين فيما بعد أن ادعاء التحرش الجنسي له دوافع سياسية وتم استبعاده من المحكمة. نجح آشبي في استئناف هذا القرار الذي زعم أنه حقق "نتائج مهمة ... أن المضايقة حدثت بالفعل".





قال سليبر إن هذا الاقتراح "غير صحيح تمامًا" وأن قرار المحكمة يعني فقط أن آشبي يمكنه عرض ادعاءاته أمام المحكمة لفحصها - لكن آشبي قرر سحب قضيته.





تعليقات حول والد جيلارد





قبل خطاب جيلارد، قال أبوت للبرلمان: "هذه حكومة مستعدة للغاية للكشف عن التحيز الجنسي - لاكتشاف كراهية النساء، ويغضون الطرف عندما يجدوها لدى أحد مؤيديهم".





وتابع أبوت "كل يوم يقف فيه رئيس الوزراء في هذا البرلمان للدفاع عن رئيس مجلس النواب سيكون يوما آخر من أيام العار لهذا البرلمان ويوم آخر من العار على حكومة كان من المفترض أن تموت من العار".





رددت كلماته كلمات المذيع السابق في إذاعة 2 جيجا بايت، آلان جونز ، الذي قال إن والد جيلارد "مات من العار'' ، بعد فترة وجيزة من وفاته في عام 2012.



Alan Jones attacked Julia Gillard on air. في حديثه في حفل عشاء لشباب حزب الأحرار في سيدني، قال جونز: "كل شخص في التجمع الانتخابي لحزب العمال يعرف أن جوليا جيلارد كاذبة، الجميع. سأصل إلى ذلك بعد قليل. توفي الرجل العجوز مؤخرًا قبل بضعة أسابيع من العار. أعتقد أن لديه ابنة تكذب في كل مرة تترشح فيها للبرلمان".





اعتذر جونز لاحقًا عن تلك التصريحات.





جيلارد تلقي خطابها التاريخي





عندما نهضت جيلارد لمعارضة اقتراح أبوت الذي يطالب باستقالة سليبر، ظهر إحساسها بالغضب تجاه أبوت على الفور، حيث قامت بإلقاء الكلمات الخالدة الآن: "لن أتلقى محاضرات عن التحيز الجنسي وكره النساء من قبل هذا الرجل. . لن تقبل الحكومة محاضرات عن التمييز الجنسي وكره النساء من قبل هذا الرجل - ليس الآن، ولا أبدًا".





استمر خطابها 15 دقيقة في سرد التعليقات السابقة التي أدلى بها أبوت وبعض التصرفات التي تعرضت لها جيلارد نفسها، في حين أظهر البث المباشر أبوت وهو يبدو غير مرتاح في الجلسة أكثر وأكثر.





تحكي جيلارد "شعرت بالإهانة عندما خرج زعيم المعارضة من أمام البرلمان ووقف بجانب لافتة كتب عليها" تخلصوا من الساحرة ". شعرت بالإهانة عندما وقف زعيم المعارضة إلى جانب لافتة وصفتني بأنني عاهرة لزعيم الخضر. لقد شعرت بالإهانة من هذه الأشياء. إنها كراهية للنساء، وتحيز على أساس الجنس، كل يوم من زعيم المعارضة هذا."



ذكرت جيلارد في وقت لاحق إنه لم يكن هناك استعداد خاص للخطاب، لكنها كانت تتوقع أن يتحدث أبوت عن التمييز على أساس الجنس في ذلك اليوم، لذلك طلبت من مكتبها أن يقدم لها أهم اقتباساته الجنسية.





"لم تكن هناك إستراتيجية مدروسة بخطاب منمق عملنا عليه لعدة أيام، كان أمامي ورقة فارغة وكتبت كلمات للمساعدة في إرشادي من نقطة إلى أخرى ".





"إذا نظرنا إلى الوراء، أعتقد أن ذلك كان مدفوعًا بإحباط عميق من أنه بعد كل شهذا التحيز الجنسي ضدي، الآن سوف أتهم بالتمييز على أساس الجنس - كان ذلك ظلم واضح. هذا الغضب هو الدافع وراء ذلك."





الخطاب يدخل التاريخ من أوسع الأبواب





في حين أن جميع الصحف الأسترالية تقريبًا رفضت خطاب جيلارد باعتباره محاولة معيبة للتشبث بالسلطة وحللته في سياق السياسة اليومية، بدأ الخطاب يتردد خارج جدران البرلمان.





التقطته وسائل الإعلام في جميع أنحاء العالم، حيث وصفه موقع Jezebel النسوي بأنه "أفضل شيء تراه طوال اليوم". وتصدرت قصتها: "رئيسة الوزراء الأسترالية تمزق كارهي النساء، خطاب ملحمي عن التمييز على أساس الجنس".





في السنوات التي تلت ذلك، تم الاستشهاد بخطابها كمصدر إلهام للعديد من النساء، بما في ذلك شانيل كونتوس الناشطة الأسترالية ومؤسسة حركة الموافقة والتثقيف الجنسي.





كانت شانيل تبلغ من العمر 14 عامًا عندما سمعت الخطاب لأول مرة و "كانت في وضع اجتماعي حيث تم توضيح لزملائي ولي أن النساء خاضعات للرجل".



Sydney activist Chanel Contos. Source: Instagram قالت كونتوس لماري كلير الشهر الماضي: "لقد غير الخطاب أوضاعا كثيرة حقًا وتحدى تصوري لما يعنيه أن تكون امرأة في المجتمع".





"في اليوم التالي في المدرسة، كان الجميع يتحدثون عن كراهية النساء وما تعنيه هذه الكلمة، لذلك بدأت أتعلم من زملائي. إنه لأمر مؤلم الآن التفكير في التحيز الجنسي الذي تحملته جوليا وكيف كنا جميعًا متواطئين".





"ما زلت أشعر بصعوبة في التحدث بثقة في العديد من المواقف لأن الكثير من التنشئة الاجتماعية كفتاة كانت خاضعة وسلبية. من الأسهل كثيرًا الدفاع عن أشخاص آخرين غيرك، ولهذا السبب ما فعلته جوليا كان مذهلاً للغاية. بفضل جوليا التي مهدت الطريق، يمكننا الآن أن نأخذ دورنا ".



أخبر أبوت لاحقًا قناة ABC أنه يعتقد أن خطاب جيلارد كان "غير منصف للغاية ... لقد كان خطابًا غير صحيح تمامًا من حيث الرد على قضية ذلك اليوم ... ولكن، السياسة تدور حول الأداء المسرحي [و] لقد لعبت على وتر حساس لدى الكثير من الناس الذين لم يتابعوا المشكلة المباشرة التي أدت إلى هذا النقاش البرلماني بعينه".





بعد مرور سنوات، لازالت النساء يعبرون عن امتنانهن لجيلارد على كلماتها. في عام 2019، نشرت جيلارد ملاحظة على Facebook تلقتها من شخص غريب على متن رحلة، شكرتها على كونها "نموذجًا قويًا وذكيًا وغير اعتذاري بالنسبة لي وللعديد من زملائي". كتبت أن جيلارد ألهمتها للانتقال إلى كانبرا والعمل في الخدمة العامة والحياة السياسية.



شاهد خطاب جوليا جيلارد في البرلمان الأسترالي.

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