استقالة وزير الأبوريجينيين السابق كين وايت من الاحرار بعد موقف الحزب من منح صوت للسكان الأصليين في البرلمان

استقال وزير شؤون السكان الأصليين السابق، كين وايت، من حزب الاحرار احتجاجا عللى قرار الحزب رفض تكريس صوت للسكان الاصليين في البرلمان.





وكان زعيم المعارضة بيتر داتون قد اعلن الاربعاء إن حزب الاحرار سيدعم حملة "لا".





وبحسب ما ورد فقد قبل الحزب استقالة وايت بعد ساعات من تقديمها.





ويعد وايت أول شخص من السكان الأصليين في البلاد يشغل حقيبة السكان الأصليين على المستوى الفيدرالي.



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وفي شأن ذي صلة، وصف زعيم السكان الأصليين البارز، نويل بيرسون، رفض زعيم الاحرار بيتر داتون للصوت في البرلمان بأنه "خطأ فادح" لا يتماشى مع إرادة الشعب الأسترالي.





وقال بيرسون، وهو محامٍ وناشط عمل منذ فترة طويلة من أجل الاعتراف الدستوري بالسكان الأصليين، إن بيان داتون وكذلك الخسارة الأخيرة في انتخابات آستون الفرعية تظهر أن حزب الاحرار أصبح "بعيدًا" عن الناخبين الأستراليين.





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