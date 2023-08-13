لعُشاق السير والمغامرة: هذه السلسلة الجديدة على SBS هي دليلكم لمسارات تخطف الأبصار والأنفاس!

النقاط الرئيسية: هذه السلسلة جديدة ستنقل المشاهدين في حلقاتها العشرة ليسافروا عبر التاريخ والجغرافيا والعلوم والسفر والثقافة مع ضيوف مميزين.

تمر هذه السلسلة عبر المسارات الخلابة في جميع أنحاء نيو ساوث ويلز وفيكتوريا وتسمانيا ومقاطعة أراضي العاصمة.

بدأ عرض سلسلة Great Australian Walks مع جوليا زيميرو يوم الخميس العاشر من آب/ أغسطس على SBS و SBS On Demand.

في كل حلقة من هذه السلسلة الرائعة، سوف تدعو الممثلة والمقدمة والكوميدية جوليا زيميرو الجمهور لمرافقتها في رحلة مميزة لاستكشاف عشرة من أجمل المسارات المخصصة للمشي في أستراليا وأكثرها أهمية من الناحية التاريخية.





انطلاقاً من الشواطئ المشمسة في خليج بايرون وكياما وبونداي، إلى المناظر المبهرة التي تحبس الأنفاس في أعلى جبل ولينجتون في تسمانيا وبلو ماونتينز في نيو ساوث ويلز، وعلى طول مسار يارا في ملبورن، تمر هذه السلسلة عبر المسارات الخلابة في جميع أنحاء نيو ساوث ويلز وفيكتوريا وتسمانيا ومقاطعة أراضي العاصمة.





كما تتميز كل واحدة من هذه الرحلات المذهلة بوجود مجموعة من الضيوف من المؤرخين والأستراليين الأوائل، وكذلك عدداً من الأستراليين الجدد، الذين يكشفون جميعاً عن قصص مدهشة وملهمة عن المناطق الطبيعية النابضة بالحياة في أستراليا.



وما يزيد من جمالية هذه السلسلة هو استعمال مشاهد أرشيفية مخزنة من الماضي، مما يبث الحياة من جديد في تاريخ كل مسار تسلكه جوليا في هذه السلسة ويسلط الضوء على القصص التي تجسد هذا البلد المتعدد الثقافات.



وفي تعليق على السلسلة، قالت المقدمة والمنتجة التنفيذية جوليا زيميرو، "إنه شعور جميل حقًا أن تمر بهذه المسارات بعد الوباء. فهي تجسد عظمة المناظر الطبيعية وصولاً إلى أدق التفاصيل، بدءًا من الغابات المطيرة الشاهقة وصولاً إلى الحشرات الصغيرة على الأرض التي تحافظ على الحياة نفسها. نستكشف مسارات المشي الساحلية والداخلية والريفية والحضرية ويسعدني مشاركتها معكم. وتذكروا: كل شيء على مسافة قريبة منكم، إذا خصصتم الوقت لذلك".



Source: SBS ستعرفكم كل حلقة على مسار منفصل يمكن الوصول إليه واجتيازه خلال يوم واحد. وقد تم اختيار هذه المسارات بالتعاون مع خبير المشي المخضرم والصحفي المتخصص بشؤون السفر بروس إلدر.





لقد بدأ عرض سلسلة Great Australian Walks مع جوليا زيميرو يوم الخميس العاشر من آب/ أغسطس على SBS و SBS On Demand. ويستمر العرض المكون من عشر حلقات أسبوعياً، كما سيتوافر مع ترجمة عربية أيضاً.



فإذا كنتم من محبي المغامرة وممارسة رياضة المشي، لا تتردوا بمشاهدة هذه السلسلة التي ستعرفكم على أفضل المسارات والمناطق لممارسة هوايتكم.





أكملوا الحوار عبر حساباتنا على فيسبوك و تويتر و انستغرام.





توجهوا الآن إلى موقعنا الالكتروني للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.



