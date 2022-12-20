رئيس الوزراء السابق كيفين رد سفيراً لأستراليا لدى الولايات المتحدة

رئيس الوزراء السابق كيفين رد، المنتقد الصريح لرئيس الولايات المتحدة السابق دونالد ترامب، سيصبح سفير أستراليا القادم لدى الولايات المتحدة.





قال رئيس الوزراء أنطوني ألبانيزي يوم الثلاثاء إن السيد رد - الذي سيتولى المنصب في أوائل العام المقبل - سيجلب "تجربة لا مثيل لها" إلى هذا المنصب، بعد أن شغل منصب رئيس الوزراء ووزيرا للخارجية، قبل العمل على نطاق واسع في الولايات المتحدة.





وقال ألبانيزي للصحفيين يوم الثلاثاء "أنا سعيد للغاية لأن كيفين رد مستعد للقيام بهذه المهمة".





"وقبل المهمة انطلاقا من مما يراه على أنه التزام وخدمه للبلد الذي يحب. أنا متأكد من أنه سيخدم بشكل جيد للغاية."



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وسينضم إلى رد الرئيسة التنفيذية السابقة لمجموعة الصناعة الأسترالية هيذر ريدوت، التي ستصبح القنصل العام لأستراليا في نيويورك.





انتقد رئيس الوزراء السابق الرئيس السابق دونالد ترامب بشدة، الذي أعلن عن ترشحه ليصبح الزعيم القادم للولايات المتحدة في عام 2024.





لكن السيد ألبانيزي رفض رفضًا قاطعًا الاقتراحات التي قد تقوض قدرته على أداء واجباته في ظل رئاسة ترامب المستقبلية.





وقال " سينظر إلى كيفين رد في الولايات المتحدة على أنه تعيين مهم للغاية".





كان لرد أيضًا علاقة مثيرة للجدل مع العديد من زملائه خلال فترة القيادة المضطربة، والتي شهدت إقالته من منصب رئيس الوزراء قبل عام 2010 قبل أن يعود إلى أخذ المنصب من رئيسة الوزراء السابقة جوليا جيلارد في عام 2013.





ورفض ألبانيزي المخاوف من أن يصبح رد، بحكم الواقع، وزير خارجية ثان في واشنطن العاصمة.





وأضاف بأن تعيين كيفين رد في هذا المنصب يدعو للفخر. وقال إنه يجلب قدرًا كبيرًا من الفضل إلى أستراليا من خلال الموافقة على تولي هذا المنصب بعد أن كان رئيس وزراء سابق في أستراليا.



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