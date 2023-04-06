استقالة وزير الأبوريجينيين السابق كين وايت من الاحرار بعد موقف الحزب من منح صوت للسكان الأصليين في البرلمان

حزب الاحرار قبل الاستقالة بعد ساعات من تقديمها

The Minister for Indigenous Australians, Ken Wyatt, says he will use his "heart and culture" to tackle the issues affecting Indigenous Australians.

The former Minister for Indigenous Australians, Ken Wyatt. Source: SBS / NITV

استقال وزير شؤون السكان الأصليين السابق، كين وايت، من حزب الاحرار احتجاجا عللى قرار الحزب رفض تكريس صوت للسكان الاصليين في البرلمان.

وكان زعيم المعارضة بيتر داتون قد اعلن الاربعاء إن حزب الاحرار سيدعم حملة "لا".

وبحسب ما ورد فقد قبل الحزب استقالة وايت بعد ساعات من تقديمها.

ويعد وايت أول شخص من السكان الأصليين في البلاد يشغل حقيبة السكان الأصليين على المستوى الفيدرالي.
لقراءة المزيد

تباين ردود الفعل حول اعلان الاحرار موقفهم الرافض لصوت السكان الاصليين

وفي شأن ذي صلة، وصف زعيم السكان الأصليين البارز، نويل بيرسون، رفض زعيم الاحرار بيتر داتون للصوت في البرلمان بأنه "خطأ فادح" لا يتماشى مع إرادة الشعب الأسترالي.

وقال بيرسون، وهو محامٍ وناشط عمل منذ فترة طويلة من أجل الاعتراف الدستوري بالسكان الأصليين، إن بيان داتون وكذلك الخسارة الأخيرة في انتخابات آستون الفرعية تظهر أن حزب الاحرار أصبح "بعيدًا" عن الناخبين الأستراليين.

أكملوا الحوار عبر حساباتنا على 
فيسبوك 
و 
تويتر
 و 
انستغرام.


توجهوا الآن إلى 
موقعنا الالكتروني 
للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.

يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر 
هذا الرابط
 أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على 
أبل
 
وأندرويد.


شارك
نشر في: 7/04/2023 7:52am
آخر تحديث: 7/04/2023 10:24am
By Saleem Al-Fahad
المصدر: SBS